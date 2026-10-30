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[VIDEO] Bộ Tài chính dự báo thu ngân sách vượt 526.000 tỷ đồng

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[VIDEO] Bộ Tài chính dự báo thu ngân sách vượt 526.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính dự báo thu ngân sách Nhà nước năm nay vượt dự toán 526.000 tỷ đồng, dù thuế thu nhập cá nhân giảm 33.800 tỷ đồng do chính sách mới.

Minh Quân - Hà Anh
#Bộ Tài chính #Ngân sách Nhà nước #Thu ngân sách #Thuế thu nhập cá nhân #Chính sách thuế

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