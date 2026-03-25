Vì sao VinFast ZGoo là mẫu xe máy điện “quốc dân” dành cho học sinh?

VinFast ZGoo: Thiết kế xinh xắn, giá chỉ hơn 13 triệu đồng, chốt trong tháng 3 có thể mang thêm VF 3 về nhà.

Không cần bằng lái, thiết kế “bắt trend”, sử dụng pin LFP bền bỉ và mức giá tốt nhất trong phân khúc, VinFast ZGoo là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình có con em đang ở độ tuổi đến trường.

Ngoại hình “đốn tim” Gen Z

Minh Anh (học sinh lớp 11 tại Hà Nội) đang tìm kiếm một chiếc xe máy phù hợp với cá tính của bản thân. Tiêu chí của cô nàng Gen Z rất rõ ràng: “Xe phải đẹp, màu phải xinh để còn check-in, và quan trọng là không được trông “góc cạnh” hoặc quá già”. Tận mắt, tận tay trải nghiệm nhiều mẫu xe, lựa chọn duy nhất được Minh Anh “chấm” là ZGoo - xe máy điện nhà VinFast đang làm mưa làm gió trong cộng đồng học sinh.

Lý giải sức hút của ZGoo, theo reviewer Đình Nam, mẫu xe máy điện của VinFast có thiết kế bo tròn, gọn gàng và phù hợp với học sinh. Điểm nhấn của xe nằm ở cụm đèn đặt cao, kết hợp đèn xi-nhan vát chéo, tạo cảm giác trẻ trung và năng động.

“Hệ thống đèn từ đèn định vị, đèn chiếu sáng đến xi-nhan đều sử dụng công nghệ LED hiện đại, vừa tiết kiệm điện vừa tăng tính thẩm mỹ”, anh Đình Nam đánh giá. Ngoài ra, một điểm cộng lớn khác của ZGoo về ngoại hình là sự đa dạng màu sắc với các tùy chọn màu xanh ô liu, đỏ… giúp người dùng trẻ thể hiện được cá tính riêng. Đặc biệt, thiết kế sàn để chân phẳng và rộng rãi, giúp các bạn nữ mặc váy hay áo dài có thể ngồi thoải mái, thậm chí để vừa ba lô ở phía trước mà vẫn di chuyển dễ dàng.

Nếu ngoại hình là điểm chạm đầu tiên với người dùng trẻ, thì yếu tố khiến phụ huynh hài lòng lại nằm ở cấu hình và độ tin cậy của sản phẩm. Ở khía cạnh này, theo đánh giá của các chuyên gia, ZGoo đáp ứng tốt các tiêu chí an toàn cho nhóm người dùng học sinh.

“Xe được giới hạn tốc độ tối đa ở mức 39 km/h. Đây là ngưỡng tốc độ lý tưởng để phụ huynh yên tâm giao xe cho con em di chuyển trong đô thị đông đúc”, reviewer của kênh xe điện Việt Thanh cho biết.

Ngoài ra, khả năng vận hành của ZGoo được các chuyên gia đánh giá cao, đặc biệt là hệ thống giảm xóc ống lồng phía trước và lò xo phía sau giúp xe đi qua các gờ giảm tốc hay ổ gà mà không bị rung lắc.

Khác biệt với các dòng xe máy điện giá rẻ sử dụng ắc quy chì nặng nề và tuổi thọ ngắn, VinFast ZGoo được trang bị pin LFP tiên tiến. Đây là điểm nhấn tạo nên lợi thế về độ an toàn của mẫu xe này. Ngoài ra, hệ thống pin cho phép xe di chuyển quãng đường khoảng 70 km sau một lần sạc đầy. Với nhu cầu đi học, đi học thêm quanh thành phố của học sinh, con số này là quá đủ để sử dụng trong 2-3 ngày mới cần sạc lại.

Món hời về chi phí

Chị Thanh Lan, một phụ huynh tại Hà Nội cho biết, ZGoo không chỉ là một chiếc xe xinh xắn, linh hoạt, nhẹ nhàng mà chi phí chị phải bỏ ra để tậu xe cũng cực kỳ “yêu thương”. Hiện nay, giá niêm yết của ZGoo đang là 15,9 triệu đồng. Tuy nhiên, với việc đặt mua xe trong tháng 3 này, chị Lan nhận được mức ưu đãi 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe).

Đặc biệt, trong tháng 3, VinFast cũng đang áp dụng chương trình “Thu xăng - Đổi điện” với mức giảm giá 5% cho khách hàng đổi xe xăng cũ lấy xe máy điện. Nếu cộng gộp tất cả những ưu đãi này, giá bán của ZGoo chỉ còn khoảng 13,8 triệu đồng.

Với mức giá này, reviewer kênh Tom Trung Thực không giấu được sự ngạc nhiên: “Ngày trước muốn mua xe pin LFP phải tốn 20-30 triệu, giờ chỉ hơn 13,8 triệu đã có pin xịn. Mức giá này cực kỳ hợp lý cho học sinh, sinh viên, lại còn được bảo hành dài hạn”.

Đáng chú ý, trong tháng 3 này, người mua VinFast ZGoo còn có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand trong khuôn khổ chương trình “Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe”.

Thiết kế thời trang, công nghệ an toàn, pin LFP bền bỉ cùng mức giá “không tưởng”, VinFast ZGoo đang chiếm “spotlight” trên thị trường xe máy điện phân khúc cho học sinh, sinh viên.