Việt Nam vào top 10 về an toàn, Phú Quốc ghi điểm với du khách quốc tế

Tại Phú Quốc, lợi thế này được bồi đắp bằng nỗ lực giữ gìn an ninh, trật tự, chuẩn bị cho APEC 2027 và xây dựng môi trường du lịch thân thiện, góp phần củng cố niềm tin với du khách quốc tế.

Với những gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hay người lần đầu du lịch nước ngoài, câu hỏi về an ninh, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Ảnh: Kiss of The Sea

Cảnh quan đẹp có thể khiến du khách muốn lên đường, nhưng sự an toàn mới giúp họ an tâm lựa chọn nơi đến. Với những gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hay người lần đầu du lịch nước ngoài, câu hỏi về an ninh, khả năng hỗ trợ và sự thuận tiện thường được cân nhắc ngay từ khi lên kế hoạch. Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, một điểm đến hòa bình, ổn định vì thế có thêm lợi thế trong cuộc cạnh tranh thu hút khách.

Theo Báo cáo Chỉ số năng lực phát triển du lịch 2026 (Travel & Tourism Development Index – TTDI) của WEF, Việt Nam đạt 6,52/7 điểm ở trụ cột An ninh, an toàn, đứng thứ 9 trong 110 nền kinh tế được đánh giá. Đây là trụ cột đo lường mức độ người dân, du khách và doanh nghiệp có thể phải đối mặt với các rủi ro về an ninh. Vị trí trong nhóm dẫn đầu góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam là điểm đến đáng tin cậy đối với du khách quốc tế.

Sự quan tâm đến an toàn cũng đang thể hiện rõ hơn trong xu hướng du lịch tại Hàn Quốc, một trong những thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam. Trong bài phân tích đầu năm 2026, tạp chí du lịch Travie của nước này đã nhận định yếu tố an toàn ngày càng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm, từ khu nghỉ dưỡng, lịch trình di chuyển đến dịch vụ đón tại sân bay và khả năng hỗ trợ tại chỗ. Tạp chí dự báo nhu cầu sẽ tập trung hơn vào những điểm nghỉ dưỡng đã tạo được niềm tin như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc.

Việc nằm trong top dẫn đầu về an toàn giúp củng cố hình ảnh Việt Nam là điểm đến đáng tin cậy đối với du khách quốc tế.

Nhận định này cho thấy sự an tâm được du khách cân nhắc trong cả hành trình. Một môi trường ổn định là nền tảng, nhưng niềm tin còn được bồi đắp qua cách điểm đến tổ chức dịch vụ, hỗ trợ người đi xa và duy trì trật tự tại những nơi tập trung đông khách. Với các kỳ nghỉ gia đình, những yếu tố ấy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đặt vé và lựa chọn thời gian lưu trú.

Tại Phú Quốc, an toàn đã được báo chí Hàn Quốc đề cập như một phần sức hấp dẫn của đảo. Trong bài viết ngày 24/10/2025, báo Asia Economy nhấn mạnh môi trường du lịch an toàn bên cạnh cảnh quan, bãi biển, ẩm thực và sự hiếu khách. Tờ báo cũng ghi nhận nỗ lực tăng cường an ninh, đầu tư hạ tầng trong quá trình chuẩn bị cho APEC 2027.

Việc được lựa chọn tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027 đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với Phú Quốc, từ năng lực đón tiếp đến bảo đảm an ninh và vận hành đô thị. Quá trình chuẩn bị cho sự kiện vì vậy còn là cơ hội để đảo nâng chất lượng môi trường du lịch, hướng tới phục vụ tốt hơn cả những dòng khách thường xuyên.

Phú Quốc đang triển khai các giải pháp để xây dựng đặc khu thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Việc ứng dụng công nghệ là một phần trong hướng đi này. Báo Asia Economy ghi nhận hệ thống camera AI được đưa vào quản lý an ninh trên đảo; tại khu vực phía Nam đảo, tờ báo đề cập hệ thống chiếu sáng ban đêm và lực lượng bảo an tuần tra như những yếu tố hỗ trợ môi trường du lịch.

Những biện pháp đó có ý nghĩa thiết thực với một điểm đến đang phát triển các hoạt động về đêm. Khi du khách dành thêm thời gian dạo phố, ăn uống và thưởng thức chương trình nghệ thuật, công tác giữ gìn trật tự, quản lý không gian công cộng và hỗ trợ tại chỗ cũng cần theo kịp. Chất lượng của một kỳ nghỉ được hình thành từ cả những trải nghiệm nổi bật lẫn cảm giác yên tâm trong các hoạt động thường ngày.

