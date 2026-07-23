VIB Up: Tặng đến 2%/năm lãi suất cho tiền gửi theo tháng cùng loạt đặc quyền thành viên

VIB Up của Ngân hàng Quốc Tế (VIB) là giải pháp chọn gói để nâng hạng quyền lợi theo mô hình hội viên, mang đến lãi suất ưu đãi cho tiền gửi theo tháng i-1Depo cùng loạt đặc quyền thành viên, giúp khách hàng chủ động tối ưu dòng tiền nhàn rỗi theo đúng mục tiêu tài chính.

VIB Up: mô hình hội viên – chọn gói tiền gửi cho từng mục tiêu tài chính

VIB Up là bộ giải pháp chọn gói nâng hạng tài chính theo mô hình hội viên, cho phép khách hàng chọn gói quyền lợi phù hợp nhất với mục tiêu tài chính của mình như gửi, vay và chi tiêu thẻ. Trong phạm vi tiền gửi, VIB Up được thiết kế thành ba gói Plus, Pro và Elite, tương ứng với ba mức tài sản và ba nhu cầu khác nhau.

Mỗi gói tiền gửi ở mô hình VIB Up đều được cộng thêm một mức lãi suất ưu đãi riêng cho sản phẩm tiền gửi i-1Depo thời gian 1 tháng, cùng hạn mức ưu đãi tương ứng theo từng cấp độ thành viên.

Gói Plus phù hợp với khách hàng có số dư bình quân tài khoản thanh toán từ 100 triệu đồng, được cộng thêm 1,1% lãi suất i-1Depo cho mức tiền gửi tối đa 500 triệu đồng – nhóm này thường đang trong giai đoạn tích lũy ổn định và muốn tối ưu những khoản tiền gửi ngắn hạn, thay vì để tiền nằm yên ở mức lãi suất phổ biến.

Gói Pro hướng đến khách hàng có số dư tài khoản thanh toán bình quân từ 200 triệu đồng, với hạn mức ưu đãi i-1Depo lên đến 1 tỷ đồng, cộng thêm 1,5% lãi suất – thường là chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc cá nhân có dòng tiền luân chuyển thường xuyên, bắt đầu quan tâm đến trải nghiệm ưu tiên như một phần giá trị đi kèm, không chỉ đơn thuần là con số lãi suất.

Gói Elite dành cho khách hàng có số dư bình quân tài khoản thanh toán từ 300 triệu đồng, được áp dụng hạn mức ưu đãi i-1Depo cao nhất, lên đến 1,5 tỷ đồng, cộng thêm 2% lãi suất – thường là những người đang có một khoản tiền lớn tạm thời nhàn rỗi trong lúc chờ quyết định đầu tư, hoặc đơn giản là chưa tìm được kênh đầu tư phù hợp trong thời gian ngắn. Với nhóm này, đặc quyền Priority và ưu tiên phòng chờ sân bay không chỉ là tiện ích, mà là một phần giá trị tương xứng với quy mô tài sản đang quản lý.

Đặc quyền thành viên: lớp giá trị song hành cùng con số lợi nhuận

Bên cạnh lãi suất ưu đãi, mỗi gói tiền gửi VIB Up còn đi kèm những quyền lợi thiết thực trong đời sống tài chính hàng ngày. Khách hàng gói Pro và Elite được trải nghiệm hạng hội viên Priority, trong đó có ưu đãi 4 lượt phòng chờ sân bay.

Cả ba gói đều được giảm phí mở tài khoản thanh toán số chọn, với mức giảm tăng dần theo cấp độ gói từ 10 triệu đồng ở gói Plus đến 30 triệu đồng ở gói Elite. Ngoài ra, khách hàng còn được hoàn phí hội viên thẻ tín dụng Max Card tối đa 3 tháng, tương ứng với hạng hội viên của từng gói thẻ tín dung Max Card.

Những quyền lợi này khiến VIB Up khác biệt so với việc chỉ đơn thuần gửi tiền nhận lợi nhuận. Tổng giá trị mỗi gói mang lại đều vượt xa phần phí thành viên khách hàng bỏ ra.

Với mô hình chọn gói thành viên, VIB Up mang đến một cách tối ưu cho khoản tiền nhàn rỗi chưa cần dùng ngay: khách hàng không phải đánh đổi giữa thanh khoản và lãi suất, mà chủ động nâng hạng tài chính theo đúng nhu cầu của mình. Ba gói Plus, Pro, Elite cho phép khách hàng chọn đúng mức quyền lợi phù hợp với quy mô tài sản và mục tiêu tài chính của riêng mình.