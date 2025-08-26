VinFast Feliz Neo thuyết phục người trẻ: Kiểu dáng đẹp, chất lượng pin tốt

Là một fan của F1yêu thích tiếng động cơ mạnh mẽ của những chiếc xe máy xăng, nhưng Ngô Văn Chung gần đây đã quyết định mua một chiếc xe máy điện VinFast Feliz Neo.

Chọn Feliz Neo vì kiểu dáng thể thao, tiết kiệm

Bắt đầu cân nhắc mua một chiếc xe máy điện để đón đầu quy định hạn chế xe xăng thời gian tới, nhưng từ khi sử dụng, Ngô Văn Chung dần thay đổi góc nhìn. Đối với bạn trẻ này, xe điện không chỉ tiết kiệm hơn, mà còn… hợp thời.

Sinh viên này đã tham khảo qua nhiều mẫu xe máy điện VinFast trong đó, Feliz Neo được “đưa vào tầm ngắm” nhờ thiết kế phù hợp với chiều cao 1m8 của Chung.

Chiếc Feliz Neo được Chung đánh giá là phù hợp với vóc người của mình (Ảnh: NVCC)

Một điểm cộng khác là giá cả. Vì chưa đi xe máy điện bao giờ, Chung đặt tiêu chí mua một chiếc xe dưới 30 triệu đồng. VinFast Feliz Neo vừa đủ với nhu cầu đó. Chiếc xe mà Chung mua có giá chỉ 22,4 triệu đồng cả pin, một con số phù hợp với túi tiền sinh viên.

Trước khi chuyển sang xe điện, Chung từng đi Honda Vision. Mỗi tuần, Chung đổ 100.000 đồng tiền xăng, tính ra một tháng tiêu tốn khoảng 400.000 – 500.000 đồng. Thậm chí, với chiếc Liberty từng sử dụng, chi phí còn cao gấp đôi.

“Hai ngày đổ 50.000 đồng, ăn xăng khủng khiếp. Trong khi đó, Feliz Neo ‘ăn’ điện rất tiết kiệm. Tôi đi học, đi làm mỗi ngày khoảng 15–20 km. Sạc tại chung cư mỗi tháng chỉ hết 50.000 đồng, rẻ hơn xăng nhiều”, Chung chia sẻ. Chưa kể, hiện tại, những chủ xe máy điện như Chung còn có thể sạc điện miễn phí tại các trạm V-Green công cộng trên toàn quốc tới hết tháng 5/2026.

Theo vị khách hàng, chuyển sang xe điện, cảm giác lái cũng đổi khác bởi “ga nhẹ tênh, đi rất êm”. Ngoài ra, bạn trẻ cũng hài lòng về sức mạnh động cơ của Feliz Neo khi chở 2 người nặng khoảng 150 kg vẫn leo dốc thoải mái.

Ưu tiên lựa chọn thương hiệu Việt

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, một trong những lý do Chung lựa chọn Feliz Neo là niềm tin vào thương hiệu Việt. Theo nam thanh niên, thị trường có nhiều mẫu xe giá rẻ từ các thương hiệu nước ngoài, tuy nhiên không rõ ràng về thông tin sản phẩm, công suất động cơ hay chính sách bảo hành. “Trong khi đó, xe VinFast thì rõ ràng, minh bạch mọi thông tin. Dù gì thì VinFast vẫn là hãng xe điện lớn nhất Việt Nam, người ta chạy nhiều nên mình thấy an tâm hơn. Cũng vì thế mà dễ sửa chữa, dễ bảo hành hơn mấy hãng khác”, Chung chia sẻ.

Ngoài ra, bạn trẻ này còn đánh giá cao hệ thống trạm sạc phủ rộng dành cho chủ xe điện VinFast và cho rằng “chuyện sạc không phải là vấn đề”. “Tôi đi học, đi làm một buổi sáng, chiều về sạc là đủ. Trụ sạc có khắp nơi. Tôi thấy bình thường, chưa từng gặp phiền phức gì”, Chung nhận định.

Sau hai tháng chuyển sang dùng xe điện, Chung cho biết mình hài lòng với quyết định này, không chỉ vì chi phí tiết kiệm được, mà còn bởi cảm giác lái nhẹ nhàng, xe chạy êm, vận hành ổn định. Dù đôi khi vẫn “nhớ” tiếng động cơ máy xăng do là fan những chiếc xe đua F1, nhưng sự tiện lợi của xe điện đã giúp Chung bù lại cảm giác đó.

“Tôi nghĩ nếu ai đang phân vân thì cứ thử. Xác định rõ nhu cầu, như đi xa thì chọn xe pin dung lượng lớn, còn đi phố thì xe vừa là được. Quan trọng là đừng mua theo cảm tính, và đặc biệt là đừng chạy theo giá rẻ nếu không rõ về pin, bảo hành, hay trạm sạc. Xe điện không phải đồ chơi, mua để dùng thì phải nghĩ lâu dài”, Chung kết luận.