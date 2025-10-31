Những hình ảnh về mẫu ôtô điện chở hàng cỡ nhỏ VinFast EC Van bản thương mại xuất hiện tại nhà máy của hãng đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Video: Vinfast EC Van: thêm 1 xe quốc dân mới, nỗi lo cũ?

Mẫu xe điện VinFast EC Van (viết tắt từ E-City Van - xe tải điện đô thị) có thiết kế nhỏ gọn, với kích thước các chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 3.767 x 1.680 x 1.790 (mm), chiều dài cơ sở 2.520 mm, phù hợp với mọi không gian và điều kiện đường sá từ thành thị đến nông thôn. Xe có thiết kế khoang lái 2 chỗ ngồi cùng khoang hành lý phía sau với dung tích chứa hàng lên tới 2.600L, tải trọng trên 600 kg.

VinFast EC Van giá 285 triệu lộ diện tại nhà máy, sắp đến tay người dùng.

Xe được trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 30kW, mô-men xoắn cực đại 110Nm, tốc độ tối đa 75km/h. Dung lượng pin khả dụng 17kWh cho phép xe di chuyển quãng đường 150km sau mỗi lần sạc đầy. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 19,4kW, với thời gian sạc từ 10% lên 70% pin trong vòng 42 phút. Khách hàng cũng có thể mua bộ sạc di động 3kW để sạc pin cho xe qua đêm tại nhà.

Để đảm bảo an toàn, VinFast EC Van được trang bị hệ thống phanh đĩa trước, phanh tang trống sau cùng các công nghệ như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), kiểm soát lực kéo (TCS), đèn báo nguy hiểm khi phanh khẩn cấp (ESS)…

VinFast EC Van có giá bán 285 triệu đồng (kèm pin), được bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 130.000 km cho xe, 7 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước). Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, VinFast cũng sẽ cung cấp cho khách hàng một gói trang bị tùy chọn trị giá 20 triệu đồng để nâng cấp thêm một số tiện nghi theo nhu cầu.