Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
View choáng ngợp ở công viên quốc gia tráng lệ nhất thế giới

Kho tri thức

View choáng ngợp ở công viên quốc gia tráng lệ nhất thế giới

Công viên quốc gia Banff ở Canada là một trong những “thiên đường” thiên nhiên tráng lệ nhất thế giới, nơi hội tụ sông băng, hồ ngọc và rừng thông nguyên sơ.

T.B (tổng hợp)
Công viên quốc gia đầu tiên của Canada. Thành lập năm 1885, Banff là công viên quốc gia đầu tiên của Canada và thứ ba trên thế giới, mở đầu cho phong trào bảo tồn thiên nhiên quy mô lớn tại Bắc Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Công viên quốc gia đầu tiên của Canada. Thành lập năm 1885, Banff là công viên quốc gia đầu tiên của Canada và thứ ba trên thế giới, mở đầu cho phong trào bảo tồn thiên nhiên quy mô lớn tại Bắc Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Nằm giữa dãy Rocky hùng vĩ. Công viên rộng hơn 6.600 km², bao phủ bởi núi non, thung lũng, sông băng và rừng thông bạt ngàn, là phần trung tâm của dãy núi Rocky Canada. Ảnh: Pinterest.
Nằm giữa dãy Rocky hùng vĩ. Công viên rộng hơn 6.600 km², bao phủ bởi núi non, thung lũng, sông băng và rừng thông bạt ngàn, là phần trung tâm của dãy núi Rocky Canada. Ảnh: Pinterest.
Hồ Louise – viên ngọc lục bảo của Banff. Hồ Louise nổi tiếng với màu nước xanh ngọc bích do bột đá từ sông băng hòa tan trong nước, phản chiếu tuyệt đẹp dưới chân núi Victoria phủ tuyết. Ảnh: Pinterest.
Hồ Louise – viên ngọc lục bảo của Banff. Hồ Louise nổi tiếng với màu nước xanh ngọc bích do bột đá từ sông băng hòa tan trong nước, phản chiếu tuyệt đẹp dưới chân núi Victoria phủ tuyết. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của động vật hoang dã. Banff là nơi sinh sống của hơn 50 loài động vật có vú như gấu xám, nai sừng tấm, chó sói và linh miêu Canada, tạo nên hệ sinh thái phong phú hiếm thấy. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của động vật hoang dã. Banff là nơi sinh sống của hơn 50 loài động vật có vú như gấu xám, nai sừng tấm, chó sói và linh miêu Canada, tạo nên hệ sinh thái phong phú hiếm thấy. Ảnh: Pinterest.
Thị trấn Banff nhỏ nhưng sôi động. Nằm trong lòng công viên, thị trấn Banff mang vẻ đẹp cổ kính pha lẫn hiện đại, nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng, suối nước nóng và lễ hội mùa đông rực rỡ. Ảnh: Pinterest.
Thị trấn Banff nhỏ nhưng sôi động. Nằm trong lòng công viên, thị trấn Banff mang vẻ đẹp cổ kính pha lẫn hiện đại, nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng, suối nước nóng và lễ hội mùa đông rực rỡ. Ảnh: Pinterest.
Tuyến đường sắt đã khai sinh nên công viên. Banff được chú ý khi công nhân đường sắt Canada Pacific Railway tìm thấy các suối nước nóng tự nhiên, dẫn đến việc chính phủ quyết định bảo tồn khu vực này. Ảnh: Pinterest.
Tuyến đường sắt đã khai sinh nên công viên. Banff được chú ý khi công nhân đường sắt Canada Pacific Railway tìm thấy các suối nước nóng tự nhiên, dẫn đến việc chính phủ quyết định bảo tồn khu vực này. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường bốn mùa cho du khách. Mùa hè ở Banff rực rỡ với hoa dại và hồ nước xanh biếc, trong khi mùa đông biến nơi đây thành thiên đường trượt tuyết và leo núi băng nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường bốn mùa cho du khách. Mùa hè ở Banff rực rỡ với hoa dại và hồ nước xanh biếc, trong khi mùa đông biến nơi đây thành thiên đường trượt tuyết và leo núi băng nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Năm 1984, Banff cùng các công viên lân cận như Jasper và Yoho được UNESCO công nhận là Di sản thế giới nhờ cảnh quan núi đá hùng vĩ và giá trị sinh thái đặc biệt. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Năm 1984, Banff cùng các công viên lân cận như Jasper và Yoho được UNESCO công nhận là Di sản thế giới nhờ cảnh quan núi đá hùng vĩ và giá trị sinh thái đặc biệt. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.
T.B (tổng hợp)
#Công viên quốc gia Banff #du lịch Canada #thiên nhiên hoang dã #hồ Louise #dãy Rocky Canada #động vật hoang dã Banff

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT