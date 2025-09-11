Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống xanh

Xử phạt 350 triệu đồng đối với Công ty An Bình Viên do vi phạm môi trường

Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế An Bình Viên bị xử phạt 350 triệu đồng do vi phạm môi trường khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang.

Gia Đạt

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế An Bình Viên (Công ty An Bình Viên) với số tiền 350 triệu đồng do vi phạm môi trường khi xây nghĩa trang.

capture-4117.png
Phối cảnh nghĩa trang An Bình Viên. Ảnh minh hoạ

Theo quyết định, Công ty An Bình Viên (trụ sở tại phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai - thuộc xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái cũ; mã số doanh nghiệp 0106761822, do ông Hoàng Minh Đức làm Giám đốc) có hành vi vi phạm, không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh khi triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang An Bình Viên.

Hành vi này quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Với hành vi vi phạm trên, Công ty An Bình Viên bị áp dụng hình thức xử phạt chính 350 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang An Bình Viên trong thời gian 9 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai yêu cầu Công ty An Bình Viên nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt. Trường hợp nếu quá thời hạn quy định mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật; cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt, công ty phải nộp thêm 0,05% số tiền phạt chưa nộp cho mỗi ngày chậm trễ.

>>> Xem thêm video: Thu giữ hơn 3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Nguồn: ĐTHĐT.
#An Bình Viên #vi phạm môi trường #xử phạt doanh nghiệp #dự án nghĩa trang #bảo vệ môi trường

Bài liên quan

Xã hội

Vi phạm môi trường, 3 đơn vị bị xử phạt gần 150 triệu đồng

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành xử phạt 3 cơ sở vi phạm môi trường với tổng số tiền gần 150 triệu đồng.

Ngày 14/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 đơn vị do vi phạm về môi trường.

Cụ thể, Hợp tác xã Gia Phúc (xã Xuân Lộc), Hợp tác xã Hà Phi (xã Cẩm Hưng) và Công ty TNHH NH (xã Cẩm Hưng) bị xử phạt về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, với tổng số tiền là 82,5 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt 4 cơ sở vi phạm bảo vệ môi trường ở Hà Tĩnh

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành xử phạt 4 cơ sở vi phạm môi trường với tổng số tiền 746 triệu đồng.

Ngày 8/8, thông tin từ lực lượng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa kiểm tra và xử phạt 4 cơ sở có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Được biết, các hành vi vi phạm chủ yếu, gồm: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường, không có giấy phép môi trường và thiếu biện pháp xử lý chất thải theo quy định.

Xem chi tiết

Xã hội

Vi phạm môi trường, Công ty TNHH Kornbest Việt Nam bị phạt hơn 770 triệu

Công ty TNHH Kornbest Việt Nam, trụ sở tại Tây Ninh bị phạt hơn 770 triệu đồng và tước giấy phép hoạt động vì vi phạm môi trường.

Ngày 26/7, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Kornbest Việt Nam, trụ sở tại Cụm công nghiệp Thanh Điền, khu phố Thanh Phước, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, , buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh, thông qua Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh: CTV
Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, , buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh, thông qua Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh: CTV
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới