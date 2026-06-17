[VIDEO] Miền Bắc đối mặt mưa lớn kỷ lục, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Miền Bắc đang trải qua đợt mưa lớn kỷ lục từ đêm 15 đến 18/6, với nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất do mưa kéo dài.