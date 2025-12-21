Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống đạo

Vì sao bé gái trưởng thành từ gia đình bất công dễ thành đạt hơn?

Những bé gái này phải tự lập, vượt qua bất công, để trưởng thành mạnh mẽ, nhưng đằng sau là tuổi thơ thiếu thốn tình yêu và sự công nhận.

Theo Mạn Ngọc/thanhnienviet

Có một nghịch lý mang tính nhân quả, khá buồn nhưng cũng rất thật. Trong những gia đình trọng nam khinh nữ, nơi tình cảm, kỳ vọng và tiền bạc đều được dồn hết cho anh hoặc em trai, thì không ít bé gái lại là người vươn lên mạnh mẽ và vững vàng khi trưởng thành.

Không phải vì chúng may mắn hơn. Mà vì chúng buộc phải mạnh mẽ để sinh tồn.

Ngay từ rất sớm, những bé gái ấy đã hiểu một điều mình không phải là ưu tiên, mình không là đối tượng được ưu ái. Khi cần được bênh vực, thường là im lặng. Khi cần được đầu tư, thường là “để sau”. Khi cần được công nhận, thường là “con gái thì cần gì nhiều thế”... Sự thiếu hụt ấy không hề được xoa dịu theo năm tháng mà nó tích tụ thành một dạng nhận thức rất rõ ràng rằng nếu mình không tự lo cho mình, sẽ không có ai làm điều đó vì mình hết.

Chính nhận thức đó đã sớm hình thành ở những đứa trẻ ấy một thứ mà nhiều người phải đến tuổi trưởng thành mới học được, đó là TÍNH TỰ LẬP.

Không được dựa dẫm, chúng học cách tự đứng trên đôi chân của mình. Không được ưu ái, chúng buộc phải giỏi hơn, chăm chỉ hơn, bền bỉ hơn để có có chỗ đứng. Thành tích học tập, kỹ năng sống, khả năng kiếm tiền… không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường duy nhất để thoát khỏi cảm giác bị xem nhẹ như không tồn tại.

Bên cạnh đó, việc lớn lên trong bất công khiến những bé gái này sớm nhạy cảm với giá trị của công bằng và tự do. Chúng hiểu rất rõ cảm giác bị phân biệt đối xử, nên khi trưởng thành, chúng khao khát kiểm soát cuộc đời mình. Tự kiểm soát đó là sự tự do tài chính, tự do lựa chọn công việc, tự do rời bỏ những mối quan hệ không đáng. Chính khao khát ấy trở thành động lực rất lớn để chúng nỗ lực không ngừng.

Một lý do khác ít ai nhắc tới đó là kỳ vọng thấp đôi khi lại là lợi thế. Khi bố mẹ không đặt quá nhiều hy vọng vào con gái, những đứa trẻ ấy ít bị áp lực phải “thành công để làm rạng danh gia đình”. Trong khoảng trống của sự thờ ơ ấy, nhiều bé gái lại âm thầm phát triển theo cách riêng, thử sức mình trên mọi nẻo đường và đứng dậy mà không bị trói buộc bởi kỳ vọng của người khác.

Tuy nhiên, sự thành đạt ấy không phải là phần thưởng đẹp đẽ của tuổi thơ bất hạnh. Đằng sau những cô gái mạnh mẽ, độc lập, giỏi giang lại là một đứa trẻ từng rất đơn độc. Chúng học cách không đòi hỏi, không dựa dẫm, không than vãn. Lớn lên, chúng có thể thành công trong xã hội, nhưng vẫn mang trong lòng một khoảng trống cảm xúc, nơi lẽ ra phải là sự công nhận vô điều kiện từ gia đình.

Vì vậy, đừng vội lãng mạn hóa câu chuyện “con gái bị thiệt thòi thì sau này sẽ giỏi giang”. Không một đứa trẻ nào nên phải đánh đổi tuổi thơ thiếu thốn yêu thương để đổi lấy bản lĩnh trưởng thành. Sự thành đạt không xóa được nỗi tổn thương và tuổi thơ không có sắc hồng thì chẳng vinh quang nào tô thắm lại được.

Suy cho cùng, đây không phải để ca ngợi sự trọng nam khinh nữ như một “lò luyện người tài”, mà để nhắc nhở rằng nếu một đứa trẻ được yêu thương đủ đầy và công bằng ngay từ đầu, chúng vẫn có thể giỏi giang nhưng sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

#Ảnh hưởng của gia đình trọng nam khinh nữ #phụ nữ #thành đạt

Bài liên quan

Sống đạo

Điểm 'cốt tử' khiến một người không thể thành công

Triết gia Nishida nhấn mạnh, khi một người lớn tuổi, giàu có và quyền lực chọn một người kế nghiệp, họ sẽ chủ yếu dựa vào đặc điểm tính cách này.

Triết gia Kitaro Nishida, một trong những nhân vật tiêu biểu của triết học Nhật Bản, đã chỉ ra rằng tính trách nhiệm chính là yếu tố cốt tử khiến một người không thể có sự nghiệp, không lọt vào mắt quý nhân để có cơ hội phát triển. Theo ông, trách nhiệm không chỉ là một phẩm chất cá nhân mà còn là nền tảng để xây dựng mối quan hệ và phát triển xã hội.

images.jpg
Triết gia Nhật Bản Kitaro Nishida
Xem chi tiết

Sống đạo

10 bí quyết dạy con thành công của người giàu

Không phải điểm 10 hay bằng cấp, người giàu chú trọng dạy con 10 bài học tư duy – tài chính – bản lĩnh mà nhiều cha mẹ bình thường chưa từng nghĩ đến.

Chi tiêu thông minh

Cho dù mức lương lớn cỡ nào, con vẫn không thể giàu có nếu không giữ kỷ luật. "Chi tiêu quá mức có thể hủy hoại con. Nó xảy ra mỗi ngày với những người dành hàng triệu đôla theo ý thích của họ", Siebold cảnh báo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không bao giờ chi tiêu.

Xem chi tiết

Sống đạo

Ai sở hữu sức mạnh này chắc chắn sẽ thành công bền vững

Trong thế giới đầy rẫy biến động và cạnh tranh, có một phẩm chất tưởng chừng như đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức mạnh phi thường, đó chính là sự khiêm nhường.

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều người chạy theo danh vọng và sự chú ý, tìm cách thể hiện bản thân một cách rầm rộ. Tuy nhiên, những người thực sự sống một cuộc đời có chiều sâu và đạt được thành tựu bền vững lại thường là những người chọn cho mình phong thái khiêm nhường. Họ không ồn ào, không phô trương, nhưng lại sở hữu một nội lực mạnh mẽ và cái nhìn thấu đáo về cuộc đời, có khả năng vươn tới những đỉnh cao đáng ngưỡng mộ.

Khiêm nhường, nền tảng của sự vĩ đại

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới