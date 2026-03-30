VinFast "gây sốc" hoàn tất 3.520 đơn ôtô điện chỉ trong một ngày.

VinFast ghi nhận cột mốc đáng chú ý khi hoàn tất 3.520 đơn đặt hàng ôtô điện chỉ trong vòng một ngày. Toàn bộ số xe đã hoàn tất thủ tục và sẵn sàng xuất xưởng.

Kết quả này không chỉ phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện, mà còn cho thấy làn sóng chuyển dịch sang phương tiện xanh đang diễn ra rõ nét. Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và xu hướng bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm, người tiêu dùng Việt Nam đang dần thay đổi thói quen, ưu tiên các giải pháp di chuyển bền vững hơn.

Bên cạnh yếu tố thị trường, con số 3.520 đơn hàng hoàn tất trong một ngày cũng cho thấy năng lực đáng kể của VinFast trong việc tối ưu quy trình sản xuất, vận hành và phân phối. Đây được xem là một trong những nền tảng quan trọng giúp hãng xe điện Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Sự tăng tốc của VinFast đồng thời phản ánh xu hướng chung của ngành công nghiệp ô tô, khi quá trình chuyển đổi sang xe điện không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm, mà đang dần trở thành hướng đi tất yếu. Việc giảm phụ thuộc vào xăng dầu, cắt giảm phát thải và hướng tới một hệ sinh thái giao thông bền vững đang là mục tiêu mà nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, theo đuổi.

Với những tín hiệu tích cực từ thị trường, xe điện được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng thị phần trong thời gian tới, góp phần định hình tương lai giao thông xanh tại Việt Nam.