Vụ “đất vàng” 39–39B Bến Vân Đồn: TGĐ Quốc Cường Gia Lai nộp 100 tỷ

Sáng 7/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến việc chuyển nhượng khu đất “vàng” số 39–39B Bến Vân Đồn (nay là phường Xóm Chiếu, TP HCM), gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Trong số 22 bị cáo bị đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (SN 1960), cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai cùng 11 bị cáo cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su, Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Quang Thung, cựu Tổng Giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cao su Việt Nam bị xét xử về các tội “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Lê Y Linh, cựu Chủ tịch HĐQT, đại diện Công ty TNHH Retro Harvest Finance tại Việt Nam, cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hoa Sen Vàng và bị cáo Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty cổ phần Việt Tín, cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Á bị xét xử về các tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TPHCM và Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ba bị cáo Đoàn Ngọc Phương, cựu Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cao Đại Nghĩa, Phó Trưởng phòng giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ TN&MT và Khương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Thăng Long bị xét xử cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Tòa án triệu tập 93 tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa và dự kiến kéo dài đến 10/4.

Theo cáo trạng, khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn có diện tích hơn 6.200 m², là tài sản công do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý từ năm 1976. Sau quá trình sắp xếp, tài sản này thuộc quyền quản lý của các đơn vị thành viên gồm Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa.

Trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TPHCM các bị cáo tại Tập đoàn cao su trước đây và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chuyển nhượng tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định, gây thất thoát, lãng phí cho nhà nước số tiền hơn 542 tỷ đồng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bị cáo Lê Quang Thung chỉ đạo các bị cáo cấp dưới thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa chuyển nhượng khu đất từ tài sản công cho tư nhân trái quy định, không thông qua định giá, đấu giá…

Cụ thể, quá trình xây dựng phương án xử lý, sắp xếp khu đất, ông Lê Quang Thung đã thỏa thuận với bà Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa về việc chuyển nhượng khu đất cho doanh nghiệp của hai cá nhân này.

Theo đó, ông Thung chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty Phú Việt Tín, đồng thời đề nghị UBND TPHCM thu hồi và giao khu đất cho doanh nghiệp này thực hiện dự án. Sau đó, thông qua việc chuyển nhượng 99% vốn điều lệ tại Công ty Phú Việt Tín, ông Thung tạo điều kiện để doanh nghiệp của Linh và Dừa nắm quyền chi phối.

Trước khi nghỉ hưu, ông Thung tiếp tục trao đổi và nhờ Trần Ngọc Thuận, cựu thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hỗ trợ, tạo điều kiện để Linh và Dừa nhận chuyển nhượng khu đất không thông qua thẩm định giá và đấu giá theo quy định.

Đáng chú ý, Lê Quang Thung đã thỏa thuận với Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty Việt Tín về việc “chi lại” 3 triệu USD để được chuyển nhượng dự án trái quy định. Thực tế, bị cáo Thung đã nhận 200.000 SGD (thông qua thanh toán viện phí) và 300.000 USD tiền mặt từ Linh và Dừa.

Khoảng tháng 11/2013, bà Nguyễn Thị Như Loan liên hệ với Linh và Dừa để đặt vấn đề mua dự án. Khi đó bà Loan nhận thức rõ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản nhà nước nhưng vẫn chuyển tiền giúp sức cho Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa mua khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá, trái quy định của pháp luật.

Cụ thể, bị cáo Loan đã mua lại 100% vốn Công ty Phú Việt Tín với giá hơn 460 tỷ đồng, rồi ký thỏa thuận chuyển nhượng dự án cho một doanh nghiệp bất động sản với giá hơn 846 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Công ty Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi gần 382 tỷ đồng; riêng bà Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.

Bà Loan bị tạm giam từ ngày 18/7/2024 đến ngày 11/11/2024, được thay thế bằng biện pháp bảo lĩnh. Quá trình điều tra, bà Loan đã nộp lại 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Hồ sơ vụ án còn thể hiện bị cáo Đào Thị Hương Lan vì động cơ vụ lợi, đã thực hiện hành vi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước. Sau đó Đào Thị Hương Lan bỏ trốn (hiện đang bị truy nã), gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án.

Cáo trạng kết luận, toàn bộ hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Vụ án được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự cấu kết giữa một số cán bộ quản lý và doanh nghiệp nhằm trục lợi từ tài sản công.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nhiệt độ tại TPHCM đạt ngưỡng 38 độ: