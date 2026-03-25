Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Vì sao VinFast ZGoo là mẫu xe máy điện “quốc dân” dành cho học sinh?

VinFast ZGoo: Thiết kế xinh xắn, giá chỉ hơn 13 triệu đồng, chốt trong tháng 3 có thể mang thêm VF 3 về nhà.

PV

Không cần bằng lái, thiết kế “bắt trend”, sử dụng pin LFP bền bỉ và mức giá tốt nhất trong phân khúc, VinFast ZGoo là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình có con em đang ở độ tuổi đến trường.

Ngoại hình “đốn tim” Gen Z

Minh Anh (học sinh lớp 11 tại Hà Nội) đang tìm kiếm một chiếc xe máy phù hợp với cá tính của bản thân. Tiêu chí của cô nàng Gen Z rất rõ ràng: “Xe phải đẹp, màu phải xinh để còn check-in, và quan trọng là không được trông “góc cạnh” hoặc quá già”. Tận mắt, tận tay trải nghiệm nhiều mẫu xe, lựa chọn duy nhất được Minh Anh “chấm” là ZGoo - xe máy điện nhà VinFast đang làm mưa làm gió trong cộng đồng học sinh.

a01.jpg

Lý giải sức hút của ZGoo, theo reviewer Đình Nam, mẫu xe máy điện của VinFast có thiết kế bo tròn, gọn gàng và phù hợp với học sinh. Điểm nhấn của xe nằm ở cụm đèn đặt cao, kết hợp đèn xi-nhan vát chéo, tạo cảm giác trẻ trung và năng động.

“Hệ thống đèn từ đèn định vị, đèn chiếu sáng đến xi-nhan đều sử dụng công nghệ LED hiện đại, vừa tiết kiệm điện vừa tăng tính thẩm mỹ”, anh Đình Nam đánh giá. Ngoài ra, một điểm cộng lớn khác của ZGoo về ngoại hình là sự đa dạng màu sắc với các tùy chọn màu xanh ô liu, đỏ… giúp người dùng trẻ thể hiện được cá tính riêng. Đặc biệt, thiết kế sàn để chân phẳng và rộng rãi, giúp các bạn nữ mặc váy hay áo dài có thể ngồi thoải mái, thậm chí để vừa ba lô ở phía trước mà vẫn di chuyển dễ dàng.

Nếu ngoại hình là điểm chạm đầu tiên với người dùng trẻ, thì yếu tố khiến phụ huynh hài lòng lại nằm ở cấu hình và độ tin cậy của sản phẩm. Ở khía cạnh này, theo đánh giá của các chuyên gia, ZGoo đáp ứng tốt các tiêu chí an toàn cho nhóm người dùng học sinh.

“Xe được giới hạn tốc độ tối đa ở mức 39 km/h. Đây là ngưỡng tốc độ lý tưởng để phụ huynh yên tâm giao xe cho con em di chuyển trong đô thị đông đúc”, reviewer của kênh xe điện Việt Thanh cho biết.

Ngoài ra, khả năng vận hành của ZGoo được các chuyên gia đánh giá cao, đặc biệt là hệ thống giảm xóc ống lồng phía trước và lò xo phía sau giúp xe đi qua các gờ giảm tốc hay ổ gà mà không bị rung lắc.

Khác biệt với các dòng xe máy điện giá rẻ sử dụng ắc quy chì nặng nề và tuổi thọ ngắn, VinFast ZGoo được trang bị pin LFP tiên tiến. Đây là điểm nhấn tạo nên lợi thế về độ an toàn của mẫu xe này. Ngoài ra, hệ thống pin cho phép xe di chuyển quãng đường khoảng 70 km sau một lần sạc đầy. Với nhu cầu đi học, đi học thêm quanh thành phố của học sinh, con số này là quá đủ để sử dụng trong 2-3 ngày mới cần sạc lại.

