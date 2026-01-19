Mỹ trình làng siêu tăng Abrams thế hệ mới tại ...triển lãm ô tô

Quân đội Mỹ đã công bố nguyên mẫu đầu tiên của xe tăng M1E3 Abrams tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Mỹ ở Detroit. Thiết kế do quân đội dẫn đầu này được sản xuất với sự hợp tác của Roush và phản ánh những bài học rút ra từ công việc giảm thiểu rủi ro trước đó cũng như phản hồi từ binh lính.

“Xe tăng M1E3 Abrams đại diện cho một bước tiến táo bạo trong thiết kế xe hiện đại, kết hợp khả năng bảo vệ tiên tiến, trọng lượng giảm và dấu ấn hậu cần nhỏ gọn hơn để đáp ứng những thách thức của chiến trường tương lai,” bà Michelle Link, phó giám đốc chương trình năng lực, Bộ binh – Nền tảng Chiến đấu, cho biết.

Nguyên mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực M1E3 Abrams tại triển lãm ô tô.

Bà Link nói thêm rằng Abrams thế hệ tiếp theo được thiết kế để đơn giản hóa việc bảo trì và tăng tốc độ triển khai, cho phép di chuyển nhanh hơn “từ cảng đến tiền tuyến” và cải thiện tính linh hoạt trong hoạt động trên nhiều môi trường khác nhau.

Trong khi trọng tâm bài phát biểu của Lục quân tập trung vào khả năng thích ứng với các mối đe dọa đang phát triển—đặc biệt là máy bay không người lái và vũ khí tầm xa chính xác—màn trưng bày ở Detroit cũng cung cấp những hình ảnh trực quan về cách thức dòng xe tăng Abrams có thể thay đổi về cấu trúc khi tiến tới cấu hình M1A3 trong tương lai.

Tháp pháo trông quen thuộc về hình dáng nhưng đã được sửa đổi đáng kể so với các thiết kế Abrams trước đây. Nó dựa trên khung tháp pháo M1A1 đời đầu, nhưng không bao gồm các cửa sập cho kíp lái, kính tiềm vọng hoặc các bộ phận khác thường thấy trong hệ thống điều khiển hỏa lực truyền thống. Điều này rõ ràng cho thấy tháp pháo không người lái và tất cả các thành viên kíp lái đã được chuyển vào khoang lái.

Vũ khí chính vẫn là pháo nòng trơn 120mm M256 được sử dụng trên các mẫu Abrams cùng thời, và không có thay đổi đáng kể nào về kích thước hoặc cấu hình. Tuy nhiên, một phần nhô ra mới đã được xây dựng ở phía sau tháp pháo, và người ta thường cho rằng điều này là do có thể lắp đặt hệ thống nạp đạn tự động cho đạn 120mm, điều này sẽ giảm số lượng kíp lái từ bốn xuống còn ba người. Ngoài ra còn có một lỗ bổ sung ở bên trái tấm chắn pháo được liên kết với vị trí mới cho kính ngắm hoặc cảm biến chính, mặc dù công dụng chính xác của nó vẫn chưa rõ ràng.

Thông số kỹ thuật của phiên bản xe tăng Abrams mới được công bố.

Trên nóc xe, nguyên mẫu mang theo trạm vũ khí điều khiển từ xa EOS R400 Mk2, có thể nhìn thấy rõ trong các hình ảnh hiện có. Trong cấu hình được hiển thị, trạm vũ khí này kết hợp súng phóng lựu tự động 40mm Mk19, súng máy 7,62mm và bệ phóng tên lửa FGM-148 Javelin – được trình bày như một ví dụ về những gì trạm có thể mang theo chứ không phải là cấu hình cố định.

