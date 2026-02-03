Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Uyên Linh ngày càng quyến rũ ở tuổi 38, bền bỉ phong độ suốt 15 năm ca hát

Giải trí

Uyên Linh ngày càng quyến rũ ở tuổi 38, bền bỉ phong độ suốt 15 năm ca hát

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với âm nhạc, Uyên Linh không chỉ giữ vững vị thế giọng ca nội lực mà còn khiến công chúng bất ngờ với diện mạo ngày càng quyến rũ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Bước ra từ một cuộc thi âm nhạc cách đây 15 năm, Uyên Linh ghi dấu ấn sâu đậm nhờ giọng hát dày, cảm xúc và phong cách làm nghề nghiêm túc.
Bước ra từ một cuộc thi âm nhạc cách đây 15 năm, Uyên Linh ghi dấu ấn sâu đậm nhờ giọng hát dày, cảm xúc và phong cách làm nghề nghiêm túc.
Suốt nhiều năm, nữ ca sĩ gần như nói không với chiêu trò, tập trung xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ thực lực, bền bỉ theo đuổi con đường âm nhạc riêng.
Suốt nhiều năm, nữ ca sĩ gần như nói không với chiêu trò, tập trung xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ thực lực, bền bỉ theo đuổi con đường âm nhạc riêng.
Bên cạnh sự ổn định về chuyên môn, Uyên Linh những năm gần đây còn khiến khán giả chú ý bởi sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình và gu thời trang.
Bên cạnh sự ổn định về chuyên môn, Uyên Linh những năm gần đây còn khiến khán giả chú ý bởi sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình và gu thời trang.
Nếu trước đây cô thường xuất hiện với phong cách giản dị, trung thành với mái tóc ngắn cá tính, thì khoảng từ tuổi 36, nữ ca sĩ bắt đầu “lột xác”.
Nếu trước đây cô thường xuất hiện với phong cách giản dị, trung thành với mái tóc ngắn cá tính, thì khoảng từ tuổi 36, nữ ca sĩ bắt đầu “lột xác”.
Mái tóc dài buông lơi nhẹ nhàng giúp Uyên Linh trở nên mềm mại, nữ tính hơn nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, chín muồi của một người phụ nữ trưởng thành.
Mái tóc dài buông lơi nhẹ nhàng giúp Uyên Linh trở nên mềm mại, nữ tính hơn nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, chín muồi của một người phụ nữ trưởng thành.
Gu thời trang của Uyên Linh cũng ngày càng táo bạo.
Gu thời trang của Uyên Linh cũng ngày càng táo bạo.
Trên sân khấu lẫn trong các sự kiện, cô ưu ái những thiết kế tôn dáng, khoe khéo đường cong, kết hợp cùng thần thái tự tin.
Trên sân khấu lẫn trong các sự kiện, cô ưu ái những thiết kế tôn dáng, khoe khéo đường cong, kết hợp cùng thần thái tự tin.
Năm 2010, Uyên Linh đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi Vietnam Idol mùa 3. Uyên Linh đã tạo ra một "cơn sốt" ở chương trình này, không chỉ được ban giám khảo, giới chuyên môn đánh giá cao mà cô cũng được công chúng kỳ vọng sẽ là một diva mới của làng nhạc Việt nhờ sở hữu giọng hát nội lực, cùng khả năng trình diễn cuốn hút.
Năm 2010, Uyên Linh đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi Vietnam Idol mùa 3. Uyên Linh đã tạo ra một "cơn sốt" ở chương trình này, không chỉ được ban giám khảo, giới chuyên môn đánh giá cao mà cô cũng được công chúng kỳ vọng sẽ là một diva mới của làng nhạc Việt nhờ sở hữu giọng hát nội lực, cùng khả năng trình diễn cuốn hút.
Sau cuộc thi, Uyên Linh cho ra mắt nhiều ca khúc và nhanh chóng thành hit, như: Chỉ là giấc mơ, Bài hát của em, Cảm ơn tình yêu, Người hát tình ca, Chờ người nơi ấy, Ước sao ta chưa gặp nhau… Cô từng giành tới 4 đề cử cho giải Cống hiến.
Sau cuộc thi, Uyên Linh cho ra mắt nhiều ca khúc và nhanh chóng thành hit, như: Chỉ là giấc mơ, Bài hát của em, Cảm ơn tình yêu, Người hát tình ca, Chờ người nơi ấy, Ước sao ta chưa gặp nhau… Cô từng giành tới 4 đề cử cho giải Cống hiến.
So với các quán quân khác, Uyên Linh được đánh giá là một trong những ca sĩ giữ phong độ bền bỉ sau khi đăng quang.
So với các quán quân khác, Uyên Linh được đánh giá là một trong những ca sĩ giữ phong độ bền bỉ sau khi đăng quang.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Uyên Linh #ca sĩ Uyên Linh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT