Lại sập cần cẩu xây dựng ở Thái Lan, hai người thiệt mạng

Một cần cẩu xây dựng đã đổ sập xuống đường cao tốc ở Thái Lan khiến hai người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin thông tin từ Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan cho biết, một cần cẩu xây dựng đã đổ sập xuống đoạn đường thuộc dự án xây dựng ở tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan, ngày 15/1, khiến hai phương tiện mắc kẹt trong đống đổ nát.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết trên kênh truyền hình Channel 7 của Thái Lan rằng vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Hiện chưa rõ liệu có ai khác bị mắc kẹt trong đống đổ nát hay không.

Hiện trường vụ sập cần cẩu xây dựng tại tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan, ngày 15/1. Ảnh: AP.

Ông Suchart Tongteng, một nhân viên cứu hộ thuộc Tổ chức Ruamkatanyu, cho biết vẫn chưa thể xác định chính xác số lượng nạn nhân vì khu vực hiện trường vẫn còn quá nguy hiểm để các đội tìm kiếm tiếp cận.

"Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định có thể xảy ra vụ sập nào khác hay không", ông nói, đề cập đến những tấm thép đang treo lơ lửng.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ một ngày sau khi một cần cẩu xây dựng khác đổ sập xuống đoàn tàu chở khách đang di chuyển bên dưới ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Thống đốc tỉnh Nakhon Ratchasima, Anuphong Suksomnit, cho biết công tác tìm kiếm người sống sót trong vụ tai nạn này đã kết thúc.

Các nhà chức trách cho hay, có 171 người trên 3 toa tàu khi đó và các toa tàu này được di dời khỏi hiện trường hôm 15/1.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành. Cảnh sát vẫn đang thu thập bằng chứng, lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ vụ tai nạn.