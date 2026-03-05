Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống xanh

Cận cảnh 'kênh khu nhà giàu' ở Quảng Ninh ô nhiễm nặng

Giữa khu đô thị hạng sang Monbay, phường Hạ Long (Quảng Ninh), con kênh nội khu từng được kỳ vọng là điểm nhấn cảnh quan nay chuyển màu đen xì, bốc mùi hôi.

Theo Hoàng Dương/Tiền phong
Nhiều ngày nay, con kênh chạy vòng quanh khu biệt thự thuộc Khu đô thị Monbay , phường Hạ Long, bắt đầu ‘trở chứng’. Nước đang trong, bỗng sẫm dần rồi đen đặc, mùi hôi thối, tanh nồng bốc lên nặng đến mức nhiều căn biệt thự hai bên phải đóng kín cửa.

Nhiều ngày nay, con kênh chạy vòng quanh khu biệt thự thuộc Khu đô thị Monbay , phường Hạ Long, bắt đầu ‘trở chứng’. Nước đang trong, bỗng sẫm dần rồi đen đặc, mùi hôi thối, tanh nồng bốc lên nặng đến mức nhiều căn biệt thự hai bên phải đóng kín cửa.

Điều khiến cư dân bức xúc không chỉ là mùi hôi, mà là cảm giác bất lực vì nước kênh ngày một đen hơn, mùi hôi thối ngày một nặng.

Điều khiến cư dân bức xúc không chỉ là mùi hôi, mà là cảm giác bất lực vì nước kênh ngày một đen hơn, mùi hôi thối ngày một nặng.

Màu nước đen xì và mùi tanh nồng trên toàn tuyến kênh, khiến những căn nhà tiền tỷ sống trong cảnh phải né tránh chính ‘tiện ích cảnh quan’ trước cửa.

Màu nước đen xì và mùi tanh nồng trên toàn tuyến kênh, khiến những căn nhà tiền tỷ sống trong cảnh phải né tránh chính ‘tiện ích cảnh quan’ trước cửa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều ống xả thải do một số hộ tự chế, đấu nối và đổ trực tiếp xuống kênh. Có vị trí còn được ốp gạch để che lấp, khiến việc phát hiện nguồn xả không dễ bằng quan sát thông thường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều ống xả thải do một số hộ tự chế, đấu nối và đổ trực tiếp xuống kênh. Có vị trí còn được ốp gạch để che lấp, khiến việc phát hiện nguồn xả không dễ bằng quan sát thông thường.

Đại diện cơ quan chức năng phường cho rằng trước đây khu vực này không ô nhiễm nặng như vậy, nhưng thời gian gần đây cư dân về ở đông hơn, phát sinh xả thải sinh hoạt, đồng thời xuất hiện tình trạng tự ý làm thêm đường ống để thoát thải xuống kênh.
Phường Hạ Long đã đặt lịch làm việc với Công ty TNHH HD Mon Hạ Long, chủ đầu tư dự án, để phối hợp xử lý khẩn cấp vì khu vực kênh mương liên quan trực tiếp tới môi trường nước vịnh Hạ Long.

Phường Hạ Long đã đặt lịch làm việc với Công ty TNHH HD Mon Hạ Long, chủ đầu tư dự án, để phối hợp xử lý khẩn cấp vì khu vực kênh mương liên quan trực tiếp tới môi trường nước vịnh Hạ Long.

Tuy nhiên, khi rà soát hồ sơ quản lý, phường cũng gặp khó khăn khiến việc xử lý không thể làm theo cách đơn giản như dọn vệ sinh cảnh quan.
Theo đó, chủ đầu tư mới bàn giao hệ thống điện và cây xanh, còn hệ thống thu gom nước thải chưa nằm trong nội dung bàn giao chính thức. Điều này khiến địa phương chưa rõ khu đô thị có hệ thống thu gom, xử lý nước thải hay không, hoặc nếu có thì vận hành ra sao, điểm gom, điểm xả ở đâu.

Theo đó, chủ đầu tư mới bàn giao hệ thống điện và cây xanh, còn hệ thống thu gom nước thải chưa nằm trong nội dung bàn giao chính thức. Điều này khiến địa phương chưa rõ khu đô thị có hệ thống thu gom, xử lý nước thải hay không, hoặc nếu có thì vận hành ra sao, điểm gom, điểm xả ở đâu.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/can-canh-kenh-khu-nha-giau-o-quang-ninh-o-nhiem-nang-post1825050.tpo
#Ô nhiễm kênh nội khu #Xả thải tự ý #Ảnh hưởng môi trường vịnh Hạ Long #Vấn đề xử lý nước thải #Chất lượng cảnh quan khu đô thị #Vai trò chủ đầu tư

Bài liên quan

Sống xanh

Xả thải gây ô nhiễm môi trường, 1 người đàn ông bị khởi tố

Quá trình điều tra, công an xác định một người đàn ông ở Ninh Bình đã xả thải hàng trăm tấn chất thải rắn là bột, bã bê-tông gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 15/2, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Việt Linh (SN 1991, ngụ xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại Điều 235 Bộ Luật Hình sự.

1-7684.jpg
Trong quá trình điều hành trạm trộn bê-tông, Đỗ Việt Linh đã chỉ đạo xả thải hàng trăm tấn chất thải rắn thông thường gây ô nhiễm môi trường.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới