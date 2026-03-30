VinFast "gây sốc" hoàn tất 3.520 đơn ôtô điện chỉ trong một ngày

VinFast ghi nhận cột mốc đáng chú ý khi hoàn tất 3.520 đơn đặt hàng ôtô điện chỉ trong vòng một ngày. Toàn bộ số xe đã hoàn tất thủ tục và sẵn sàng xuất xưởng.

Kết quả này không chỉ phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện, mà còn cho thấy làn sóng chuyển dịch sang phương tiện xanh đang diễn ra rõ nét. Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và xu hướng bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm, người tiêu dùng Việt Nam đang dần thay đổi thói quen, ưu tiên các giải pháp di chuyển bền vững hơn.

Bên cạnh yếu tố thị trường, con số 3.520 đơn hàng hoàn tất trong một ngày cũng cho thấy năng lực đáng kể của VinFast trong việc tối ưu quy trình sản xuất, vận hành và phân phối. Đây được xem là một trong những nền tảng quan trọng giúp hãng xe điện Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Sự tăng tốc của VinFast đồng thời phản ánh xu hướng chung của ngành công nghiệp ô tô, khi quá trình chuyển đổi sang xe điện không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm, mà đang dần trở thành hướng đi tất yếu. Việc giảm phụ thuộc vào xăng dầu, cắt giảm phát thải và hướng tới một hệ sinh thái giao thông bền vững đang là mục tiêu mà nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, theo đuổi.

Với những tín hiệu tích cực từ thị trường, xe điện được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng thị phần trong thời gian tới, góp phần định hình tương lai giao thông xanh tại Việt Nam.

Cận cảnh xe điện chở hàng VinFast EC Van cửa lùa, chỉ 325 triệu đồng

Sự xuất hiện của EC Van bản cửa lùa cho thấy VinFast đang cải tiến sản phẩm theo nhu cầu thực tế, đồng thời tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Mới đây, biến thể mới của VinFast EC Van đã được giới thiệu đến người dùng Việt. Điểm đáng chú ý nhất trên mẫu xe này chính là thiết kế cửa lùa bên hông. Sự xuất hiện của phiên bản mới đã xác nhận thông tin mà các đại lý từng tiết lộ từ đầu năm.
VinFast EC Van 2026 bản cửa lùa được xem là bước đi nhằm hoàn thiện hơn dòng xe tải điện cỡ nhỏ EC Van của VinFast từng ra mắt vào năm ngoái, hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh vận chuyển hàng hóa trong đô thị.
Xe máy điện VinFast Viper giá gần 40 triệu đồng lộ ảnh thực tế

Mẫu xe máy điện VinFast Viper xuất hiện thực tế tại Hà Nội trước ngày mở bán. Xe có giá bán công bố từ 39,9 triệu đồng, dự kiến bàn giao trong tuần tới.

Video: Xem trước xe máy điện VinFast Viper bản thử nghiệm trước ngày mở bán.

Những hình ảnh đầu tiên của VinFast Viper được ghi nhận tại một khu đô thị ở Hà Nội, trong bối cảnh mẫu xe này đang được giới thiệu tới các đại lý trước khi chính thức bán ra thị trường. Đây là dòng xe máy điện mới thuộc danh mục sản phẩm của VinFast, với mức giá công bố 39,9 triệu đồng (không kèm pin) và 45,5 triệu đồng (kèm pin).

Gần 10.000 ôtô điện Vinfast đến tay khách Việt trong tháng 2/2026

VinFast vừa công bố bàn giao 9.903 ôtô điện đến tay người dùng trong tháng 2/2026, tiếp tục dẫn đầu thị trường Việt Nam tháng thứ 17 liên tiếp.

Video: Xem chi tiết VF MPV 7 chạy điện mới.

VinFast vừa công bố kết quả kinh doanh ôtô điện tại thị trường Việt Nam tháng 2/2026, với tổng số 9.903 xe các loại được bàn giao cho khách hàng. VF3, Limo Green, VF5, VF MPV 7 và VF6 lần lượt là những mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng 2/2026 và nằm trong top những mẫu xe bán chạy nhất thị trường, với lượng xe bán ra vượt mức 1.000 xe/tháng. Trong đó, VF3 tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế “mẫu xe quốc dân” của người Việt, khi có tới 2.274 xe được khách hàng lựa chọn trong tháng vừa qua.

Laptop cũ chứa bao nhiêu vàng?

Mỗi chiếc laptop chỉ có khoảng 0,1 gram vàng trong linh kiện, đủ gây tò mò nhưng không mang lại giá trị kinh tế nếu tự thu hồi thủ công.

