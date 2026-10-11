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[VIDEO] Người trẻ đô thị lớn không từ bỏ giấc mơ mua nhà dù lãi suất cao

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[VIDEO] Người trẻ đô thị lớn không từ bỏ giấc mơ mua nhà dù lãi suất cao

Gần 65% người trẻ tại đô thị lớn vẫn dự định mua nhà dù lãi suất cao, với lời khuyên vay không quá 35% thu nhập từ chuyên gia và ngân hàng.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường bất động sản #Người trẻ #Lãi suất vay mua nhà #Đô thị lớn #Tài chính cá nhân

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