Xe

VinFast mở bán SUV điện VF6 và VF7 sản xuất tại Ấn Độ

VF6 và VF7 là những mẫu xe đầu tiên được xuất xưởng ở nhà máy VinFast đặt tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ, đánh dấu bước tiến quan trọng của hãng tại thị trường này.

Thảo Nguyễn
Video: VinFast mở bán SUV điện VF6 và VF7 sản xuất tại Ấn Độ.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng Ấn Độ ngày càng ưa chuộng xe điện, đặc biệt ở phân khúc SUV. VinFast mang tới hai sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhu cầu địa phương, từ phạm vi hoạt động, không gian tiện nghi đến các tính năng an toàn tiên tiến, với kỳ vọng tái định nghĩa trải nghiệm sở hữu xe điện cao cấp tại thị trường hơn 1,4 tỷ dân.

Tổng giám đốc VinFast châu Á, ông Phạm Sanh Châu, nhấn mạnh việc VF6 và VF7 được sản xuất bởi chính người Ấn Độ cho khách hàng Ấn Độ là một cột mốc lịch sử, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng quốc gia này trở thành trung tâm toàn cầu về xe điện.

1-2097.jpg
Việc VF6 và VF7 được sản xuất bởi chính người Ấn Độ cho khách hàng Ấn Độ là một cột mốc lịch sử, thể hiện cam kết lâu dài của hãng tại quốc gia này.

VF6 là mẫu SUV điện nhỏ gọn, mang triết lý “Cặp đối lập tự nhiên”, kết hợp cảm giác lái thú vị với tính thực tiễn. Xe trang bị pin 59,6 kWh cho quãng đường tối đa 468 km theo chứng nhận ARAI, hỗ trợ sạc nhanh 25 phút từ 10-70%. Ba phiên bản Earth, Wind và Wind Infinity đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ công suất 130 kW cho tới 150 kW, mô-men xoắn 310 Nm, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,9 giây. Các phiên bản cao cấp được bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh, nội thất da nhân tạo cao cấp, ghế trước thông gió, HUD màu và gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2.

Trong khi đó, VF7 mang triết lý thiết kế “Vũ trụ Phi đối xứng”, hướng tới sự táo bạo ở ngoại thất và cao cấp ở nội thất. Xe có chiều dài hơn 4,5 m, trục cơ sở 2.840 mm, năm phiên bản với hai tùy chọn pin và hai hệ dẫn động FWD hoặc AWD. Phiên bản cao nhất Sky sử dụng hai động cơ điện, tổng công suất 260 kW, mô-men xoắn 500 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 5,8 giây. Quãng đường di chuyển của xe dao động từ 438 km tới 532 km tùy phiên bản. Các trang bị tiêu chuẩn nổi bật gồm cửa sổ trời cách âm, màn hình HUD màu, camera 360 độ, 7 túi khí, gói ADAS cấp độ 2 và màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây.

2-2975.jpg
VF7 mang triết lý thiết kế “Vũ trụ Phi đối xứng”, hướng tới sự táo bạo ở ngoại thất và cao cấp ở nội thất.

Đi cùng sản phẩm, VinFast xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện tại Ấn Độ. Hãng hợp tác với các ngân hàng để cung cấp giải pháp tài chính linh hoạt, liên kết cùng RoadGrid, myTVS và Global Assure để triển khai mạng lưới trạm sạc và dịch vụ hậu mãi, đồng thời hợp tác với BatX Energies trong lĩnh vực tái chế pin, hướng tới phát triển bền vững và chuỗi giá trị tuần hoàn. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2025, VinFast sẽ có 35 điểm bán hàng và 26 xưởng dịch vụ tại 27 thành phố, trong đó có các trung tâm xe điện lớn như Delhi, Mumbai, Bengaluru, Pune hay Hyderabad.

Nhà máy Thoothukudi, nơi VF6 và VF7 được lắp ráp, được xây dựng với vị trí chiến lược gần cảng biển, vừa phục vụ nhu cầu nội địa vừa thuận lợi cho xuất khẩu. Điều này phù hợp với tầm nhìn của Ấn Độ trong việc trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu toàn cầu về xe điện. Sự hiện diện của VinFast tại Ấn Độ nối tiếp hành trình chinh phục các thị trường Mỹ, Canada, châu Âu, Đông Nam Á và Trung Đông, trở thành thương hiệu xe điện toàn cầu.

3-9515.jpg
Sự hiện diện của VinFast tại Ấn Độ nối tiếp hành trình chinh phục các thị trường Mỹ, Canada, châu Âu, Đông Nam Á và Trung Đông...

Tại Việt Nam, VinFast đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp ô tô. Trên trường quốc tế, hãng cũng được ghi nhận nhờ tốc độ phát triển vượt bậc và chiến lược đổi mới liên tục. Việc chính thức mở bán VF6 và VF7 tại Ấn Độ không chỉ mở ra cơ hội lớn tại một trong những thị trường xe điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới, mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của VinFast trong cuộc đua toàn cầu hóa.

