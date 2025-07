WHO hỗ trợ vật tư, hóa chất phòng chống dịch sau mưa lũ ở Nghệ An

Chiều 31/7, thông tin từ ông Chu Trọng Trang, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC tỉnh Nghệ An) cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa hỗ trợ tỉnh Nghệ An gần 500.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs và 500 túi đựng nước sạch.

Trước đó, sau khi xảy ra trận lũ lịch sử, CDC tỉnh Nghệ An đã gửi công văn tới văn phòng WHO tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ vật tư, hóa chất đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh mùa mưa lũ.

Đến nay, CDC Nghệ An đã cung cấp đến 99.700 viên Aquatabs và 300 túi đựng nước sạch cho các Trung tâm Y tế bị ảnh hưởng nặng.

Ngay sau khi được WHO hỗ trợ, CDC tỉnh Nghệ An đã cử 3 đoàn công tác xuống các địa phương bị ngập lụt để hỗ trợ, hướng dẫn xử lý môi trường, phòng chống, dịch bệnh sau mưa lũ. CDC Nghệ An đã cung cấp đến 99.700 viên Aquatabs và 300 túi đựng nước sạch cho các Trung tâm Y tế bị ảnh hưởng nặng.

Đối với Trung tâm Y tế Tương Dương, do máy móc, thiết bị, vật tư bị hư hỏng nặng vì ngập lụt nên CDC tỉnh Nghệ An đã tăng cường 3 máy phun hóa chất, đồng thời tăng cường 2 cán bộ kỹ thuật xuống hỗ trợ.

Theo ông Trang, hiện chưa có dịch bệnh nào nguy hiểm bùng phát sau mưa lũ. Ngành đang cố gắng để phòng, chống các bệnh như: đau mắt đỏ, sốt virus, sốt xuất huyết, tiêu chảy… trên địa bàn vừa xảy ra lũ lụt rộng, vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp.