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Kho tri thức

Vì sao người Trung Quốc cổ đại chôn trẻ em trong bình gốm?

Các nhà khảo cổ phát hiện 128 trường hợp trẻ em được an táng trong bình gốm, cùng nhiều hiện vật giúp giải mã tập tục cổ xưa.

Thiên Đăng (Theo SCMP)

Các nhà khảo cổ học đã công bố phát hiện 128 trẻ em được chôn cất bên trong những chiếc bình gốm, như một phần của tục lệ mai táng cổ xưa kỳ lạ của Trung Quốc. Cụ thể, nhóm khảo cổ đã khai quật được các ngôi mộ cùng với tiền xu, đồ gốm và gạch men tại miền Bắc Trung Quốc. Họ tin rằng, những thi thể này là những người sống vào thời nhà Hán (khoảng năm 202 Trước Công Nguyên).

Trong thời kỳ này, thi thể trẻ em sẽ không được hỏa táng. Người ta sẽ nối nhiều chiếc bình đựng tro cốt lại với nhau – có thể là hai, đôi khi nhiều hơn – để tạo thành một “ngôi nhà” bảo vệ cho thi thể.

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Phát hiện 128 trẻ em được chôn cất theo phong tục mai táng cổ xưa của Trung Quốc, hé lộ sự thật khảo cổ thú vị. Ảnh: @SCMP.

Lam Wen-cheong, giáo sư tại Đại học Trung văn Hồng Kông, cho biết cũng có những trường hợp người lớn được chôn cất trong bình đựng tro cốt, nhưng phần lớn được sử dụng cho trẻ em.

“Chúng tôi không thực sự biết lý do tại sao, nhưng dường như ở vùng này, người dân cổ xưa bắt đầu sử dụng hình thức chôn cất trong bình đựng tro cốt để chôn cất con cái đã khuất của họ”, ông Lam Wen-cheong nói.

Mặc dù việc chôn cất thi thể trẻ em trong bình đựng tro cốt nghe có vẻ kỳ lạ đối với những người hiện đại, nhưng nó không khác biệt nhiều so với việc chôn cất trong quan tài. Còn về việc hỏa táng thi thể trước khi đặt vào bình đựng tro cốt, ông Lam Wen-cheong cho biết người Hán ở miền Trung Trung Quốc không thực hành tục lệ này.

“Ở Trung Quốc cổ đại, tục hỏa táng xuất hiện khá muộn, thường là sau thời nhà Hán. Ở một số nơi, chúng ta tìm thấy những ngôi mộ hỏa táng có niên đại từ thời kỳ đồ đồng, nhưng ở vùng đồng bằng trung bộ, tục lệ này thường xuất hiện khá muộn”, ông Lam Wen-cheong nói.

Mời quý độc giả xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: THVL 24News.
#trẻ em #chôn cất #nghi lễ #mai táng #hỏa táng

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