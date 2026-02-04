Hà Nội

Sống Khỏe

Việt kiều 88 tuổi phình động mạch chủ bụng được cứu sống ngoạn mục

Chủ động tầm soát mạch máu định kỳ là cách hiệu quả nhất để phát hiện sớm và phòng ngừa những biến chứng tim mạch nguy hiểm.

Thúy Nga

Đơn vị Phẫu thuật – Can thiệp mạch máu Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh đã điều trị thành công một ca phình động mạch chủ bụng kích thước lớn trên bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh lý nền phức tạp – một tình huống được đánh giá là nguy cơ tử vong rất cao nếu không can thiệp kịp thời.

Phát hiện bệnh lý nguy hiểm, tiến triển âm thầm

Bệnh nhân nam, 88 tuổi (Việt kiều), trong thời gian về Việt Nam thăm thân nhân thì xuất hiện chóng mặt, đau bụng âm ỉ kéo dài.

phinh-dong-mach-chu-bung-3.jpg

Qua siêu âm và chụp CT-Scan tại BVĐK Vạn Hạnh, các bác sĩ phát hiện túi phình động mạch chủ bụng dưới thận kích thước lên đến 6cm, lớn gấp 2–3 lần bình thường, kèm xơ vữa vôi hóa, huyết khối bám thành và loét xuyên mảng xơ vữa, dấu hiệu cho thấy nguy cơ vỡ rất cao, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Bệnh nhân có nhiều bệnh nền phức tạp: Tiền sử ung thư phổi (đã điều trị); Bệnh mạch vành, tim thiếu máu cục bộ (đã can thiệp); Tăng huyết áp, đái tháo đường, thận mạn.

Với thể trạng này, phẫu thuật mổ hở truyền thống tiềm ẩn rủi ro rất lớn, khó đảm bảo an toàn cho người bệnh.

phinh-dong-mach.jpg
Ca can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đặt Stent Graft động mạch chủ bụng

Sau hội chẩn chuyên môn, ê-kíp bác sĩ quyết định thực hiện đặt Stent Graft động mạch chủ bụng dưới hướng dẫn của hệ thống DSA.

Phương pháp can thiệp này chỉ gây tê tại chỗ, tiền mê nhẹ. Sau đó can thiệp qua đường động mạch đùi bằng một lỗ chấm nhỏ, tạo lòng mạch mới vững chắc, loại bỏ áp lực máu lên túi phình

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi trong khoảng 1,5h. Bệnh nhân hồi phục nhanh, sinh hiệu ổn định và được xuất viện sau 3 ngày theo dõi, trong tình trạng sức khỏe tốt.

phinh-dong-mach-chu-bung-4.jpg
Can thiệp thành công ca bệnh - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS.CKII Nguyễn Thành Hưng, bác sĩ trực tiếp thực hiện can thiệp cho bệnh nhân khuyến cáo:

“Đa số người mắc phình động mạch chủ bụng không có triệu chứng rõ rệt cho đến khi bệnh tiến triển nặng. Vì vậy, việc khám sức khỏe và tầm soát mạch máu định kỳ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt với người >60 tuổi, hút thuốc lá, bị tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu... hoặc người có tiền sử bệnh tim mạch, mạch vành, mạch cảnh”.

phinh-dong-mach-1.jpg
Thăm khám cho cụ ông sau can thiệp - Ảnh BVCC

Chủ động tầm soát mạch máu định kỳ chính là cách hiệu quả nhất để phát hiện sớm và phòng ngừa những biến chứng tim mạch nguy hiểm.

