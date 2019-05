The Coffee House chiếm vỉa hè để kinh doanh

Thương hiệu The Coffee House hiện khá quen thuộc với người dân TP HCM. Có mặt tại TP HCM từ năm 2014, đến nay The Coffee House có hơn 100 cửa hàng trãi đều khắp các quận, huyện từ trung tâm ra đến ngoại thành TP HCM. Thế nhưng, dù là một thương hiệu lớn, hoạt động chuyên nghiệp nhưng The Coffee House không chấp hành quy định của pháp luật khi chuỗi của hàng The Coffee House ngang nhiên chiếm trọn hàng loạt vỉa hè để kinh doanh. Theo phản ánh của người dân, The Coffee House thường xuyên chiếm dụng vỉa hè để giữ xe cho khách gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, bất kể ngày đêm, từ các quận trung tâm ra đến ngoại thành TP HCM, nhân viên của The Coffee House ngang nhiên chiếm trọn vỉa hè, hẻm nhỏ để giữ xe cho khách. Đây là hình ảnh được PV ghi lại trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, TP HCM vào tối 19/5. Toàn bộ vỉa hè, hẻm nhỏ bị The Coffee House chiếm dụng để xe cho khách vào quán. Vỉa hè bị chiếm dụng tuyệt đối The Coffee House trên đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM... Đêm về vỉa hè cũng không thoát khỏi cảnh bị chiếm dụng. Hẻm 199 và vỉa hè đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM bị The Coffee House "cướp" trọn. The Coffee House "xí" trọn vỉa hè trên đường Út Tịch, quận Tân Bình. Trong khi các cấp chính quyền TP HCM ra sức dành lại vỉa hè cho người đi bộ, xử lý nghiêm bất kể cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, mua bán... thì một doanh nghiệp lớn như The Coffee House lại ngang nhiên vi phạm. Người đi bộ bị đẩy xuống đường như thế này. Không còn lối đi trên vỉa hè cho người đi bộ. "Người buôn gánh bán bưng thì bị rượt đuổi, tịch thu hàng hóa vì vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Còn "nhà giàu" The Coffee House thì ngang nhiên vi phạm nhưng chưa thấy bị xử lý", bà Hai, một người bán hàng rong trên đường Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức nói trong sự bức xúc.

Thương hiệu The Coffee House hiện khá quen thuộc với người dân TP HCM. Có mặt tại TP HCM từ năm 2014, đến nay The Coffee House có hơn 100 cửa hàng trãi đều khắp các quận, huyện từ trung tâm ra đến ngoại thành TP HCM. Thế nhưng, dù là một thương hiệu lớn, hoạt động chuyên nghiệp nhưng The Coffee House không chấp hành quy định của pháp luật khi chuỗi của hàng The Coffee House ngang nhiên chiếm trọn hàng loạt vỉa hè để kinh doanh. Theo phản ánh của người dân, The Coffee House thường xuyên chiếm dụng vỉa hè để giữ xe cho khách gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, bất kể ngày đêm, từ các quận trung tâm ra đến ngoại thành TP HCM, nhân viên của The Coffee House ngang nhiên chiếm trọn vỉa hè, hẻm nhỏ để giữ xe cho khách. Đây là hình ảnh được PV ghi lại trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, TP HCM vào tối 19/5. Toàn bộ vỉa hè, hẻm nhỏ bị The Coffee House chiếm dụng để xe cho khách vào quán. Vỉa hè bị chiếm dụng tuyệt đối The Coffee House trên đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM... Đêm về vỉa hè cũng không thoát khỏi cảnh bị chiếm dụng. Hẻm 199 và vỉa hè đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM bị The Coffee House "cướp" trọn. The Coffee House "xí" trọn vỉa hè trên đường Út Tịch, quận Tân Bình. Trong khi các cấp chính quyền TP HCM ra sức dành lại vỉa hè cho người đi bộ, xử lý nghiêm bất kể cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, mua bán... thì một doanh nghiệp lớn như The Coffee House lại ngang nhiên vi phạm. Người đi bộ bị đẩy xuống đường như thế này. Không còn lối đi trên vỉa hè cho người đi bộ. "Người buôn gánh bán bưng thì bị rượt đuổi, tịch thu hàng hóa vì vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Còn "nhà giàu" The Coffee House thì ngang nhiên vi phạm nhưng chưa thấy bị xử lý", bà Hai, một người bán hàng rong trên đường Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức nói trong sự bức xúc.