Hệ thống này được kết hợp với radar EchoGuard để phát hiện và theo dõi máy bay không người lái, cũng như phòng thủ tầm gần, và các đại diện của Quân đội Hoa Kỳ cho biết bố cục tổng thể là dạng mô-đun và có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu tác chiến. Trong bộ cảm biến, xe tăng AbramsX trình diễn sử dụng kính ngắm toàn cảnh PASEO của Safran, trong khi nguyên mẫu tiền thân ở Detroit được trang bị kính ngắm quang điện tử ổn định Leonardo S3 cho các chức năng chỉ huy và nhắm mục tiêu.

Những thay đổi ở thân xe dường như rõ rệt hơn, đặc biệt là ở phía trước. Tấm giáp trước phía trên trông được gia cố và xe có hai cửa sập phía trước thay vì chỉ một cửa sập cho người lái như trên các xe tăng Abrams đời cũ – điều này cũng phù hợp với khái niệm kíp lái ba người, tất cả đều nằm trong thân xe, nhờ việc loại bỏ vị trí người nạp đạn khỏi tháp pháo.

Thân xe và tháp pháo được trang bị camera, đèn chiếu sáng và cảm biến khắp nơi để kíp lái có thể quan sát mọi thứ bên ngoài mà không cần dựa vào kính ngắm trực tiếp. Cấu hình cửa sập cũng cho thấy khu vực bên trong đã được sắp xếp lại, có lẽ để giúp kíp lái an toàn hơn và nhận biết môi trường xung quanh tốt hơn. Tuy nhiên, không thể xác định chính xác bố cục bên trong từ bên ngoài.

Kíp chiến đấu của M1E3 Abrams trở nên an toàn hơn với thiết kế khoang lái mới.

Thông điệp của Quân đội Mỹ nhấn mạnh việc giảm khối lượng công việc và đơn giản hóa hoạt động thông qua số hóa. Các trạm điều khiển được mô tả là hoàn toàn kỹ thuật số và có thể cấu hình, với màn hình và bộ điều khiển có thể điều chỉnh thông qua phần mềm. Nguyên mẫu cũng được mô tả là có khả năng di chuyển và khai hỏa chỉ với một thành viên phi hành đoàn trên xe, minh họa mức độ tự động hóa đang được nghiên cứu ngay cả khi chế độ này không dành cho các hoạt động thường ngày.

Về hệ thống động lực và khả năng di chuyển, chiếc xe được trưng bày dường như kết hợp các yếu tố truyền thống và thử nghiệm. Nguyên mẫu được cho là vẫn giữ động cơ tuabin Abrams truyền thống, cho thấy nó không đại diện cho giải pháp động cơ hybrid cuối cùng.

Tuy nhiên, Quân đội Mỹ đã xác nhận ý định chuyển sang sử dụng động cơ diesel thương mại với hộp số mới để cải thiện hiệu quả nhiên liệu và chi phí bảo trì. Chiếc xe cũng có vẻ thấp hơn, làm dấy lên suy đoán rằng hệ thống treo có thể là mới và có thể hỗ trợ điều chỉnh khoảng sáng gầm xe—có thể thông qua hệ thống thủy lực khí nén thay vì thanh xoắn—tương tự như công việc thử nghiệm hệ thống treo Abrams trước đây.

Mỹ nhấn mạnh rằng xe tăng M1A3 Abrams cuối cùng sẽ khác biệt đáng kể so với nguyên mẫu M1E3 này, bao gồm tháp pháo hoàn toàn mới và thân xe được sửa đổi rộng rãi hơn—hoặc hoàn toàn mới.

Các quan chức cũng cho biết nguyên mẫu này nhẹ hơn các xe tăng Abrams hiện tại mặc dù được bổ sung thêm các hệ thống, nhưng không có con số trọng lượng chính xác nào được cung cấp. Như được trưng bày tại Detroit, chiếc xe này được hiểu tốt nhất là một nền tảng thử nghiệm hoạt động được sử dụng để khám phá và kết hợp các tính năng tiềm năng hơn là một tuyên bố về hình thức hoặc khả năng cuối cùng.