Bên cạnh an ninh, trật tự, năng lực y tế cũng góp phần củng cố sự an tâm của du khách khi đến Phú Quốc. Hệ thống cơ sở y tế trên đảo, trong đó có Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc với hạ tầng, trang thiết bị hiện đại và mạng lưới hợp tác chuyên môn rộng với các đơn vị y tế chuyên sâu, bệnh viện tuyến cuối, góp phần nâng cao khả năng chăm sóc sức khỏe và xử trí kịp thời nhiều tình huống cấp cứu khẩn nguy ngay trên đảo, hạn chế tối đa việc vận chuyển vào đất liền.

Dù vậy, xếp hạng của WEF phản ánh trụ cột an ninh, an toàn ở cấp quốc gia; chất lượng từng chuyến đi vẫn phụ thuộc vào cách dịch vụ được tổ chức tại địa phương.

Đối với một hòn đảo, bên cạnh an ninh, yêu cầu để bảo đảm an toàn trong vận chuyển, vui chơi và hoạt động trên biển cũng cần được duy trì thường xuyên. Ảnh: Cáp treo Hòn Thơm

Với Phú Quốc, bên cạnh giữ gìn an ninh, việc bảo đảm an toàn trong vận chuyển, vui chơi và các hoạt động trên biển cũng cần được duy trì thường xuyên. Đối với một hòn đảo, đây là những yêu cầu gắn trực tiếp với trải nghiệm của du khách.

Sự thân thiện cũng góp phần làm nên cảm giác an tâm. Một chỉ dẫn dễ hiểu, sự hỗ trợ kịp thời hay cách ứng xử thiện chí có thể giúp du khách bớt bỡ ngỡ khi đến một nơi xa lạ. Trong bài viết về Phú Quốc, Asia Economy đặt sự hiếu khách cùng môi trường an toàn trong nhóm yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của đảo. Đây là những giá trị cần được giữ gìn cùng với quá trình mở rộng hạ tầng và dịch vụ du lịch.

Trên nền tảng ấy, hệ thống trải nghiệm phong phú tạo thêm lý do để du khách lựa chọn Phú Quốc. Tại Nam đảo, một kỳ nghỉ có thể nối từ thời gian thư giãn trên Bãi Kem đến hành trình cáp treo vượt biển tới Hòn Thơm, rồi trở về Thị trấn Hoàng Hôn khi chiều xuống. Du khách có thể dành buổi tối cho ẩm thực, dạo phố hoặc thưởng thức các chương trình nghệ thuật bên biển như Kiss of the Sea và Symphony of the Sea.

Ngoài yếu tố an ninh, an toàn, hệ thống trải nghiệm phong phú tạo thêm lý do để du khách lựa chọn Phú Quốc.Ảnh: Sun Bavaria GastroPub

Những sản phẩm do Sun Group phát triển tại đây bổ sung các cách tận hưởng biển đảo, từ thưởng ngoạn cảnh quan đến vui chơi và khám phá về đêm. Khi các lựa chọn được kết nối thuận tiện, mỗi gia đình có thể xây dựng lịch trình phù hợp với nhu cầu, đồng thời dành thêm thời gian cho những trải nghiệm địa phương.

Ở Đà Nẵng, kỳ nghỉ biển có thể nối với hành trình khám phá Sơn Trà hay phố cổ Hội An, thưởng ngoạn Cầu Vàng tại Bà Nà và dạo bên sông Hàn. Xa hơn về phía Bắc, Sa Pa mang đến cảnh quan nóc nhà Đông Dương Fansipan cùng văn hóa vùng cao; trong khi Tây Ninh có hành trình chiêm bái tại núi Bà Đen. Sự đa dạng giữa các địa phương giúp du lịch Việt Nam có thêm lựa chọn cho nhiều nhóm khách, trên nền tảng chung là môi trường an toàn và thân thiện.

Lợi thế an ninh, an toàn giúp Việt Nam củng cố niềm tin trong mắt du khách quốc tế. Với Phú Quốc, chuẩn bị cho APEC 2027 là cơ hội nâng chuẩn môi trường du lịch và duy trì những giá trị ấy trong dài hạn. Khi du khách có thể an tâm tận hưởng kỳ nghỉ, những bãi biển đẹp, trải nghiệm đặc sắc và sự hiếu khách mới phát huy trọn vẹn sức hút, tạo động lực để họ trở lại.