Cận cảnh 'kênh khu nhà giàu' ở Quảng Ninh ô nhiễm nặng

Theo đó, chủ đầu tư mới bàn giao hệ thống điện và cây xanh, còn hệ thống thu gom nước thải chưa nằm trong nội dung bàn giao chính thức. Điều này khiến địa phương chưa rõ khu đô thị có hệ thống thu gom, xử lý nước thải hay không, hoặc nếu có thì vận hành ra sao, điểm gom, điểm xả ở đâu.