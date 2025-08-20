Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Xoài Non và Gil Lê “đánh dấu chủ quyền” với bộ ảnh kỷ niệm 1 năm hạnh phúc

Cộng đồng trẻ

Xoài Non và Gil Lê “đánh dấu chủ quyền” với bộ ảnh kỷ niệm 1 năm hạnh phúc

Tối 18/8, trên trang cá nhân, Gil Lê - Xoài Non đăng hình kỷ niệm một năm yêu với những khoảnh khắc đầy tình tứ, ngọt ngào.

Trầm Phương
Sau một năm hẹn hò đầy ngọt ngào, Gil Lê và Xoài Non đã chính thức kỷ niệm dấu mốc đặc biệt này bằng một buổi tiệc lãng mạn và ấm cúng. Cặp đôi đã chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân, khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị và ngưỡng mộ. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Sau một năm hẹn hò đầy ngọt ngào, Gil Lê và Xoài Non đã chính thức kỷ niệm dấu mốc đặc biệt này bằng một buổi tiệc lãng mạn và ấm cúng. Cặp đôi đã chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân, khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị và ngưỡng mộ. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Trong những bức ảnh được đăng tải, Gil Lê và Xoài Non diện trang phục đồng điệu với tông màu kem chủ đạo. Gil Lê lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng, trong khi Xoài Non hóa "nàng thơ" với chiếc váy xòe ngắn màu kem. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Trong những bức ảnh được đăng tải, Gil Lê và Xoài Non diện trang phục đồng điệu với tông màu kem chủ đạo. Gil Lê lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng, trong khi Xoài Non hóa "nàng thơ" với chiếc váy xòe ngắn màu kem. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Trên bàn tiệc có bánh kem, hoa tươi và một chiếc túi hiệu Dior. Netizen đồn rằng đây là món quà Gil Lê dành tặng cho bạn gái trong ngày đặc biệt. Đáp lại, Xoài Non đã dành tặng một nụ hôn ngọt ngào lên má người yêu. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Trên bàn tiệc có bánh kem, hoa tươi và một chiếc túi hiệu Dior. Netizen đồn rằng đây là món quà Gil Lê dành tặng cho bạn gái trong ngày đặc biệt. Đáp lại, Xoài Non đã dành tặng một nụ hôn ngọt ngào lên má người yêu. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Xoài Non và Gil Lê dính nghi vấn hẹn hò vào tháng 8 năm ngoái khi cặp đôi ngôi sao bị "tóm dính" ôm hôn thân mật trên sân pickleball. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Xoài Non và Gil Lê dính nghi vấn hẹn hò vào tháng 8 năm ngoái khi cặp đôi ngôi sao bị "tóm dính" ôm hôn thân mật trên sân pickleball. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Sau một năm bên nhau, tình cảm của Gil Lê và Xoài Non ngày càng mặn nồng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Sau một năm bên nhau, tình cảm của Gil Lê và Xoài Non ngày càng mặn nồng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Cặp đôi không chỉ đồng hành cùng nhau trong cuộc sống mà còn hỗ trợ nhau trong công việc, trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất của showbiz Việt. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Cặp đôi không chỉ đồng hành cùng nhau trong cuộc sống mà còn hỗ trợ nhau trong công việc, trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất của showbiz Việt. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) là hot girl đình đám trên MXH khi có hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng MXH. Cô nàng từng có cuộc hôn nhân với streamer Xemesis. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) là hot girl đình đám trên MXH khi có hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng MXH. Cô nàng từng có cuộc hôn nhân với streamer Xemesis. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Trong khi đó, Gil Lê (Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991) là MC, ca sĩ, diễn viên khá được lòng cư dân mạng. MC này từng vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí nhưng trước đây chưa từng xác nhận bất cứ mối quan hệ nào. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Trong khi đó, Gil Lê (Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991) là MC, ca sĩ, diễn viên khá được lòng cư dân mạng. MC này từng vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí nhưng trước đây chưa từng xác nhận bất cứ mối quan hệ nào. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Hiện bài đăng của Xoài Non và Gil Lê nhận về hàng chục nghìn lượt cảm xúc, chia sẻ và bình luận. Rất nhiều bạn bè, người hâm mộ vào gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi cũng như hóng chờ đám cưới ở tương lai gần. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Hiện bài đăng của Xoài Non và Gil Lê nhận về hàng chục nghìn lượt cảm xúc, chia sẻ và bình luận. Rất nhiều bạn bè, người hâm mộ vào gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi cũng như hóng chờ đám cưới ở tương lai gần. (Ảnh: Facebook Phạm Trang)
Trầm Phương
#Gil Lê #Xoài Non #cặp đôi nổi tiếng #Xoài Non và Gil Lê #Xoài Non và Gil Lê kỉ niệm 1 năm yêu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT