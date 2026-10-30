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[VIDEO] Lãi vay mua nhà có thể lên 15% dù ngân hàng giảm lãi

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[VIDEO] Lãi vay mua nhà có thể lên 15% dù ngân hàng giảm lãi

Nhiều ngân hàng giảm lãi vay sản xuất từ 19/10, nhưng người mua nhà vẫn chịu lãi suất 11-14%, thậm chí khoản vay thả nổi có thể lên tới 15%.

Minh Quân - Hà Anh
#Lãi suất vay mua nhà #Lãi suất ngân hàng #Vay mua nhà #Thị trường bất động sản #Cho vay sản xuất

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