Xử phạt hộ kinh doanh buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An về triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” và công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2025, ngày 13/5/2025, Đội QLTT số 11 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện xe tải mang BKS 74C-xxx do ông Trần Quốc Tuấn có địa chỉ tại quận Phú Xuân, TP Huế điều khiển, đang bốc dỡ hàng có dấu hiệu là hàng nhập lậu tại khu đô thị Cửa Tiền, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Kết quả khám phương tiện vận tải nêu trên phát hiện trên xe đang vận chuyển 3 tấn đường cát vàng Thái Lan mang nhãn hiệu BURIRAM SUGAR loại 50kg/bao, trị giá lô hàng là 45 triệu đồng. Toàn bộ số hàng trên đều không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh tính hợp pháp của lô hàng tại thời điểm kiểm tra; do đó bị coi là hàng nhập lậu theo quy định của pháp luật.