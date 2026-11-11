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[SPOTLIGHT] Giá sạc xe điện giờ cao điểm lên 4.212 đồng/kWh

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[SPOTLIGHT] Giá sạc xe điện giờ cao điểm lên 4.212 đồng/kWh

EVN công bố giá sạc xe điện theo khung giờ, cao nhất 4.212 đồng/kWh tại trạm hạ áp vào giờ cao điểm; từ tháng 12/2025 phải lắp công tơ riêng.

Minh Quân - Hà Anh
#EVN #Sạc xe điện #Giá điện theo giờ #Trạm sạc xe điện #Công tơ điện

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