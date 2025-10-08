Hà Nội

Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 50

Tại phiên họp, UBTVQH tập trung xem xét các vấn đề cả về nội dung và công tác tổ chức để chuẩn bị cho Kỳ họp đặc biệt quan trọng tới đây.

Thiên Tuấn

Chiều 8/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 50. Dự kiến phiên họp diễn ra trong 6 ngày, xem xét 37 nội dung.

202510081421261628-z7094343329072-884395721307ed6641f57439584ea23a.jpg

Chủ trì phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đây là phiên họp thường kỳ trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Theo đó, công tác lập pháp tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, với thời lượng lớn nhất tại phiên họp này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về 22 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10; trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực then chốt như hoàn thiện các chính sách thuế, tổ chức bộ máy, quyền con người, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần thực hiện đúng tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất: Công tác lập pháp “không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển”. Do đó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi thảo luận cần thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, có tính đột phá, tạo động lực và không gian mới cho phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 4 vấn đề quan trọng trình Quốc hội: chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước; công tác nhân sự.

Bên cạnh đó, một số công việc khác được xem xét tại Phiên họp này gồm: Cho ý kiến lần 3 về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Xem xét, quyết định theo thẩm quyền về 5 nội dung: hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025; điều chỉnh hợp nhất kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 của các địa phương sau sáp nhập; mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026; cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số chính sách đặc thù phát triển công nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là kỳ họp cuối cùng trong điều kiện đất nước chúng ta đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14; chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chuẩn bị cho 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam… với những sự kiện quan trọng, có ý nghĩa hết sức đặc biệt đó, đòi hỏi sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban, các đồng chí trong Thường vụ Quốc hội, phối hợp cùng với Chính phủ để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn và phải đảm bảo có chất lượng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

