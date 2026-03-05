Cận cảnh 'kênh khu nhà giàu' ở Quảng Ninh ô nhiễm nặng

Xả thải gây ô nhiễm môi trường, 1 người đàn ông bị khởi tố
Quá trình điều tra, công an xác định một người đàn ông ở Ninh Bình đã xả thải hàng trăm tấn chất thải rắn là bột, bã bê-tông gây ô nhiễm môi trường.
Ngày 15/2, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Việt Linh (SN 1991, ngụ xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại Điều 235 Bộ Luật Hình sự.
