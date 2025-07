Điểm 'cốt tử' khiến một người không thể thành công

Người xưa đúc kết, những người càng hay thở dài, than thở càng làm cho cuộc sống trở nên tồi tệ hơn.

Một tiếng thở dài nghèo hơn 3 năm

Số 1 và 3 ở đây không phải con số chuẩn xác, mà ý muốn nhấn mạnh chỉ một lời thở dài có thể khiến cuộc sống thêm khó khăn nhiều hơn. Người xưa muốn nhắc con cháu rằng đừng than thở phiền muộn kể lể, kêu ca. Thói quen than vãn kêu ca kể lể, than phiền mệt mỏi, la ó sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng vừa ủ ê chán chường ngoại hình vừa không đẹp về nội tâm.