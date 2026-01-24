Vượt qua 4 đối thủ Trường Phát Đồng Tháp giành quyền thi công xây lắp đường Chín Lịnh

Với tỷ lệ giảm giá đầy ấn tượng lên đến hơn 17%, Công ty Trường Phát Đồng Tháp đã vượt qua 4 đối thủ để thực hiện thi công nâng cấp tuyến đường Chín Lịnh

Việc lựa chọn nhà thầu qua mạng không chỉ đảm bảo tính minh bạch mà còn tạo ra một sân chơi cạnh tranh sòng phẳng. Gói thầu số 03 thuộc dự án Duy tu bảo dưỡng đường Chín Lịnh là một ví dụ điển hình, nơi năng lực kỹ thuật của các nhà thầu đều được khẳng định, khiến cuộc đua về giá trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Gói thầu số 03: Thi công nâng cấp, mở rộng mặt đường láng nhựa là hạng mục quan trọng nhất của dự án Duy tu bảo dưỡng đường Chín Lịnh. Với giá dự toán được duyệt là 2.666.546.000 đồng, gói thầu này sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2025 (kinh phí thường xuyên không giao tự chủ). Theo Quyết định số 37/QĐ-QLDAĐTXDKV1 ngày 20/01/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, đây là gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh, loại hợp đồng trọn gói trong thời gian 120 ngày.

Cuộc cạnh tranh về giá: 5 "đối thủ" và những con số biết nói

Điểm đặc biệt tại gói thầu này là cả 5 nhà thầu tham gia đều được tổ chuyên gia (công ty TNHH TVXD Tường Nguyên) đánh giá "Đạt" ở tất cả các bước: Tính hợp lệ, Năng lực và kinh nghiệm, và Tiêu chuẩn kỹ thuật. Khi sự chênh lệch về năng lực không còn là rào cản, giá dự thầu trở thành yếu tố then chốt xác định người chiến thắng theo phương pháp "giá thấp nhất".

Hồ sơ mời thầu cho thấy một cuộc rượt đuổi tỷ lệ giảm giá đầy kịch tính:

Công ty TNHH một thành viên tư vấn - đầu tư xây dựng Trường Phát Đồng Tháp đã thực hiện một bước đi táo bạo khi tung mức giảm giá 16,5%, đưa giá dự thầu xuống còn 2.204.726.699 đồng, giá dự thầu ban đầu là 2.640.391.257 đồng.

Các đối thủ khác dù bám đuổi nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn về giá: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thiên Hoàn Tín dự thầu với giá 2.666.883.849 đồng (giá sau giảm 2.381.527.277 đồng) giảm 10,7%.

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Phúc Đồng Tháp dự thầu với giá 2.642.542.534 đồng (giá sau giảm 2.587.049.141 đồng) giảm 2,1%.

Công ty TNHH Xây dựng Công trình số 1-715 dự thầu với giá 2.670.557.959 đồng (giá sau giảm 2.662.546.285 đồng) giảm 0,2%

Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Đạt Thành giữ nguyên giá dự thầu ban đầu là 2.390.910.986 đồng.

Với kết quả này, Công ty Trường Phát Đồng Tháp đã giành vị trí Hạng 1 về giá, đến ngày 20/1/2026 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 tỉnh Đồng Tháp đã chính thức ban hành Quyết định số 37/QĐ-QLDAĐTXDKV1 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 03: "Thi công nâng cấp, mở rộng mặt đường láng nhựa" thuộc dự án Duy tu bảo dưỡng đường Chín Lịnh cho Công ty Trường Phát Đồng Tháp với giá mức 2.204.726.699 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 2.668.721.000 đồng, giúp ngân sách tiết kiệm được hơn 461 triệu đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm 17,32%).

Quyết định số 37/QĐ-QLDAĐTXDKV1 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 03. Nguồn: MSC

Trách nhiệm giải trình và kỳ vọng chất lượng

Dưới góc nhìn chuyên môn, Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Cuộc cạnh tranh về giá tại gói thầu này phản ánh đúng tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15. Tuy nhiên, khi một nhà thầu trúng thầu với mức giá tiết kiệm sâu (trên 15%), trách nhiệm giám sát của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn Tường Nguyên sẽ nặng nề hơn. Cần đảm bảo rằng hiệu quả kinh tế phải song hành cùng chất lượng kỹ thuật theo đúng Nghị định 214/2025/NĐ-CP".

Việc công khai minh bạch các bước đánh giá và lý do xếp hạng không chỉ giúp các nhà thầu trượt thầu tâm phục khẩu phục mà còn tạo tiền đề để công ty Trường Phát Đồng Tháp khẳng định uy tín của mình thông qua chất lượng công trình thực tế.

Tuyến đường Chín Lịnh sau khi hoàn thành sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thông thương, phục vụ nhu cầu đi lại của bà con xã Thường Phước. Dư luận kỳ vọng Công ty Trường Phát Đồng Tháp sẽ hiện thực hóa cam kết bằng tiến độ thi công 120 ngày và chất lượng mặt đường láng nhựa đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đã phê duyệt.