“Tiểu Long Nữ” Trần Nghiên Hy thăng hạng từ nhan sắc đến thần thái

Sau khi chính thức ly hôn, Trần Nghiên Hy khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, gợi cảm.
Hồ Ngọc Hà mặc váy siêu ngắn, croptop khoe trọn vòng hai săn chắc. Vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê địu con gái đi dạo phố cuối tuần.
Diễn viên Thanh Thúy cho biết, trong cùng một ngày, gia đình cô đón nhận hai tin vui liên quan đến con trai cả – bé Cà Phê.
Một bé gái 3 tuổi nhặt được một "viên đá đẹp" trong lúc đi dạo, hóa ra đó là một kho báu 3.800 năm tuổi.
Giun hoa Thái Bình Dương (Sabellastarte sanctijosephi) là loài sinh vật biển rực rỡ, thu hút giới sinh vật học và người chơi thủy sinh nhờ vẻ đẹp khác thường.
Sau hơn 60 năm chinh phục người dùng toàn cầu, Toyota Corolla mẫu xe bán chạy nhất lịch sử ngành ôtô đang chuẩn bị bước vào thế hệ thứ 13 với một diện mạo mới.
Tết trở thành cú hích để người trẻ nâng cấp điện thoại, không chỉ để chụp ảnh đẹp hơn mà còn mở ra trải nghiệm sáng tạo và cá nhân hóa mạnh mẽ.
Mẫu SUV Jimny Nomade 2026 mới vừa được Suzuki giới thiệu phiên bản nâng cấp cho năm 2026 với nhiều cải tiến đáng chú ý về công nghệ và trang bị tiện nghi.
Màn trình diễn của Phương Mỹ Chi tại Làn Sóng Xanh 2025 bị so sánh với sân khấu của Jennie (BlackPink). Nhanh chóng, Phương Mỹ Chi phản hồi.
Trúc Nhân mang đến bầu không khí bùng nổ khi trình diễn các ca khúc: Bốn chữ lắm, Vạn sự như ý và Made in Vietnam ở Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026.
Trong chuyến nghỉ dưỡng, Võ Ngọc Trân tiếp tục khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi chia sẻ loạt ảnh khoe vóc dáng nuột nà giữa không gian resort sang trọng.
Chiếc Porsche Panamera Turbo S này có vẻ như chưa được ông Vũ cầm lái trên đường phố TP.HCM, mà phần nhiều do lái xe điều khiển trước khi bị bán cho chủ mới.
Mới đây, loạt ảnh tắm onsen giữa trời tuyết của hot girl Hồ Khánh Huyền bỗng viral, nhiều người tưởng nhầm nhan sắc của cô nàng do AI tạo ra.
Các nhà khoa học mới xác định được một loài quái vật mới thời tiền sử có tên Yeneen houssayi. Chúng có cơ thể to lớn, nặng tới 8 - 10 tấn.
Cư trú đông đảo ở Nigeria, người Igbo là một trong những cộng đồng bản địa lớn và giàu bản sắc văn hóa nhất tại khu vực Tây Phi.
Nghề cắm hoa lan dịp Tết tuy vất vả, khối lượng công việc nhiều, nhưng bù lại có thu nhập cao 4 - 5 triệu đồng mỗi ngày.
Trong chuyến du lịch mới đây tại Thượng Hải, Phanh Lee (Lê Phương Anh) khiến dân mạng “đứng ngồi không yên” khi tung bộ ảnh street style đậm chất thời thượng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ có tinh thần cầu thị, tích cực học hỏi từ đồng nghiệp, tránh mua sắm phung phí.
Với việc vạt bớt khối tích xây dựng và áp dụng triết lý "kiệm", ngôi nhà hiện diện như một thực thể nhẹ nhàng, biết "bay" giữa đô thị.
Xuất hiện trong bộ ảnh mang đậm sắc đỏ truyền thống, hot mom Hà thành Kiều Ly Phạm khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, cuốn hút.
Một xác ướp cổ đại, có niên đại từ 1.000-1.200 năm, được phát hiện trong quá trình xây dựng tại Peru, mang ý nghĩa khảo cổ quan trọng.