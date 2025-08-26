Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

VinFast Feliz Neo thuyết phục người trẻ: Kiểu dáng đẹp, chất lượng pin tốt

Là một fan của F1yêu thích tiếng động cơ mạnh mẽ của những chiếc xe máy xăng, nhưng Ngô Văn Chung gần đây đã quyết định mua một chiếc xe máy điện VinFast Feliz Neo.

PV

Chọn Feliz Neo vì kiểu dáng thể thao, tiết kiệm

Bắt đầu cân nhắc mua một chiếc xe máy điện để đón đầu quy định hạn chế xe xăng thời gian tới, nhưng từ khi sử dụng, Ngô Văn Chung dần thay đổi góc nhìn. Đối với bạn trẻ này, xe điện không chỉ tiết kiệm hơn, mà còn… hợp thời.

Sinh viên này đã tham khảo qua nhiều mẫu xe máy điện VinFast trong đó, Feliz Neo được “đưa vào tầm ngắm” nhờ thiết kế phù hợp với chiều cao 1m8 của Chung.

a1-9529.jpg
Chiếc Feliz Neo được Chung đánh giá là phù hợp với vóc người của mình (Ảnh: NVCC)

Một điểm cộng khác là giá cả. Vì chưa đi xe máy điện bao giờ, Chung đặt tiêu chí mua một chiếc xe dưới 30 triệu đồng. VinFast Feliz Neo vừa đủ với nhu cầu đó. Chiếc xe mà Chung mua có giá chỉ 22,4 triệu đồng cả pin, một con số phù hợp với túi tiền sinh viên.

Trước khi chuyển sang xe điện, Chung từng đi Honda Vision. Mỗi tuần, Chung đổ 100.000 đồng tiền xăng, tính ra một tháng tiêu tốn khoảng 400.000 – 500.000 đồng. Thậm chí, với chiếc Liberty từng sử dụng, chi phí còn cao gấp đôi.

“Hai ngày đổ 50.000 đồng, ăn xăng khủng khiếp. Trong khi đó, Feliz Neo ăn điện rất tiết kiệm. Tôi đi học, đi làm mỗi ngày khoảng 15–20 km. Sạc tại chung cư mỗi tháng chỉ hết 50.000 đồng, rẻ hơn xăng nhiều”, Chung chia sẻ. Chưa kể, hiện tại, những chủ xe máy điện như Chung còn có thể sạc điện miễn phí tại các trạm V-Green công cộng trên toàn quốc tới hết tháng 5/2026.

Theo vị khách hàng, chuyển sang xe điện, cảm giác lái cũng đổi khác bởi “ga nhẹ tênh, đi rất êm”. Ngoài ra, bạn trẻ cũng hài lòng về sức mạnh động cơ của Feliz Neo khi chở 2 người nặng khoảng 150 kg vẫn leo dốc thoải mái.

Ưu tiên lựa chọn thương hiệu Việt

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, một trong những lý do Chung lựa chọn Feliz Neo là niềm tin vào thương hiệu Việt. Theo nam thanh niên, thị trường có nhiều mẫu xe giá rẻ từ các thương hiệu nước ngoài, tuy nhiên không rõ ràng về thông tin sản phẩm, công suất động cơ hay chính sách bảo hành. “Trong khi đó, xe VinFast thì rõ ràng, minh bạch mọi thông tin. Dù gì thì VinFast vẫn là hãng xe điện lớn nhất Việt Nam, người ta chạy nhiều nên mình thấy an tâm hơn. Cũng vì thế mà dễ sửa chữa, dễ bảo hành hơn mấy hãng khác, Chung chia sẻ.

a2-3960.jpg

Ngoài ra, bạn trẻ này còn đánh giá cao hệ thống trạm sạc phủ rộng dành cho chủ xe điện VinFast và cho rằng “chuyện sạc không phải là vấn đề”. Tôi đi học, đi làm một buổi sáng, chiều về sạc là đủ. Trụ sạc có khắp nơi. Tôi thấy bình thường, chưa từng gặp phiền phức gì”, Chung nhận định.

Sau hai tháng chuyển sang dùng xe điện, Chung cho biết mình hài lòng với quyết định này, không chỉ vì chi phí tiết kiệm được, mà còn bởi cảm giác lái nhẹ nhàng, xe chạy êm, vận hành ổn định. Dù đôi khi vẫn “nhớ” tiếng động cơ máy xăng do là fan những chiếc xe đua F1, nhưng sự tiện lợi của xe điện đã giúp Chung bù lại cảm giác đó.

“Tôi nghĩ nếu ai đang phân vân thì cứ thử. Xác định rõ nhu cầu, như đi xa thì chọn xe pin dung lượng lớn, còn đi phố thì xe vừa là được. Quan trọng là đừng mua theo cảm tính, và đặc biệt là đừng chạy theo giá rẻ nếu không rõ về pin, bảo hành, hay trạm sạc. Xe điện không phải đồ chơi, mua để dùng thì phải nghĩ lâu dài”, Chung kết luận.

#xe máy điện VinFast Feliz Neo #xe điện tiết kiệm chi phí #xe máy cho giới trẻ #xe máy điện thương hiệu Việt #lợi ích của xe điện #sạc xe điện miễn phí

Bài liên quan

Xe

Subaru Forester VIN 2024 đang "đại hạ giá" hàng trăm triệu đồng

Mức giảm dành cho Subaru Forester VIN 2024 trong tháng 3/2025 dao động từ 140 - 200 triệu đồng tùy phiên bản, đưa giá xe về mức khởi điểm 829 triệu đồng.

Video: Đánh giá xe SUV Subaru Forester tại Việt Nam.

Trong tháng 3/2025, Motor Image Việt Nam (MIV) - nhà phân phối chính thức xe Subaru tại Việt Nam đã công bố chương trình ưu đãi cho loạt sản phẩm. Trong đó, dòng xe chủ lực doanh số Forester được giảm trực tiếp tiền mặt từ 140 - 200 triệu đồng. Nhờ vậy, đưa giá xe Subaru Forester thực tế trở về mức từ 829 triệu đồng.
Xem chi tiết

Sức hút của “Vũ trụ Vin”: 6 ngày đón hơn 11 triệu lượt khách

Các “điểm cầu” Vingroup tiếp tục thể hiện phong độ không đối thủ khi chỉ trong 6 ngày cao điểm Tết Ất Tỵ (từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng) đã chứng kiến hơn 11 triệu lượt khách “đổ bộ”, thiết lập hàng loạt kỷ lục .

Suc hut cua “Vu tru Vin”: 6 ngay don hon 11 trieu luot khach
 
Là một trong những điểm đến mở cửa xuyên Tết, Lễ hội Ánh sáng phương Đông tại Ocean City đã trở thành toạ độ du Xuân hot nhất miền Bắc dịp Tết Ất Tỵ. Ngay từ ngày mùng 1 Tết đã có hàng nghìn người đổ về Thành phố điểm đến phía Đông Hà Nội để chiêm ngưỡng các kỳ quan ánh sáng, cầu may và vui chơi. Du khách đều không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh nguy nga, tráng lệ được thắp sáng bởi 30 tuyệt tác đèn lồng khổng lồ đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.
Xem chi tiết

Xe

Toyota Camry VIN 2024 đang giảm tới hơn 100 triệu tại đại lý

Mẫu xe sedan Toyota Camry VIN 2024 đang được các đại lý chính hãng áp dụng mức giảm giá từ 90-120 triệu đồng, tùy từng phiên bản để xả hàng tồn kho.

Video: Toyota Camry 2025 tại Trung Quốc khác Việt Nam thế nào?

Tại một số đại lý đang áp dụng chương trình ưu đãi từ 90 - 100 triệu đồng cho mẫu xe Camry VIN 2024, tùy phiên bản. Tuy nhiên, lượng xe còn tồn tại các showroom này không nhiều, có nơi chỉ còn một chiếc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới