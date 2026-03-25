Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

VinFast “phủ xanh” Vietbuild 2026 với dàn ô tô, xe máy điện và hệ sinh thái năng lượng xanh

 Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 26-30/3 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội,VinFast sẽ tổ chức không gian trưng bày.

PV

Sự kiện mang tới cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm đầy đủ dải sản phẩm và hệ sinh thái xanh của VinFast.

Tại Vietbuild 2026, khách tham quan sẽ có cơ hội tiếp cận dải ô tô điện trải rộng nhiều phân khúc của VinFast, từ VF 3 đến VF 8, VF 9, VF MPV 7, Lạc Hồng 900 LX. Đặc biệt, theo kế hoạch, sự kiện sẽ có sự xuất hiện của mẫu EC Van bản cửa lùa - mẫu xe được nhiều người kinh doanh mong chờ.

Không chỉ “ngắm tận mắt”, khách hàng có thể trực tiếp cầm lái các mẫu xe điện của VinFast, gồm các mẫu đô thị nhỏ gọn như VF 3, VF 5, Minio Green, loạt SUV phân khúc cao hơn như VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, hay các mẫu xe phục vụ nhu cầu gia đình và kinh doanh như VF MPV 7 hay EC Van.

Bên cạnh ô tô điện, VinFast còn mang tới sự kiện 9 mẫu xe máy điện đang có mặt trên thị trường, phủ rộng nhiều nhóm nhu cầu từ học sinh, sinh viên tới người đi làm và chạy dịch vụ. Trong đó, bộ ba xe đổi pin mới ra mắt gồm Evo, Feliz II và Viper được xem là điểm nhấn đáng chú ý. Với cơ chế đổi pin, người dùng có thể thay pin tại các trạm chỉ trong 1-2 phút, thay vì chờ sạc. Chính vì thế, các mẫu xe này đang nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt với những gia đình ít có điều kiện sạc tại nhà hoặc những người có nhu cầu di chuyển cường độ cao như tài xế chạy dịch vụ.

Tại sự kiện VinFast đồng thời mang tới các giải pháp năng lượng như tủ đổi pin và trạm sạc, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sự tiện lợi của xe điện, từ đó tự tin chuyển đổi xanh trong bối cảnh chi phí xăng dầu liên tục tăng cao gần đây.

Sau khi trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, khách hàng có thể đặt cọc xe ngay tại sự kiện và nhận được các chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó, trong tháng 3, người mua ô tô điện có thể nhận mức hỗ trợ giá từ 6-10% trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, đồng thời được hỗ trợ thêm 3% thông qua chương trình “Thu xăng - Đổi điện”.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra sự kiện, khách hàng đặt mua ô tô điện còn có cơ hội nhận thêm voucher trị giá tới 20 triệu đồng (tùy mẫu xe).

Việc đặt cọc ngay tại sự kiện không chỉ giúp khách hàng tận dụng loạt ưu đãi tốt, mà còn rút ngắn thời gian nhận xe, sớm khai thác những lợi ích rõ rệt của phương tiện điện, đặc biệt là chi phí sử dụng tiết kiệm.

Theo đó, các mẫu xe ô tô điện của VinFast đang được miễn phí sạc pin đến hết ngày 10/02/2029 với tối đa 10 lần sạc/tháng cho chủ xe (tương ứng với quãng đường từ 1.500 đến 5.000 km/tháng). Trong khi đó, đối với các dòng xe máy điện đổi pin bán ra thị trường, VinFast miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương ứng quãng đường đi được tối thiểu 800 km/tháng) cho tất cả khách hàng đến hết ngày 30/06/2028.

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Vì sao VinFast ZGoo là mẫu xe máy điện “quốc dân” dành cho học sinh?

VinFast ZGoo: Thiết kế xinh xắn, giá chỉ hơn 13 triệu đồng, chốt trong tháng 3 có thể mang thêm VF 3 về nhà.

Không cần bằng lái, thiết kế “bắt trend”, sử dụng pin LFP bền bỉ và mức giá tốt nhất trong phân khúc, VinFast ZGoo là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình có con em đang ở độ tuổi đến trường.

Ngoại hình “đốn tim” Gen Z

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

VinFast Evo Grand - Chìa khóa sinh lời cho tài xế công nghệ

Với phạm vi hoạt động dài, chi phí nhiên liệu gần như bằng 0 và mức giá dễ tiếp cận, VinFast Evo Grand mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho tài xế.

Nhờ các chính sách hỗ trợ thiết thực, mẫu xe này được xem là khoản đầu tư hợp lý để nâng cao thu nhập cho những người chạy xe công nghệ.

Sạc đầy 2 pin đi thoải mái, bác tài dịch vụ “khỏe re”

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Chủ xe VinFast VF 8: Mức giá đang quá tốt, ngày càng nhiều người dùng

Chủ xe tiên phong đánh giá VinFast VF 8: “Xe xăng ở phân khúc giá cao hơn 2-3 lần mới so được”.

Từ một người chủ yếu lái xe loanh quanh trong thành phố, anh Nguyễn Trường Thanh (Hà Nội) cho biết kể từ ngày nhận VinFast VF 8, anh bắt đầu những chuyến đi dài hơn. Những hành trình cùng VF 8 từ Hà Nội vào Hội An, lên Tây Bắc hay về quê miền Trung trở nên quen thuộc và nhàn nhã nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, công nghệ hỗ trợ lái hiện đại và chi phí sử dụng chỉ bằng 1/4 xe xăng.

Động cơ, công nghệ ngang tầm xe xăng giá gấp 2-3 lần

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

KITA Group xúc tiến hợp tác với Tập đoàn ô tô Thượng Hải - SAIC Motor

Trong chuyến công tác tại Trung Quốc trong tháng 3/2026, Lãnh đạo Tập đoàn KITA Group đã có buổi làm việc với đại diện của SAIC Motor và khảo sát trực tiếp nhãn hiệu xe thương mại Yuejin của Tập đoàn này. Hoạt động nằm trong định hướng mở rộng quan hệ đối tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô, vốn đang được KITA Group đầu tư mạnh mẽ trong thời gian gần đây.