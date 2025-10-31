Hà Nội

Xe

VinFast EC Van giá 285 triệu lộ diện tại nhà máy, sắp đến tay người dùng

Những hình ảnh về mẫu ôtô điện chở hàng cỡ nhỏ VinFast EC Van bản thương mại xuất hiện tại nhà máy của hãng đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Thảo Nguyễn
Video: Vinfast EC Van: thêm 1 xe quốc dân mới, nỗi lo cũ?

Mẫu xe điện VinFast EC Van (viết tắt từ E-City Van - xe tải điện đô thị) có thiết kế nhỏ gọn, với kích thước các chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 3.767 x 1.680 x 1.790 (mm), chiều dài cơ sở 2.520 mm, phù hợp với mọi không gian và điều kiện đường sá từ thành thị đến nông thôn. Xe có thiết kế khoang lái 2 chỗ ngồi cùng khoang hành lý phía sau với dung tích chứa hàng lên tới 2.600L, tải trọng trên 600 kg.

1-6135.jpg
VinFast EC Van giá 285 triệu lộ diện tại nhà máy, sắp đến tay người dùng.

Xe được trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 30kW, mô-men xoắn cực đại 110Nm, tốc độ tối đa 75km/h. Dung lượng pin khả dụng 17kWh cho phép xe di chuyển quãng đường 150km sau mỗi lần sạc đầy. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 19,4kW, với thời gian sạc từ 10% lên 70% pin trong vòng 42 phút. Khách hàng cũng có thể mua bộ sạc di động 3kW để sạc pin cho xe qua đêm tại nhà.

3-5699.jpg
Xe được trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 30kW, mô-men xoắn cực đại 110Nm, tốc độ tối đa 75km/h. Dung lượng pin khả dụng 17kWh cho phép xe di chuyển quãng đường 150km sau mỗi lần sạc đầy.

Để đảm bảo an toàn, VinFast EC Van được trang bị hệ thống phanh đĩa trước, phanh tang trống sau cùng các công nghệ như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), kiểm soát lực kéo (TCS), đèn báo nguy hiểm khi phanh khẩn cấp (ESS)…

2-9772.jpg
VinFast EC Van có giá bán 285 triệu đồng (kèm pin), được bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 130.000 km cho xe, 7 năm hoặc 160.000 km cho pin.

VinFast EC Van có giá bán 285 triệu đồng (kèm pin), được bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 130.000 km cho xe, 7 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước). Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, VinFast cũng sẽ cung cấp cho khách hàng một gói trang bị tùy chọn trị giá 20 triệu đồng để nâng cấp thêm một số tiện nghi theo nhu cầu.

Xe

Ôtô điện tự lái “Made by VinFast” đầu tiên gây tò mò ở Trung Đông

Truyền thông UAE dành nhiều chú ý tới mẫu xe tự lái (self-driving car) dành cho người dùng cá nhân do VinFast sản xuất tại triển lãm GITEX Global 2025 ở Dubai.

7-1424.jpg
Thời gian qua, dư luận đã dành sự chú ý cho sản phẩm mang tên Tensor Robocar, một mẫu xe tự lái cấp độ 4 do Tensor (công ty có trụ sở tại San Jose, Mỹ) phát triển. Sản phẩm trên được đánh giá là “chiếc xe điện tự hành đầu tiên trên thế giới có thể sở hữu cá nhân”.
6-1872.jpg
Tháng trước, Tensor đã ra thông cáo báo chí tuyên bố Robocar là tác phẩm hợp tác với VinFast. Xuất hiện “bằng xương bằng thịt” tại GITEX Global 2025, sự kiện công nghệ lớn bậc nhất Trung Đông diễn ra ngày 13-17/10 ở Dubai, chiếc xe của VinFast và Tensor đã tiếp tục tạo ra sự phấn khích cho giới truyền thông địa phương.
Xem chi tiết

Xe

VinFast vượt mốc 100.000 ôtô bán ra tại Việt Nam sau 9 tháng

VinFast lập kỷ lục mới với hơn 100.000 xe bán ra sau 9 tháng năm 2025, dẫn đầu thị trường 11 tháng liên tiếp. VF3, VF5 và VF6 là các mẫu xe bán chạy nhất.

Video: Chủ gara soi xe mini điện Vinfast VF3.

VinFast vừa ghi nhận cột mốc lịch sử khi trở thành thương hiệu ôtô đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 xe bán ra chỉ trong 3 quý đầu năm 2025. Đây cũng là tháng thứ 11 liên tiếp hãng giữ vị trí thương hiệu ôtô bán chạy nhất thị trường.

Xem chi tiết

Xe

Cận cảnh VinFast EB 12 tại châu Âu - chở 90 người, chạy tới 400 km/sạc

VinFast EB 12 dành riêng cho thị trường châu Âu có sức chứa đến 90 người, pin LFP 422 kWh cho phép chạy 400 km sau mỗi lần sạc, cùng nhiều tiện nghi hiện đại.

11-6591.jpg
Lần đầu góp mặt tại Triển lãm Busworld Europe 2025 diễn ra ở Brussels (Bỉ), VinFast mang tới hai mẫu xe buýt điện để giới thiệu với khách hàng châu Âu. Trong đó, mẫu EB 8 vốn đã quen thuộc với người dùng Việt Nam, còn EB 12 là sản phẩm hoàn toàn mới, chưa từng được đưa vào vận hành tại Việt Nam.
1-2326.jpg
Theo thông tin từ hãng, cả hai mẫu xe đều đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc về châu Âu (UNECE) và đã đạt chứng nhận "CE", đảm bảo đủ điều kiện lưu thông tại thị trường châu Âu.
Xem chi tiết