Món hời về chi phí

Chị Thanh Lan, một phụ huynh tại Hà Nội cho biết, ZGoo không chỉ là một chiếc xe xinh xắn, linh hoạt, nhẹ nhàng mà chi phí chị phải bỏ ra để tậu xe cũng cực kỳ “yêu thương”. Hiện nay, giá niêm yết của ZGoo đang là 15,9 triệu đồng. Tuy nhiên, với việc đặt mua xe trong tháng 3 này, chị Lan nhận được mức ưu đãi 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe).

a02.jpg

Đặc biệt, trong tháng 3, VinFast cũng đang áp dụng chương trình “Thu xăng - Đổi điện” với mức giảm giá 5% cho khách hàng đổi xe xăng cũ lấy xe máy điện. Nếu cộng gộp tất cả những ưu đãi này, giá bán của ZGoo chỉ còn khoảng 13,8 triệu đồng.

Với mức giá này, reviewer kênh Tom Trung Thực không giấu được sự ngạc nhiên: “Ngày trước muốn mua xe pin LFP phải tốn 20-30 triệu, giờ chỉ hơn 13,8 triệu đã có pin xịn. Mức giá này cực kỳ hợp lý cho học sinh, sinh viên, lại còn được bảo hành dài hạn”.

Đáng chú ý, trong tháng 3 này, người mua VinFast ZGoo còn có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand trong khuôn khổ chương trình “Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe”.

Thiết kế thời trang, công nghệ an toàn, pin LFP bền bỉ cùng mức giá “không tưởng”, VinFast ZGoo đang chiếm “spotlight” trên thị trường xe máy điện phân khúc cho học sinh, sinh viên.

Bài liên quan

Doanh nghiệp

VinFast Evo Grand - Chìa khóa sinh lời cho tài xế công nghệ

Với phạm vi hoạt động dài, chi phí nhiên liệu gần như bằng 0 và mức giá dễ tiếp cận, VinFast Evo Grand mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho tài xế.

Nhờ các chính sách hỗ trợ thiết thực, mẫu xe này được xem là khoản đầu tư hợp lý để nâng cao thu nhập cho những người chạy xe công nghệ.

Sạc đầy 2 pin đi thoải mái, bác tài dịch vụ “khỏe re”

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Chủ xe VinFast VF 8: Mức giá đang quá tốt, ngày càng nhiều người dùng

Chủ xe tiên phong đánh giá VinFast VF 8: “Xe xăng ở phân khúc giá cao hơn 2-3 lần mới so được”.

Từ một người chủ yếu lái xe loanh quanh trong thành phố, anh Nguyễn Trường Thanh (Hà Nội) cho biết kể từ ngày nhận VinFast VF 8, anh bắt đầu những chuyến đi dài hơn. Những hành trình cùng VF 8 từ Hà Nội vào Hội An, lên Tây Bắc hay về quê miền Trung trở nên quen thuộc và nhàn nhã nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, công nghệ hỗ trợ lái hiện đại và chi phí sử dụng chỉ bằng 1/4 xe xăng.

Động cơ, công nghệ ngang tầm xe xăng giá gấp 2-3 lần

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

KITA Group xúc tiến hợp tác với Tập đoàn ô tô Thượng Hải - SAIC Motor

Trong chuyến công tác tại Trung Quốc trong tháng 3/2026, Lãnh đạo Tập đoàn KITA Group đã có buổi làm việc với đại diện của SAIC Motor và khảo sát trực tiếp nhãn hiệu xe thương mại Yuejin của Tập đoàn này. Hoạt động nằm trong định hướng mở rộng quan hệ đối tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô, vốn đang được KITA Group đầu tư mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin triển khai xét cấp học bổng năm 2026

Với sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục tri thức, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin chính thức triển khai chương trình xét cấp học bổng năm 2026, dành cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn bền bỉ nỗ lực, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên bằng con đường học tập.

Từ “siêu kết nối” đến “siêu bản đồ”: Cần Giờ đưa TP HCM tiến gần vị thế biểu tượng du lịch châu Á

“Siêu bản đồ” kinh tế - du lịch phía Nam đang dần lộ diện khi các tuyến hạ tầng chiến lược cùng hội tụ về Cần Giờ. Với vai trò của một “game changer”, siêu đô thị Vinhomes Green Paradise không chỉ thay đổi luật chơi du lịch phía Nam, mà còn mở ra bước chuyển để TP HCM tiến gần hơn tới vị thế biểu tượng du lịch của châu Á.