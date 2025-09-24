Việt Nam dự Hội nghị quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN ADSOM

Ngày 24/9, tại Johor (Malaysia), Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN (ADSOM) diễn ra dưới sự chủ trì của nước chủ nhà Malaysia. Hội nghị có sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và Timor Leste.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Datuk Lokman Hakim bin Ali, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia, Trưởng đoàn Malaysia đánh giá cao sự ủng hộ của các quốc gia thành viên ASEAN dành cho nước Chủ tịch Malaysia trong năm 2025, đồng thời cho biết, chủ đề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng năm nay là "ASEAN đoàn kết vì an ninh và thịnh vượng" phản ánh niềm tin an ninh là nền tảng của tăng trưởng kinh tế, sự ổn định và phúc lợi của người dân. Theo ông, một ASEAN mạnh mẽ và thống nhất sẽ có vị thế tốt hơn để điều hướng bối cảnh địa chính trị đang thay đổi và đảm bảo rằng khu vực vẫn hòa bình, kiên cường và thịnh vượng.

Quang cảnh Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Các trưởng đoàn dự hội nghị nhấn mạnh, trong thời đại các thách thức an ninh ngày càng phức tạp và vượt qua biên giới quốc gia, sự đoàn kết của ASEAN và hợp tác khu vực vững chắc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Trưởng đoàn Việt Nam bày tỏ tin tưởng Bộ Quốc phòng Malaysia sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ADMM và ADMM+, tiếp tục củng cố tình đoàn kết, sức mạnh tập thể trong ASEAN để ứng phó linh hoạt và chủ động với những thách thức an ninh đặt ra đối với khu vực, vì một khu vực hòa bình, an ninh và tự cường. Việt Nam khẳng định ủng hộ ở mức cao nhất để Malaysia hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2025.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG), Cập nhật việc triển khai Kế hoạch công tác 2023 - 2026 của ADMM, kết quả Hội nghị thường niên Mạng lưới các Viện nghiên cứu Quốc phòng - an ninh ASEAN - NADI lần thứ 21, kết quả Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 22 (ACDFM – 22).

Trưởng đoàn các nước ASEAN cũng đã cho ý kiến vào các sáng kiến mới sẽ được đưa ra Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) tới đây; xem xét dự thảo Tuyên bố chung ADMM và Tuyên bố chung chuyên đề ADMM+; hợp tác với các nước Cộng gồm: Các đề nghị gặp không chính thức ASEAN+1, Các cuộc Diễn tập hàng hải ASEAN+1, Hội thảo Hợp tác Công nghiệp quốc phòng ASEAN - Hàn Quốc.

Về các đề nghị gặp không chính thức ASEAN+1, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, Việt Nam đánh giá cao và ủng hộ phương án xử lý linh hoạt của nước Chủ tịch Malaysia. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, việc đáp ứng đề nghị gặp của cả bốn đối tác quan trọng là một bước đi chủ động và cần thiết, là minh chứng sống động cho bản chất mở, dung nạp và vai trò trung tâm của ASEAN. Bằng cách này, ASEAN không chỉ tranh thủ được sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ hơn của các đối tác đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, mà còn khẳng định vị thế của ADMM+ là một cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương thực chất, hiệu quả và có tính thích ứng cao. Việt Nam tin tưởng phương án của Chủ tịch sẽ góp phần vào thành công chung của Hội nghị ADMM+ năm nay.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến đối với công tác chuẩn bị cho Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng ADSOM+, Hội nghị ADMM lần thứ 19 và ADMM+ lần thứ 12.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh chung. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Dự kiến vào tháng 10 tới, Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ kết nạp Timor Leste, Trưởng đoàn Việt Nam – Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vui mừng trước sự kiện mang ý nghĩa lịch sử này đối với ASEAN, khẳng định quan điểm nhất quán và sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc kết nạp Timor Leste. Đây không chỉ là nguyện vọng chính đáng của nhân dân Timor Leste mà còn là mong muốn chung về một ASEAN bao trùm, thống nhất, đúng với tinh thần “Một tầm nhìn, Một bản sắc, Một cộng đồng”. Việt Nam tin tưởng, sự tham gia của Timor Leste sẽ mang lại một luồng sinh khí mới, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, cũng như thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng chung của cả Hiệp hội.

Việc thảo luận và đạt được đồng thuận trên nhiều lĩnh vực, vấn đề quan trọng, phản ánh tinh thần đoàn kết, thống nhất của các nước ASEAN, có ý nghĩa quan trọng nhằm hiện thực hóa các nội dung, mục tiêu hợp tác trong khuôn khổ ADMM và ADMM+ góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Bên lề Hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã gặp song phương Ngài Datuk Lokman Hakim bin Ali, Tổng Thư ký Quốc phòng Malaysia, và tiếp xúc bên lề với Ngài Chan Heng Kee, Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Singapore.

Gặp song phương ngài Datuk Lokman Hakim bin Ali, Tổng Thư ký Quốc phòng Malaysia, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng thành công của Hội nghị ADSOM, tin tưởng dưới sự chủ trì của Malaysia, Hội nghị ADSOM+ sẽ tiếp tục đạt được đồng thuận cao đối với các nội dung, công tác chuẩn bị cho Hội nghị ADMM+, qua đó tăng cường đoàn kết, thống nhất trong ASEAN, khẳng định vai trò dẫn dắt của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025. Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành với Bộ Quốc phòng Malaysia. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại; đào tạo; hợp tác quân, binh chủng; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức. Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Malaysia trong ADMM, đặc biệt là các sáng kiến mới trong năm 2025 cũng như vai trò đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ chu kỳ 2024 - 2027 về Chống khủng bố của Malaysia và Ấn Độ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gặp song phương Ngài Datuk Lokman Hakim bin Ali, Tổng Thư ký Quốc phòng Malaysia.

Thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; sớm tổ chức Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất; duy trì hợp tác đào tạo; nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa; phối hợp trao đổi thông tin, thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn trên biển, giúp đỡ tàu cá và ngư dân của nhau gặp nạn trên biển, cũng như đối xử nhân đạo đối với tàu cá và ngư dân; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương.

Đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò Chủ tịch ASEAN của Malaysia, Ngài Datuk Lokman Hakim bin Ali cho biết, Malaysia sẽ nỗ lực hết sức thực hiện tốt vai trò của mình, duy trì, thúc đẩy đoàn kết và hợp tác hiệu quả trong ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác. Mong muốn hợp tác chặt chẽ, sâu rộng hơn nữa với Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, góp phần quan trọng để Malaysia đạt được các mục tiêu trong năm Chủ tịch ASEAN 2025. Ngài Datuk Lokman Hakim bin Ali nhất trí thúc đẩy tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, trong đó có hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Tiếp xúc bên lề với Ngài Chan Heng Kee, Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Singapore, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Ngài Chan Heng Kee bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai bên thời gian tới, tập trung vào một số lĩnh vực: tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng; đào tạo; hợp tác quân binh chủng; an ninh mạng; quân y; cứu hộ - cứu nạn; hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu; tiếp tục tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Hai Trưởng đoàn cũng đã trao đổi các nội dung chuẩn bị cho Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Singapore lần thứ 16 tại Đà Nẵng, Việt Nam trong thời gian tới./