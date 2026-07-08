Vượt nửa vòng trái đất, nam bệnh nhân Mỹ tin tưởng chọn phẫu thuật ngoại khoa tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Chất lượng chuyên môn, dịch vụ chăm sóc tận tâm cùng chi phí hợp lý là những yếu tố giúp anh tin tưởng đưa ra quyết định này.

Sau khi tìm hiểu các phương án điều trị tại Mỹ, Thái Lan và Việt Nam, nam bệnh nhân người Mỹ đã vượt nửa vòng trái đất, lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Phương Đông để phẫu thuật.



Người bệnh quốc tế an tâm điều trị với chuyên môn cao, chi phí tối ưu

Phát hiện thoát vị bẹn cách đây 1 năm, anh Charles Sarno, 46 tuổi, đã thăm khám và tìm hiểu dịch vụ y tế tại nhiều bệnh viện ở 3 quốc gia Mỹ, Thái Lan và Việt Nam. Nhận thấy tiềm năng và sự phát triển của y tế Việt Nam cùng với kết quả điều trị thành công nhiều ca bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, anh đã quyết định chọn nơi đây để phẫu thuật.

Sau thăm khám, anh được chẩn đoán thoát vị bẹn trái với khối lồi khoảng 5 × 3 cm, rõ hơn khi vận động gắng sức. Nguyên nhân là thành bụng vùng bẹn suy yếu, khiến một phần tạng trong ổ bụng chui qua ống bẹn. Nếu không điều trị sớm, khối thoát vị có thể lớn dần, sa xuống bìu, gây đau tức và ảnh hưởng sinh hoạt. Nguy hiểm hơn, tạng thoát vị có thể bị nghẹt, thiếu máu nuôi, dẫn đến hoại tử ruột và phải phẫu thuật cấp cứu.

Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi đặt lưới trước phúc mạc hoàn toàn (TEP). Theo ThS.BSNT Hà Văn Hồng, Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, kỹ thuật này giúp che phủ vị trí thoát vị mà không can thiệp vào ổ bụng, nhờ đó ít xâm lấn, hạn chế nguy cơ dính ruột và rút ngắn thời gian hồi phục.

6 tiếng sau ca mổ, bệnh nhân đã có thể đi lại, ăn uống bình thường. Đến ngày thứ tư, sức khỏe ổn định, không còn khối phồng vùng bẹn, ít đau và được xuất viện. Anh dự định sẽ đi du lịch tại Việt Nam trong thời gian chờ đợt thăm khám sau phẫu thuật.

ThS.BSNT Hà Văn Hồng và bệnh nhân Charles Sarno sau phẫu thuật.

Chia sẻ về trải nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, anh Charles cho biết, điều khiến anh hài lòng không chỉ là năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ mà còn là dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, tận tâm, cơ sở vật chất hiện đại, mức chi phí điều trị hợp lý và thủ tục nhanh chóng, thuận tiện tại bệnh viện. Nhờ vậy, anh cảm thấy yên tâm, thoải mái trong suốt quá trình điều trị.

Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông triển khai điều trị đa dạng các bệnh lý ngoại khoa, từ những bệnh lý thường gặp như thoát vị bẹn, bệnh lý thành bụng đến các ca phẫu thuật chuyên sâu trong điều trị ung thư đường tiêu hóa và khối u trong ổ bụng.

Sự kết hợp giữa chuyên môn, phương pháp phẫu thuật hiện đại và quy trình chăm sóc toàn diện góp phần đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả điều trị và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh trong nước cũng như quốc tế.

BVĐK Phương Đông trở thành điểm đến tiềm năng trong xu hướng du lịch y tế tại Việt Nam

Du lịch y tế kết hợp khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe đang trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thế giới, khi người bệnh có thể chủ động lựa chọn quốc gia và cơ sở y tế có chuyên môn tốt, dịch vụ thuận tiện và chi phí hợp lý. Việt Nam cũng ngày càng khẳng định tiềm năng trong lĩnh vực này. Nắm bắt xu hướng đó, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông không ngừng nâng cao chất lượng, trở thành điểm đến được nhiều khách hàng quốc tế lựa chọn để thăm khám và điều trị.

Sức hút của Phương Đông đối với người bệnh quốc tế không chỉ đến từ năng lực chuyên môn và hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, mà còn được tạo nên bởi không gian xanh, chất lượng dịch vụ và chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng đồng bộ, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thuận tiện, thư thái và trọn vẹn.

Hệ sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng ngay trong khuôn viên bệnh viện mang đến hành trình chăm sóc sức khỏe thư thái và trọn vẹn.

Dưới sự tư vấn và hỗ trợ của đội ngũ nhân viên, khách hàng có thể lựa chọn các tiện ích thư giãn ngay trong khuôn viên như tắm onsen, xông hơi Jjim Jil Bang, spa & massage, nhà hàng cao cấp và các dịch vụ nghỉ dưỡng khác, góp phần tái tạo thể chất và tinh thần trong suốt hành trình chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, khách hàng cũng được gợi ý những lịch trình phù hợp để kết hợp khám phá văn hóa, cảnh quan và các điểm đến đặc trưng của Việt Nam.

Thời gian qua, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các du khách tới khám bệnh, điều trị nội trú, ngoại trú tại nhiều chuyên khoa như cơ xương khớp, tiêu hóa & gan mật, IVF & thai sản… Nhiều khách hàng đánh giá chi phí thăm khám và điều trị tại Phương Đông hợp lý hơn so với các dịch vụ tương đương ở một số quốc gia, trong khi chất lượng chuyên môn, cơ sở vật chất và trải nghiệm chăm sóc vẫn được đảm bảo.

Thiếu tướng Khonsavan Somphaxay, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an Lào (thứ hai từ bên phải) đến thăm khám tại khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Phương Đông.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn về quy mô, chuyên môn và công nghệ tại Phương Đông. Năm nay, bệnh viện nâng tổng số giường bệnh lên 1.000 và vận hành thêm hai tòa tháp mới, gia nhập nhóm số ít cơ sở y tế tư nhân tại Việt Nam đạt quy mô này. Hạ tầng mở rộng tạo nền tảng để bệnh viện phát triển các trung tâm chuyên sâu và hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Với nỗ lực dài hạn trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cùng sự tin tưởng của đông đảo bệnh nhân trong nước và quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông ngày càng khẳng định vị thế, uy tín trong khối y tế tư nhân và hứa hẹn trở thành điểm đến tiềm năng, góp phần thúc đẩy xu hướng du lịch y tế tại Việt Nam và khu vực.