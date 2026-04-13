Ủy ban Kiểm tra Trung ương được quyết định kỷ luật bí thư tỉnh ủy đương chức

Ủy ban KTTƯ quyết định khiển trách, cảnh cáo, cách chức cấp ủy viên tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Thiên Tuấn

Sáng 13/4, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trình bày nội dung "Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (thay thế Quy định số 296, ngày 30/5/2025)".

BỔ SUNG QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÁC CẤP

Ông Thanh cho biết, Quy định mới gồm 7 Chương, 35 Điều, kế thừa cơ bản nội dung Quy định số 296, bổ sung, lược bỏ một số nội dung không còn phù hợp, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các quy định mới của Trung ương, pháp luật của Nhà nước với 5 điểm chính.

Một là, bổ sung, quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc "ban hành quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan công an, quân đội, thanh tra, kiểm toán, viện kiểm sát, tòa án nhân dân cùng cấp và các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khác có liên quan" để tạo điều kiện thuận lợi cho ủy ban kiểm tra khi phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Hai là, bổ sung nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra các cấp.

Theo đó, khi cần bổ sung ủy viên ủy ban kiểm tra, phó chủ nhiệm còn thiếu so với đề án nhân sự được phê duyệt thì ban thường vụ cấp ủy thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp trên, không phải xin chủ trương. Khi thay đổi chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thì phải trao đổi với ủy ban kiểm tra cấp trên để báo cáo ban thường vụ cấp ủy xem xét, quyết định, trước khi giới thiệu để bầu bổ sung chủ nhiệm.

"Quy định mới này để đồng bộ và phù hợp với Quy định số 377, ngày 10/8/2025 của Bộ Chính trị và tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy kịp thời bổ sung nhân sự thành viên ủy ban kiểm tra khi khuyết, thiếu so với đề án nhân sự được phê duyệt", ông Trần Sỹ Thanh nêu rõ.

Tiếp đến là được quyền kết nối cơ sở dữ liệu của các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đăng ký tài sản, đất đai, thuế, thanh tra, kiểm toán, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ sở dữ liệu khác; việc truy cập, sử dụng cơ sở dữ liệu thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

"Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát được sử dụng một số biện pháp: ghi âm, ghi hình; niêm phong hồ sơ, tài liệu; yêu cầu cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản, tạm hoãn xuất cảnh và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật", ông Thanh cho biết.

Quy định mới này để "thể chế hóa" một trong những nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đó là "Chuyển đổi số toàn diện, thực chất, hiệu quả; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, khai thác dữ liệu, liên thông thông tin giữa cơ quan ủy ban kiểm tra và các cơ quan có liên quan; kiểm tra, giám sát trên dữ liệu"; phục vụ mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Về biện pháp mới áp dụng như ghi âm, ghi hình. Ví dụ như quy định về người thực hiện, biện pháp, thiết bị ghi âm, ghi hình... sẽ được quy định chi tiết trong Hướng dẫn thực hiện Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền và chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra để thụ lý, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, quy định mới này để phù hợp với thực tiễn nếu phát hiện đối tượng kiểm tra, giám sát có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự và thực hiện Quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

QUY ĐỊNH RÕ HƠN VỀ THẨM QUYỀN THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

Ba là, phân cấp, tăng thẩm quyền của cấp ủy tỉnh, thành và đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo đó, cấp ủy tỉnh, thành và đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định khiển trách, cảnh cáo ủy viên ban thường vụ cấp ủy (đương chức và nghỉ hưu), cách chức cấp ủy viên cùng cấp (đương chức và nghỉ hưu), đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ do cấp ủy giao.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khiển trách, cảnh cáo, cách chức cấp ủy viên tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương (kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ đương chức và nghỉ hưu), đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhưng không phải là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngoài ra, Quy định mới quy định rõ hơn về thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm của ban thường vụ, đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Bốn là, bổ sung nguyên tắc, nội dung giải quyết tố cáo phù hợp với tình hình thực tiễn. Trường hợp người tố cáo được mời (2 lần) nhưng không đến làm việc mà không có lý do chính đáng thì tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết tố cáo lập biên bản, không xem xét, giải quyết tố cáo, lưu hồ sơ kết thúc.

Không giải quyết đơn tố cáo đang được cấp có thẩm quyền giải quyết. Mục đích để tránh trường hợp cấp có thẩm quyền đang giải quyết tố cáo theo quy định, người tố cáo vẫn gửi đơn tố cáo đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị khác.

Kết luận giải quyết tố cáo phải nêu rõ đối với từng nội dung tố cáo: tố cáo sai; tố cáo không có cơ sở, không đủ căn cứ kết luận; tố cáo đúng có khuyết điểm; tố cáo đúng có vi phạm.

"Đây là cơ sở để xây dựng kế hoạch kiểm điểm rút kinh nghiệm, kiểm điểm xem xét trách nhiệm hoặc giao tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục xem xét, kiểm tra, làm rõ nếu những nội dung tố cáo chưa đủ căn cứ kết luận", ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Năm là, để đẩy mạnh việc phân cấp và tăng thẩm quyền cho cơ sở, đồng thời gắn trách nhiệm của tổ chức đảng khi quyết định kỷ luật hoặc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, Quy định mới đã giao thẩm quyền như sau:

Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo tổ chức đảng, đảng viên do ban thường vụ cấp ủy cơ sở giải quyết.

Ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo tổ chức đảng, đảng viên do ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở giải quyết.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với hình thức kỷ luật cách chức đảng viên; khiển trách, cảnh cáo do ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định.

Ban Bí thư là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với hình thức kỷ luật khai trừ đảng viên do ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương giải quyết; khiển trách, cảnh cáo tổ chức đảng do cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trở xuống quyết định.

Bộ Chính trị là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với hình thức kỷ luật khai trừ đảng viên do Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với các hình thức kỷ luật do Ban Bí thư, Bộ Chính trị quyết định.

#hội nghị trung ương 2 #nghị quyết #kỷ luật #bí thư tỉnh #thẩm quyền #uỷ ban kiểm tra trung ương

Bài liên quan

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục củng cố thật vững chắc thế trận lòng dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về dự và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân tặng Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

Sáng 12/4, tại Thái Nguyên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về dự và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân tặng Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh, thể chế không chỉ là công cụ quản lý nhà nước, mà phải trở thành động lực phát triển, giải phóng sức sản xuất, khơi thông các nguồn lực xã hội.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra yêu cầu Nghị quyết không chỉ đúng mà phải được thực hiện bằng hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất, kiên quyết chống hình thức, không để xảy ra “độ trễ” nghị quyết. Trao đổi với Báo Quân đội nhân dân, Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh tinh thần phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật thực thi, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát và tổ chức hành động đến cùng để đưa Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống.

tong-bi-thu-to-lam-17614761602661776679649-1775703758099971702570.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Đưa công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường: Tầm nhìn chiến lược từ Quy định số 19-QĐ/TW của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành một văn kiện mang tầm vóc chiến lược, đặt ra những chuẩn mực toàn diện, khắt khe và sâu sắc nhằm nâng tầm công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

anh1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

ngày 8/4/2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chính thức ký ban hành Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Đây được xem là một bước tiến quan trọng, quy định một cách bài bản, toàn diện về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, phương thức cũng như trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên trong công tác cốt lõi này. Với tính chất bao quát, Quy định áp dụng đối với tất cả các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng.

Xem chi tiết

