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[VIDEO] Miền Bắc đối mặt mưa lớn kỷ lục, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

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[VIDEO] Miền Bắc đối mặt mưa lớn kỷ lục, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Miền Bắc đang trải qua đợt mưa lớn kỷ lục từ đêm 15 đến 18/6, với nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất do mưa kéo dài.

Minh Quân - Hà Anh
#Mưa lớn miền Bắc #Nguy cơ lũ quét #Sạt lở đất #Dự báo khí tượng #Thời tiết kịch bản đặc biệt

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