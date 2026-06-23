BVĐK PHƯƠNG ĐÔNG ghi danh trong bảng xếp hạng bệnh viện chuyên khoa tốt nhất CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Ghi dấu ấn trên bản đồ y tế Châu Á - Thái Bình Dương

Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương (Best Specialized Hospitals Asia-Pacific 2026) là bảng xếp hạng thường niên do Newsweek - tạp chí tin tức và bình luận hàng đầu của Mỹ - phối hợp cùng Statista, tổ chức nghiên cứu dữ liệu toàn cầu có trụ sở tại Đức, thực hiện và công bố.

Trải qua bốn mùa đánh giá, bảng xếp hạng đã trở thành một trong những thước đo uy tín về năng lực chuyên khoa của các cơ sở y tế tại Châu Á - Thái Bình Dương, góp phần thiết lập những chuẩn mực tham chiếu mới cho chất lượng y tế khu vực.

BVĐK Phương Đông vừa được ghi danh trong Bảng xếp hạng “Bệnh viện Chuyên khoa Tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương 2026” do Newsweek và Statista công bố

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam chính thức được đưa vào bảng xếp hạng này. Việc các bệnh viện trong nước hiện diện cùng những tên tuổi y khoa hàng đầu đến từ Nhật Bản, Singapore, Australia, Hàn Quốc… cho thấy năng lực lâm sàng, chất lượng chuyên môn và hạ tầng y tế Việt Nam ngày càng được quốc tế ghi nhận, đồng thời phản ánh bước tiến rõ nét của ngành y tế trong tiến trình hội nhập khu vực.

Trong số gần 1.000 cơ sở y tế tại 11 quốc gia thuộc Châu Á - Thái Bình Dương được đưa vào đánh giá, Việt Nam có 10 bệnh viện được ghi danh. BVĐK Phương Đông là đại diện tiêu biểu của khối y tế tư nhân, cùng xuất hiện bên cạnh các bệnh viện tuyến trung ương hàng đầu như Bạch Mai, BV Việt Đức, BV Trung ương Quân đội 108, BV Chợ Rẫy, …

Khác với những bảng xếp hạng thiên về quy mô hay danh tiếng đơn thuần, “Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương 2026” của Newsweek và Statista được xây dựng trên hệ thống đánh giá đa chiều, kết hợp giữa uy tín chuyên môn, các tiêu chuẩn chất lượng và kết quả chăm sóc được phản ánh từ trải nghiệm thực tế của người bệnh.

Nền tảng chuyên môn vững vàng, trải nghiệm chăm sóc toàn diện… là những thế mạnh đưa Phương Đông ghi danh tại bảng xếp hạng của Newsweek

Để xây dựng bảng xếp hạng, nhóm nghiên cứu đã khảo sát ý kiến của hàng nghìn bác sĩ, chuyên gia y tế và nhà quản lý bệnh viện; đồng thời xem xét các chứng nhận chất lượng và dữ liệu liên quan đến kết quả điều trị do người bệnh phản hồi. Sự kết hợp giữa đánh giá của giới chuyên môn, các tiêu chuẩn khách quan và góc nhìn của người bệnh giúp phản ánh toàn diện hơn năng lực chuyên khoa cũng như chất lượng chăm sóc của mỗi cơ sở y tế.

Từ nền tảng vững chắc đến bước tiến vươn tầm khu vực

Đằng sau dấu mốc quốc tế là chiến lược đầu tư dài hạn về quy mô, con người, công nghệ và hệ thống chuyên khoa của BVĐK Phương Đông.

Năm 2026, Phương Đông nâng tổng số giường bệnh lên 1.000 và phát triển thêm hai tòa tháp mới, gia nhập nhóm số ít cơ sở y tế tư nhân tại Việt Nam đạt quy mô nghìn giường. Sự mở rộng này không chỉ gia tăng năng lực tiếp nhận người bệnh mà còn tạo nền tảng để Phương Đông phát triển các đơn vị chuyên sâu, hoàn thiện hệ thống chăm sóc toàn diện.

Quy mô 1.000 giường bệnh cùng hệ thống trung tâm chuyên sâu tạo nền tảng để Phương Đông nâng cao năng lực tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị toàn diện

Trên cơ sở những thế mạnh đã được khẳng định trong khám sức khỏe, tầm soát ung thư, ngoại khoa, tiêu hóa và hệ thống IVF - thai sản - ở cữ, bệnh viện tiếp tục đầu tư chiều sâu cho nhiều dịch vụ mũi nhọn.

Nổi bật trong đó là Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp Quốc tế, Trung tâm Ung bướu, Xạ trị & Y học hạt nhân Quốc tế và Trung tâm Nhi Quốc tế… Các đơn vị được phát triển theo hướng chuyên sâu, tăng cường phối hợp liên chuyên khoa, đáp ứng nhu cầu chăm sóc xuyên suốt từ tầm soát, chẩn đoán đến điều trị.

Năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ được hỗ trợ bởi hệ thống công nghệ hiện đại như Hệ thống cắt lớp lượng tử NAEOTOM Alpha - ứng dụng công nghệ đếm photon trong khoa học vũ trụ, cộng hưởng từ thế hệ mới 3.0T, PET/CT, SPECT/CT và hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA…

Sự kết nối đồng bộ giữa con người, công nghệ và các chuyên khoa giúp bệnh viện nâng cao khả năng phát hiện sớm bất thường, chẩn đoán chính xác, cá thể hóa phác đồ và triển khai nhiều kỹ thuật ít xâm lấn, can thiệp trúng đích. Trên nền tảng đó, Phương Đông đã làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến và thực hiện thành công nhiều trường hợp bệnh lý phức tạp.

Trước dấu mốc được Newsweek và Statista ghi danh, BVĐK Phương Đông cũng liên tiếp nhận được nhiều ghi nhận trong nước và quốc tế. Mới đây nhất, ngày 1/6/2026, tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ V diễn ra tại Trung Quốc, bệnh viện được trao danh hiệu “Top 10 Bệnh viện tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2026” và “Dịch vụ Thai sản tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2026”.

Đó không chỉ là những danh hiệu nối tiếp, mà là sự ghi nhận cho nền tảng chuyên môn được bồi đắp bền bỉ, năng lực làm chủ công nghệ và chất lượng chăm sóc không ngừng được nâng cao. Từ một thương hiệu y tế uy tín trong nước, BVĐK Phương Đông đang từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế và mở rộng dấu ấn trên bản đồ y tế khu vực.