Xe

VinFast Limo Green ra mắt Ấn Độ tháng 2/2026, nâng cấp trang bị đáng kể

VinFast sẽ ra mắt mẫu MPV điện Limo Green tại thị trường Ấn Độ vào khoảng tháng 2/2026. Đây sẽ là mẫu xe thứ ba của VinFast tại quốc gia này, sau VF6 và VF7.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá Vinfast Limo Green - Những điểm hay và dở rất rõ ràng.

Thông tin được ông Phạm Sanh Châu, CEO VinFast khu vực châu Á, xác nhận trong cuộc phỏng vấn với Autocar Professional. Limo Green sẽ là mẫu xe hướng đến phân khúc MPV thuần điện, cạnh tranh trực tiếp với BYD e6 và gián tiếp với Toyota Innova Hycross.

1-2723.jpg
VinFast Limo Green ra mắt Ấn Độ tháng 2/2026, nâng cấp trang bị đáng kể.

Limo Green hiện đang được VinFast sản xuất tại Việt Nam dưới dạng xe taxi điện với trang bị cơ bản. Tuy nhiên, phiên bản dành cho thị trường Ấn Độ được cho là sẽ được nâng cấp đáng kể về tính năng, hướng tới khách hàng cá nhân.

Xe có kích thước dài 4.740 mm, rộng 1.872 mm, cao 1.723 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm – thuộc phân khúc lớn hơn Kia Carens EV. Khoảng sáng gầm 170 mm có thể được điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện đường sá tại Ấn Độ. Limo Green có cấu hình 7 chỗ với cách bố trí ghế ngồi 2+3+2.

2-5816.jpg
Limo Green có cấu hình 7 chỗ với cách bố trí ghế ngồi 2+3+2.

Mẫu MPV này được trang bị động cơ điện đặt trước, công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm, kết hợp với bộ pin LFP 60,13 kWh. Theo tiêu chuẩn NEDC, xe có thể di chuyển tối đa 450 km sau một lần sạc. Xe có thể sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 30 phút.

Tại Việt Nam, Limo Green được trang bị đèn pha và đèn hậu LED, mâm hợp kim 18 inch, phanh tay điện tử, điều hòa tự động một vùng, màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch, hệ thống âm thanh 4 loa, cùng cổng USB-A và USB-C ở hai hàng ghế đầu.

3-122.jpg
Về an toàn, xe có camera lùi, hệ thống cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật và 4 túi khí...

Về an toàn, xe có camera lùi, hệ thống cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật và 4 túi khí. Mặc dù chưa có các tính năng cao cấp như cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ hay gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) ở phiên bản hiện tại, VinFast có thể cân nhắc trang bị cho bản cao cấp tại Ấn Độ.

Limo Green được kỳ vọng sẽ được nhập khẩu từ Việt Nam để lắp ráp tại Ấn Độ. Theo dự đoán, mẫu xe có thể có giá khởi điểm khoảng 1,85 triệu INR (tương đương 542 triệu đồng).

