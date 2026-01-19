Hà Nội

Quân sự

Morocco đàm phán mua xe tăng K2, cán cân quân sự Bắc Phi thay đổi

Kế hoạch mua 400 xe tăng K2 của Morocco sẽ nâng cao năng lực chiến đấu, đe dọa vị thế của Algeria và ảnh hưởng lớn đến chiến lược khu vực.

Nguyễn Cúc

Bộ Quốc phòng Morocco đã bắt đầu đánh giá khả năng mua sắm tới 400 xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther do Hàn Quốc sản xuất, trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quy mô lớn lực lượng lục quân nước này

Động thái diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Bắc Phi ngày càng phức tạp, đặc biệt là quan hệ căng thẳng kéo dài giữa Morocco và Algeria.

Kế hoạch mua sắm này được thúc đẩy sau chuyến thăm Seoul vào tháng 4/2025 của Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Morocco, ông Ryad Mezzour, trong đó ông đã chính thức bày tỏ sự quan tâm tới xe tăng K2. Ngoài K2, Morocco còn đang xem xét mua các hệ thống vũ khí khác của Hàn Quốc như phòng không tầm trung KM-SAM, pháo tự hành K9 và thậm chí cả tàu ngầm KSS-III. Nếu các hợp đồng này được ký kết, đây sẽ là bước thâm nhập lớn nhất từ trước tới nay của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc vào thị trường châu Phi và Arab.

article-696baa4dc08ed6-90183968.png
Xe tăng K2 của Lục quân Hàn Quốc trong cuộc diễn tập bắn đạn thật.

Lục quân Morocco cần thay thế đội xe tăng đã lỗi thời

Hiện tại, Lục quân Morocco đang vận hành khoảng 650 xe tăng chiến đấu chủ lực, song hơn một nửa trong số này bị đánh giá là đã lỗi thời nghiêm trọng. Lực lượng xe tăng của nước này bao gồm 222 xe M1A1 Abrams, một trong những dòng xe tăng hạng nặng nhất thế giới, cùng 54 xe Type 90 II do Trung Quốc phát triển cho thị trường xuất khẩu vào đầu những năm 2000.

Phần lớn số xe còn lại là M60, dòng xe tăng vốn đã bị coi là lạc hậu ngay từ giữa thập niên 1970. Trước đây, Morocco cũng từng vận hành xe tăng T-72B, nhưng các xe này hiện được cho là đã được đưa vào kho niêm cất, trong đó một phần đã được chuyển cho Ukraine làm viện trợ quân sự.

Nếu mua đủ 400 xe tăng K2, Morocco có thể loại biên hoàn toàn các dòng M60 và Type 90 II, đồng thời sở hữu một lực lượng xe tăng hiện đại, có năng lực vượt trội hơn M1A1 Abrams trong nhiều khía cạnh, đặc biệt là chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp hơn.

article-696baa6cee6ba8-29486311.jpg
Xe tăng M1A1 Abrams của Lục quân Maroc.

K2 Black Panther và tác động chiến lược với Algeria

Các thương vụ mua sắm quốc phòng của Morocco luôn có tác động trực tiếp tới Lực lượng vũ trang Algeria, quốc gia coi Rabat là một trong những mối đe dọa an ninh chính. Dù Algeria chủ yếu tập trung răn đe khả năng can thiệp từ NATO – tương tự kịch bản Libya năm 2011 – nhưng việc phòng thủ trước Morocco vẫn là ưu tiên chiến lược.

Sau những biến động địa chính trị lớn tại Trung Đông năm 2024, nhiều đánh giá cho rằng phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel có thể gia tăng hợp tác quân sự với Morocco nhằm gây sức ép lên Algeria. Thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã nhanh chóng tăng cường quan hệ quốc phòng với Rabat trong thời gian gần đây.

Mặc dù khoảng cách về năng lực tác chiến trên không giữa Morocco và Algeria được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng theo hướng bất lợi cho Algiers, nhưng trên mặt đất, việc Morocco sở hữu K2 có thể tạo ra sự thay đổi mang tính bước ngoặt. K2 nhiều khả năng sẽ trở thành xe tăng mạnh nhất tại châu Phi, qua đó làm dịch chuyển đáng kể cán cân sức mạnh khu vực.

article-696baa9eecc197-08913288.jpg
Xe tăng T-90SA của Lục quân Algeria trong cuộc diễn tập bắn đạn thật

Trước đây, Algeria từng được xem là khách hàng tiềm năng hàng đầu của xe tăng T-14 Armata do Nga phát triển. Tuy nhiên, các chậm trễ kéo dài khiến dự án này không đáp ứng được kỳ vọng. Trước xung đột Ukraine năm 2022, Algeria là quốc gia vận hành T-90 lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ, thậm chí còn nhiều hơn cả quân đội Nga.

Dẫu vậy, ngành công nghiệp xe tăng Nga đang tụt hậu so với Trung Quốc và Hàn Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực như hệ thống phòng vệ chủ động và tên lửa chống tăng tấn công từ trên cao. Trước khả năng Morocco mua số lượng lớn K2, Algeria có thể sẽ đẩy nhanh hiện đại hóa T-90, thậm chí cân nhắc mua các dòng xe tăng Trung Quốc thế hệ mới như Type 100, mẫu xe được cho là đã đi vào biên chế trong giai đoạn 2024–2025.

K2 Black Panther được đánh giá là một trong những xe tăng tiêu chuẩn NATO mạnh nhất hiện nay. Hệ thống nạp đạn tự động giúp giảm 25% số kíp xe, đồng thời cho tốc độ bắn cao hơn so với nhiều xe tăng phương Tây. Đặc biệt, K2 có khả năng bắn gián tiếp như pháo binh, một tính năng gần như độc nhất.

Xe được trang bị radar băng tần milimet, hoạt động như hệ thống cảnh báo tiếp cận tên lửa, kết hợp với máy tính điều khiển hỏa lực để tự động phóng lựu đạn khói ngụy trang quang học và hồng ngoại. Camera ảnh nhiệt với chế độ “khóa mục tiêu” cho phép K2 theo dõi mục tiêu ở cự ly lên tới 9,8 km.

Nhờ những ưu thế này, K2 đang ngày càng được ưa chuộng trong NATO. Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đều có kế hoạch biên chế khoảng 1.000 xe, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ phát triển biến thể nội địa mang tên Altay. K2 cũng đang là ứng viên hàng đầu trong các gói thầu mua sắm xe tăng của Romania và Slovakia.

Military Watch
