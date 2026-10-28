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[VIDEO] Kiều hối về TPHCM tăng gần 40% trong quý III

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[VIDEO] Kiều hối về TPHCM tăng gần 40% trong quý III

Kiều hối về TPHCM đạt 2,8 tỷ USD trong quý III, tăng gần 40% so với quý trước. Tuy nhiên, tổng lượng kiều hối trong chín tháng vẫn giảm 14%.

Minh Quân - Hà Anh
#Kiều hối #TPHCM #Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 #Dòng tiền #Kinh tế Việt Nam

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