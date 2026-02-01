Hà Nội

Giải trí

“Tiểu Long Nữ” Trần Nghiên Hy thăng hạng từ nhan sắc đến thần thái

Sau khi chính thức ly hôn, Trần Nghiên Hy khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, gợi cảm.

Tháng 2/2025, Trần Nghiên Hy trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí Hoa ngữ khi xác nhận ly hôn với Trần Hiểu sau 9 năm chung sống, chính thức khép lại cuộc hôn nhân từng được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Tiền Phong
Theo Vietnamnet, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu cùng chia sẻ trên trang cá nhân: “Biết ơn vì đã gặp gỡ. Từ nay, mỗi người hãy sống bình an. Trong tương lai, chúng ta vẫn sẽ cùng là cha mẹ, cùng đồng hành và trưởng thành bên con”. Ảnh: Tiền Phong
Sau thông báo ly hôn, Trần Nghiên Hy xuất hiện thường xuyên hơn trước công chúng với hình ảnh rạng rỡ, tinh thần tích cực và nụ cười tươi tắn. Ảnh: Instagram Trần Nghiên Hy
Nhan sắc của nữ diễn viên được nhận xét ngày càng thăng hạng, trẻ trung hơn tuổi thật, toát lên vẻ bình thản và tự tin của người phụ nữ đã đi qua biến cố. Ảnh: Instagram Trần Nghiên Hy
Phong cách thời trang của Trần Nghiên Hy cũng có sự thay đổi rõ rệt, hướng đến vẻ thanh lịch, tối giản nhưng vẫn giữ nét nữ tính hiện đại. Ảnh: Instagram Trần Nghiên Hy
Sau khi công khai ly hôn, Trần Nghiên Hy tái xuất màn ảnh với bộ phim Ngắm bắn hồ điệp. Tác phẩm nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Ảnh: Instagram Trần Nghiên Hy
Theo VTV, một trong những yếu tố giúp Ngắm bắn hồ điệp tạo sức lan tỏa là đề tài hậu ly hôn cùng cách xây dựng hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ, học cách đứng dậy sau đổ vỡ. Ảnh: Instagram Trần Nghiên Hy
Nhiều khán giả thừa nhận họ tìm thấy sự đồng cảm trong hành trình chữa lành và tái sinh của nhân vật, cũng như trong chính câu chuyện đời thực của Trần Nghiên Hy. Ảnh: Instagram Trần Nghiên Hy
Trước khi lập gia đình, Trần Nghiên Hy từng ghi dấu ấn với loạt tác phẩm nổi tiếng như Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi và Thần điêu đại hiệp, giúp cô trở thành biểu tượng thanh xuân của màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh: Instagram Trần Nghiên Hy
Thu Cúc (tổng hợp)
