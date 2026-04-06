Xanh SM đảm bảo thu nhập tới 15 triệu đồng/tháng cho tài xế Bike

Với chính sách đảm bảo thu nhập cho tài xế lên tới 15 triệu đồng mỗi tháng, Xanh SM cam kết phân bổ cuốc đều mỗi ngày và sẽ bù 36.000 đồng cho mỗi cuốc thiếu.

Chính sách hấp dẫn này đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng tài xế công nghệ trong bối cảnh chi phí vận hành xe xăng biến động khiến thu nhập ngày càng bấp bênh.

Xanh SM đảm bảo thu nhập ổn định cho tài xế Bike nhờ chính sách phân bổ cuốc đều mỗi ngày

Giá xăng tăng khiến thu nhập của nhiều tài xế công nghệ đang chạy xe xăng bị bào mòn rõ rệt. Anh Nguyễn Văn Tâm (38 tuổi, Hà Nội) cho biết, thu nhập của anh mỗi ngày chỉ khoảng 300.000 - 400.000 đồng nhưng tiền xăng đã chiếm hơn một nửa, khiến số tiền thực nhận không đáng kể.

Anh từng cân nhắc chuyển sang xe điện nhưng vì ngại chi phí đầu tư ban đầu nên vẫn chần chừ. Chỉ khi tìm hiểu các chương trình hỗ trợ từ VinFast và Xanh SM, bài toán tài chính mới trở nên khả thi hơn.

Theo đó, với các chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và “Thu xăng - Đổi điện” của VinFast, khách hàng sẽ được ưu đãi tổng cộng tới 13% giá trị xe. Người mua cũng được hỗ trợ vay tới 100% giá trị xe, từ đó giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu.

Nếu đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform, các bác tài như anh còn được miễn phí thuê, đổi pin trong vòng 3 năm, giúp đưa chi phí vận hành về 0, đảm bảo thu nhập tối ưu.

Miễn phí thuê và đổi pin 3 năm là ưu đãi nổi bật cho tài xế Xanh SM.

Thực tế, sau khi chuyển sang chạy xe điện trên nền tảng Xanh SM, anh Tâm cho biết chi phí vận hành giảm rõ rệt. Với quãng đường di chuyển hơn 150 km mỗi ngày, anh hoàn toàn không phải bỏ tiền mua xăng như trước đây. Nhờ đó, anh ước tính chỉ sau 1 năm, khoản tiền nhiên liệu anh tiết kiệm được có thể lên tới hơn 36 triệu đồng, vượt quá giá trị của chiếc xe.

Đặc biệt, anh còn được Xanh SM đảm bảo mức thu nhập lên tới 15 triệu đồng/tháng nếu hoàn thành khoảng 400 cuốc trong tháng. Nếu dành thời gian và công sức ít hơn, đạt khoảng 240 cuốc/tháng, thu nhập của anh được đảm bảo tối thiểu là 8,5 triệu đồng/tháng.

Để đạt được mức thu nhập như trên, hệ thống sẽ phân bổ đều đặn số cuốc mỗi ngày, giúp anh có thể chủ động trong công việc và sắp xếp thời gian vận doanh hợp lý. Trong trường hợp hệ thống không thể phân bổ đủ số cuốc, Xanh SM sẽ bù cho tài xế 36.000 đồng cho mỗi cuốc thiếu.

Hệ thống phân bổ cuốc thông minh giúp tài xế chủ động thời gian và thu nhập.

Chính sách đặc biệt này theo giới tài xế là điểm tựa lớn để các bác tài yên tâm chạy dịch vụ. “Trước đây chạy xe xăng, ngày nào cũng phải lo đủ tiền xăng rồi mới tính tới thu nhập. Giờ có cuốc đều, lại được đảm bảo thu nhập nên yên tâm hơn hẳn. Nếu hôm nào ít cuốc vẫn có chính sách bù, không còn cảm giác ‘chạy may rủi’ như trước”, anh Nguyễn Trọng Văn chia sẻ trên một diễn đàn tài xế miền Bắc.

Nhiều bác tài cũng thừa nhận, việc có cuốc đều, chi phí vận hành thấp và thu nhập được đảm bảo ổn định giúp mang lại sự an tâm lớn và trở thành động lực để đông đảo tài xế chọn vận doanh trên nền tảng Xanh SM làm công việc chính và dài hạn.

Doanh nghiệp

GSM miễn phí thuế ,đổi pin 3 năm cho tài xế XANH SM BIKE

Hà Nội, ngày 26/03/2026 - Công ty GSM công bố triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: miễn phí thuê và đổi pin lên tới 3 năm cho tất cả tài xế xe máy điện.

Đây là chính sách khẩn cấp nhằm hỗ trợ tài xế nhanh chóng chuyển đổi sang xe máy điện, góp phần giảm thiểu áp lực nhiên liệu trong bối cảnh thị trường xăng dầu diễn biến khó lường.

Chính sách miễn phí thuê và đổi pin với ưu đãi vượt trội được GSM triển khai nhằm chia sẻ khó khăn với lực lượng tài xế hai bánh trên toàn quốc. Theo đó, tất cả khách hàng đã hoặc sẽ mua các dòng xe máy điện đổi pin của VinFast từ nay đến hết ngày 30/06/2026 và đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí thuê pin trong vòng 3 năm kể từ ngày chốt đơn.

Doanh nghiệp

Thêm một báo cáo cho thấy Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam

Báo cáo Mordor Intelligence cho thấy Xanh SM dẫn đầu thị trường gọi xe Việt Nam 15 tháng liên tiếp, chiếm 51,5% thị phần giá trị giao dịch.

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường gọi xe 4 bánh Việt Nam quý IV/2025 do Mordor Intelligence thực hiện, Xanh SM ghi nhận quý đầu tiên đạt thị phần trên 50%, tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thị trường một cách vững chắc trong 15 tháng liên tiếp.

Cụ thể, Xanh SM đạt 51,5% thị phần gọi xe Việt Nam trong quý IV/2025, tính theo tổng giá trị giao dịch (GMV). Grab xếp thứ hai với 42,64%, trong khi be chiếm 5,86%. Như vậy, khoảng cách giữa Xanh SM và Grab đã được nới rộng lên gần 9 điểm phần trăm.

Doanh nghiệp

Côn Đảo Group và Xanh SM bắt tay kiến tạo chuẩn mực mới cho du lịch xanh

Ngày 4/9/2025, Côn Đảo Group và Xanh SM công bố hợp tác chiến lược, với sự đồng hành của VinFast và V-Green, triển khai hệ thống giao thông xanh tại nhiều điểm đến du lịch. 

Thỏa thuận mở ra bước tiến mới trong việc đưa xe điện vào phục vụ du khách, góp phần xây dựng hình ảnh ngành du lịch Việt Nam hiện đại, văn minh và bền vững.

Xe điện: Lời giải mới cho du lịch biển đảo

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại TP.Hải Phòng vào ngày 22/04/2026, trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5% và phát hành ESOP từ đó tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.068 tỷ đồng.

