Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Vì sao cựu Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Oli bị bắt giữ?

Cảnh sát Nepal đã bắt giữ cựu Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli cùng cựu Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak vào sáng 28/3.

An An (Theo AP)

Theo AP, cảnh sát Nepal đã bắt giữ cựu Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli tại nhà riêng của ông ở ngoại ô thủ đô Kathmandu. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Nepal Ramesh Lekhak cũng bị bắt giữ và đưa tới trụ sở cảnh sát. Hai vị chính trị gia này bị cáo buộc liên quan đến việc trấn áp các cuộc biểu tình hồi tháng 9/2025, trong đó hàng chục người đã thiệt mạng.

Cựu Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Oli. Ảnh: Kathmandu Post.

Bộ trưởng Nội vụ Sudan Gurung đã thông báo về các vụ bắt giữ trên mạng xã hội.

"Không ai đứng trên pháp luật. Cựu Thủ tướng KP Sharma Oli và cựu Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak đã bị bắt giữ. Đây không phải là hành động trả thù ai cả, mà chỉ là sự khởi đầu của công lý”, Bộ trưởng Gurung nói.

Một cuộc điều tra của Ủy ban do Chính phủ thành lập đã đề nghị mức án lên tới 10 năm tù đối với cựu Thủ tướng Oli, cựu Bộ trưởng Lekhak và Cảnh sát trưởng vào thời điểm diễn ra các cuộc biểu tình.

Các vụ bắt giữ diễn ra một ngày sau khi Chính phủ mới do tân Thủ tướng Nepal Balendra Shah đứng đầu nhậm chức sau chiến thắng áp đảo của Đảng Rastriya Swatantra trong cuộc bầu cử Quốc hội trước đó trong tháng này.

Được biết, cuộc biểu tình do các nhà hoạt động gen Z khởi xướng diễn ra vào tháng 9/2025 tại Nepal. Trong làn sóng biểu tình ngày 8-9/9/2025, 76 người đã thiệt mạng và hơn 2.300 người khác bị thương.

Cựu Chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki khi đó đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời Nepal sau khi người tiền nhiệm KP Sharma Oli từ chức vì sức ép từ người biểu tình.

Nguồn video: THĐT
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới