Xe tải chở 14 tấn heo bị dịch tả châu Phi về Hà Nội tiêu thụ

Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành quyết định thu hồi 4 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ của Hộ kinh doanh Đặng Thiên Phúc.

Ngày 11/7 Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 328/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực 4 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Hộ kinh doanh Đặng Thiên Phúc (địa chỉ Lô 23, đường số 8, Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên (cũ), tỉnh An Giang) công bố.

4 sản phẩm gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thoái Cốt Hoàn (số giấy tiếp nhận 425/2019/ĐKSP, cấp ngày 09/01/2019); TyVieXoan (số giấy tiếp nhận 6180/2019/ĐKSP, cấp ngày 09/01/2019); Cốt Thống Ký Sanh Hoàn (số giấy tiếp nhận 5685/2019/ĐKSP, cấp ngày 22/5/2019) và Viên Khớp Hoàn (số giấy tiếp nhận 2113/2023/ĐKSP, cấp ngày 02/3/2023).