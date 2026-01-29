Hà Nội

Xã hội

Xử lý vướng mắc các dự án BOT giao thông

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận về sớm hoàn thành Nghị định quy định chi tiết về việc xử lý vướng mắc của dự án BOT giao thông.

Thiên Tuấn

Theo Thường trực Chính phủ, việc sớm ban hành Nghị định để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục huy động vốn cho các dự án PPP trong thời gian tới là rất cần thiết.

Về nguyên tắc, Thường trực Chính phủ chỉ cho chủ trương xử lý theo đúng thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng phải chịu trách nhiệm nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng tác động theo quy định và đề xuất phương án tối ưu theo quy định và đúng thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

img-9287.jpg

Thường trực Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, làm việc với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, lãnh đạo Bộ Công an rà soát, đánh giá kỹ lưỡng cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đối tượng xử lý vướng mắc để làm rõ có phải quy định cụ thể chi phí lãi vay giai đoạn vận hành, kinh doanh đối với các dự án chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong nội dung của Nghị định do việc thu xếp vốn là quan hệ dân sự giữa Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án, tổ chức tín dụng và đánh giá tác động khi chấm dứt hợp đồng dự án BOT trước thời hạn; hoàn thành trước ngày 30/01/2026.

Bộ Tư pháp rà soát cơ sở chính trị, pháp lý về phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền của văn bản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng thời gửi Bộ Xây dựng) trước ngày 30/01/2026.

Trên cơ sở ý kiến các bộ, ngành, cơ quan tại cuộc họp và nội dung rà soát nêu trên, trường hợp phải quy định cụ thể chi phí lãi vay giai đoạn vận hành, kinh doanh đối với các dự án chấm dứt hợp đồng; Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan xác định và thống nhất cụ thể chi phí lãi vay này bảo đảm nguyên tắc "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" hoàn thiện Nghị định theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/02/2026.

Thường trực Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẩn trương chỉ đạo trực tiếp Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Trước đó, tại Thông báo số 270/TB-VPCP ngày 22/6/2024, Thường trực Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án BOT giao thông, trong đó chỉ đạo: "Trường hợp đề xuất sử dụng ngân sách nhà nước để thanh toán cho nhà đầu tư khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải xác định được giá trị thuộc trách nhiệm nhà nước phải thanh toán, sử dụng nguồn nào và thẩm quyền quyết định; các bên có trách nhiệm chia sẻ tối đa rủi ro theo nguyên tắc "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Bộ Xây dựng đã thực hiện theo quy trình, thủ tục, quy định xây dựng, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết về việc xử lý vướng mắc của dự án BOT giao thông. Nghị định đã lấy ý kiến Thành viên Chính phủ; tuy nhiên còn có ý kiến khác nhau về lựa chọn phương án xác định chi phí lãi vay giai đoạn vận hành, kinh doanh trong chi phí bồi thường, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn quy định tại Nghị định.

