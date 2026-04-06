Vì sao Phòng khám Tai Mũi Họng Kid & Family bị xử phạt?

Phòng khám tai mũi họng bị phạt hành chính, nhân viên bị tước chứng chỉ 2 tháng do vi phạm quy trình đăng ký hành nghề.

Phòng khám của Golden Protection bị xử phạt

Ngày 2/4, Sở Y tế TPHCM công khai quyết định xử phạt hành chính đối với Chi nhánh Công ty TNHH Golden Protection, đơn vị vận hành Phòng khám Tai Mũi Họng Kid & Family do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, Phòng khám Tai Mũi Họng Kid & Family bị xử phạt 8 triệu đồng do để nhân sự tham gia khám và điều trị cho bệnh nhân khi chưa hoàn tất thủ tục đăng ký hành nghề theo quy định pháp luật.

Liên quan đến cơ sở này, cá nhân ông Phan Vũ Linh bị xử phạt 2 triệu đồng do lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ các nội dung theo mẫu quy định của Bộ Y tế. Ngoài xử phạt hành chính, ông Linh còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Theo quy định hiện hành, người hành nghề khám chữa bệnh phải có chứng chỉ và được đăng ký hành nghề tại cơ sở cụ thể. Việc không tuân thủ quy trình này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra và truy xuất trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Kênh truyền thông của Phòng khám quảng cáo khi chưa được cấp phép hoạt động

Theo phản ánh của Vietq.vn ngày 2/4, dù vướng phải những sai phạm về nhân sự và quản lý hồ sơ, trên website https://pkkidfamilycare.com, đơn vị này vẫn quảng cáo là nơi quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa I và II giàu kinh nghiệm từ các bệnh viện lớn. Việc để xảy ra sai phạm nói trên tại chi nhánh 1 phường Phước Long đã đặt ra dấu hỏi về sự đồng bộ giữa chất lượng chuyên môn thực tế và những lời quảng cáo về đội ngũ bác sĩ uy tín từ các bệnh viện tuyến đầu.

Trên website "https://pkkidfamilycare.com" quảng cáo có 4 chi nhánh nằm trong hệ thống Kid & Family. (Ảnh: chụp màn hình)/Nguồn Vietq.vn

Bên cạnh đó, cơ sở khẳng định luôn đề cao tiêu chí điều trị dựa trên bằng chứng khoa học và hướng dẫn của Bộ Y tế thông qua các dịch vụ như nội soi hiện đại, điều trị viêm xoang, viêm tai giữa, thực hiện thủ thuật xông khí dung và lấy dị vật an toàn cho trẻ em.

Ngoài ra, trên kênh thông tin chính thức, hệ thống Kid & Family Care giới thiệu một mạng lưới gồm 4 chi nhánh trải dài từ TP.HCM đến Long An và Tây Ninh.

Website https://pkkidfamilycare.com đã ngừng hoạt động.



Theo ghi nhận của phóng viên ngày 5/4, trang web https://pkkidfamilycare.com trong tình trạng "đang bảo trì. Hãy quay lại sớm nhé...!"

Việc quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như: Gây thiệt hại cho người tiêu dùng: Người tiêu dùng có thể "bị lừa", mua phải dịch vụ kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tiền bạc. Gây mất trật tự trong hoạt động quảng cáo như việc quảng cáo tràn lan, thiếu kiểm soát sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường xã hội và uy tín của ngành y tế. Và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở y tế uy tín: Các cơ sở y tế uy tín sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các cơ sở y tế quảng cáo tràn lan, thiếu kiểm soát...