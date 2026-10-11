Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Người trẻ đô thị lớn không từ bỏ giấc mơ mua nhà dù lãi suất cao
Gần 65% người trẻ tại đô thị lớn vẫn dự định mua nhà dù lãi suất cao, với lời khuyên vay không quá 35% thu nhập từ chuyên gia và ngân hàng.
Gần 65% người trẻ tại đô thị lớn vẫn dự định mua nhà dù lãi suất cao, với lời khuyên vay không quá 35% thu nhập từ chuyên gia và ngân hàng.
Gần 65% người trẻ tại đô thị lớn vẫn dự định mua nhà dù lãi suất cao, với lời khuyên vay không quá 35% thu nhập từ chuyên gia và ngân hàng.
Dư nợ tín dụng đạt 20,75 triệu tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 11,59%, với nhiều ngân hàng triển khai gói tín dụng lớn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Bộ Xây dựng đề xuất hạn chế người nước ngoài sở hữu biệt thự, nhà liền kề tại Việt Nam, chỉ cho phép mua căn hộ chung cư tối đa 30% mỗi tòa nhà và sở hữu 50 năm.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất sau 3 năm khi nợ vay đạt đỉnh, trong khi tiêu dùng vẫn tăng mạnh, khiến Fed phải thắt chặt tiền tệ.
Vé Tết 2027 tăng giá do nhiên liệu tăng cao, Vietjet và Vietnam Airlines bổ sung ghế để giảm áp lực giá vé, cạnh tranh mạnh mẽ hơn.
Mỹ áp thuế 50% lên hàng Canada, thép và ôtô gặp khó khăn. Canada đẩy mạnh xuất khẩu châu Âu để giảm phụ thuộc Mỹ.
Ngân hàng Nhà nước cho phép 25 ngân hàng thương mại tách dư nợ khách sạn, nghỉ dưỡng khỏi hạn mức bất động sản, thúc đẩy vốn du lịch.
Hơn 146 nghìn condotel, biệt thự nghỉ dưỡng gặp khó khăn, các cơ quan đề xuất phân loại hồ sơ, cấp giấy và xử lý sai phạm hiệu quả.
Khám phá thu nhập của tài xế Grab, Be, Green SM từ cuốc xe 100.000 đồng tại Hà Nội và TPHCM, cùng cơ chế chia sẻ lợi nhuận của các hãng.
Chevron và ngành dầu mỏ Mỹ cảnh báo kho dự trữ toàn cầu cạn kiệt khi giá dầu tăng cao sau chiến sự Trung Đông, gây rủi ro thị trường vượt tầm kiểm soát.
Gần 65% người trẻ tại đô thị lớn vẫn dự định mua nhà dù lãi suất cao, với lời khuyên vay không quá 35% thu nhập từ chuyên gia và ngân hàng.
Dư nợ tín dụng đạt 20,75 triệu tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 11,59%, với nhiều ngân hàng triển khai gói tín dụng lớn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Bộ Xây dựng đề xuất hạn chế người nước ngoài sở hữu biệt thự, nhà liền kề tại Việt Nam, chỉ cho phép mua căn hộ chung cư tối đa 30% mỗi tòa nhà và sở hữu 50 năm.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất sau 3 năm khi nợ vay đạt đỉnh, trong khi tiêu dùng vẫn tăng mạnh, khiến Fed phải thắt chặt tiền tệ.
Vé Tết 2027 tăng giá do nhiên liệu tăng cao, Vietjet và Vietnam Airlines bổ sung ghế để giảm áp lực giá vé, cạnh tranh mạnh mẽ hơn.
Mỹ áp thuế 50% lên hàng Canada, thép và ôtô gặp khó khăn. Canada đẩy mạnh xuất khẩu châu Âu để giảm phụ thuộc Mỹ.
Ngân hàng Nhà nước cho phép 25 ngân hàng thương mại tách dư nợ khách sạn, nghỉ dưỡng khỏi hạn mức bất động sản, thúc đẩy vốn du lịch.
Hơn 146 nghìn condotel, biệt thự nghỉ dưỡng gặp khó khăn, các cơ quan đề xuất phân loại hồ sơ, cấp giấy và xử lý sai phạm hiệu quả.
Khám phá thu nhập của tài xế Grab, Be, Green SM từ cuốc xe 100.000 đồng tại Hà Nội và TPHCM, cùng cơ chế chia sẻ lợi nhuận của các hãng.
Chevron và ngành dầu mỏ Mỹ cảnh báo kho dự trữ toàn cầu cạn kiệt khi giá dầu tăng cao sau chiến sự Trung Đông, gây rủi ro thị trường vượt tầm kiểm soát.
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