Uống nhầm nước tro tàu, người đàn ông bỏng, teo thực quản

Uống nhầm một chai nước tro tàu không nhãn mác mà người nhà để trong tủ lạnh khiến nam bệnh nhân bị bỏng nặng và teo thực quản.

Sau gần 5 tháng sống lay lắt vì bỏng thực quản do uống nhầm nước tro tàu – một hóa chất tẩy rửa cực mạnh, ông V. (69 tuổi) ăn lại được miếng cháo đầu tiên.

Bỏng và teo thực quản vì uống nhầm nước tro tàu

Cách đây 5 tháng, ông V. (69 tuổi, Hiệp Thành, TP HCM) uống nhầm một chai nước tro tàu không nhãn mác mà người nhà để trong tủ lạnh. Ngay lập tức, cổ họng ông bỏng rát như lửa đốt. Khi nghe tiếng kêu la đau đớn, người thân của ông đã phát hiện và vội vã đưa ông đến cấp cứu tại một bệnh viện lớn ở thành phố.

Ông được xác định bị bỏng thực quản nặng do hóa chất kiềm, một dạng tổn thương nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng. Sau một tuần điều trị, ông được xuất viện về nhà.

Tuy nhiên, tai nạn này đã để lại di chứng viêm xơ hẹp thực quản, khiến ông không thể ăn uống qua đường miệng. Chỉ trong vòng hai tháng, ông sụt đến 20kg, cơ thể gầy rộc, thể trạng suy kiệt rõ rệt.

Lo lắng cho sức khỏe của ông, gia đình đã đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á với hy vọng tìm được giải pháp điều trị hiệu quả, giúp ông có thể ăn uống trở lại và sớm phục hồi sức khỏe.

Tại khoa Ngoại Tiêu Hóa Gan Mật Tụy Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, các bác sĩ đã thăm khám và chỉ định ông chụp CT và nội soi thực quản dạ dày.

Kết quả cho thấy đoạn dưới thực quản của bệnh nhân bị teo hẹp hoàn toàn, gây khó nuốt, không thể dẫn thức ăn xuống dạ dày, tình trạng này kéo dài khiến người bệnh suy kiệt, gây nguy hiểm tới tính mạng.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa (bao gồm khoa Ngoại Tiêu Hóa Gan Mật Tụy, khoa Dinh Dưỡng, khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh), các bác sĩ quyết định lên kế hoạch phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản bằng dạ dày, nhằm tạo lập đường ăn uống hoàn toàn mới để bệnh nhân có thể trở lại ăn uống như bình thường.

“Ông V. đã lớn tuổi, mắc nhiều bệnh lý nền và thể trạng đang rất suy kiệt. Để đưa đến quyết định phẫu thuật cho ông cũng là lựa chọn khá gian nan, nhưng chúng tôi phải làm vì đó là lựa chọn tối ưu để cứu sống người bệnh.

Chúng tôi phải đối mặt với một bài toán nan giải là làm sao để tái tạo lại đường tiêu hóa tự nhiên cho người bệnh mà vẫn đảm bảo an toàn tính mạng trên một cơ thể hiện tại quá suy kiệt”, ThS. BS. CKII. Phan Văn Sơn – Khoa Ngoại Tiêu Hóa Gan Mật Tụy Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á chia sẻ.

Ca tạo hình thực quản cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tạo hình thực quản bằng dạ dày phục hồi chức năng ăn uống

Với tổng trạng suy kiệt và thiếu dinh dưỡng, việc lựa chọn phẫu thuật lúc này sẽ rất nguy hiểm cho bệnh nhân. Vậy nên, trước tiên người bệnh được lên kế hoạch phẫu thuật đặt ống thông bơm thức ăn vào ruột non nhằm dinh dưỡng hồi sức.

Sau khoảng 4 tuần đặt ống thông nuôi dinh dưỡng, người bệnh tăng 4kg. Lúc này, bác sĩ đánh giá các chỉ số về đạm, đường, mỡ, dinh dưỡng tương đối ổn định, cho phép người bệnh đủ điều kiện để bước vào ca đại phẫu.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu Hóa Gan Mật Tụy đã phối hợp cùng bác sĩ khoa Gây Mê Hồi Sức, khoa Phẫu Thuật Tim Mạch và Lồng Ngực tiến hành phẫu thuật nội soi hoàn toàn qua ngả ngực – bụng, cắt đoạn bỏng thực quản. Sau đó, ê-kíp lấy phần dạ dày còn lại của bệnh nhân để tạo hình ống thực quản, thay thế gần toàn bộ đoạn thực quản đã cắt bỏ. Đoạn dạ dày này được đưa lên nối với phần thực quản cổ, tạo thành con đường mới cho thức ăn đi từ miệng xuống dạ dày.

ThS. BS. CKII. Phan Văn Sơn cho biết: “Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản bằng dạ dày là một trong những kỹ thuật phức tạp bậc nhất trong ngoại khoa ống tiêu hoá, do đoạn thực quản kéo dài từ lồng ngực xuống ổ bụng, nằm kế bên các mạch máu lớn và tim – phổi, trong lúc mổ phải xẹp hoàn toàn một bên phổi với thời gian mổ kéo dài.

Vì thế, ca đại phẫu đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa cũng như hệ thống trang thiết bị nội soi tiên tiến, đội ngũ phẫu thuật viên tay nghề cao và đội ngũ gây mê hồi sức tốt. Trước đây, người bệnh bị bỏng và teo thực quản do uống nhầm hóa chất sẽ được mổ mở qua ngã bụng – ngực. Nhưng với sự tiến bộ của y học hiện nay, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật qua nội soi ít xâm lấn, vết mổ nhỏ, bệnh nhân sớm hồi phục và ít đau đớn.

Hơn nữa, so với phương pháp tạo hình thực quản bằng đại tràng, việc lựa chọn tạo hình thực quản bằng dạ dày sẽ mang lại hiệu quả hồi phục tốt hơn, ít biến chứng hơn cho người bệnh sau này. Ca phẫu thuật thành công sẽ đưa bệnh nhân trở về sinh hoạt gần như bình thường”.

Kết thúc ca phẫu thuật, ông V. được theo dõi chăm sóc tại khoa Hồi sức Tích cực, sau đó được chuyển về khoa Ngoại Tiêu Hóa Gan Mật Tụy. Bảy ngày sau cuộc mổ, sức khỏe ông hồi phục hoàn toàn, ông có thể tự đi lại và được hướng dẫn tập ăn, bắt đầu tập nuốt từng ngụm nước rồi cháo loãng.

Đến nay, ông V. đã có thể ăn uống gần như bình thường, tinh thần phấn chấn, ông được xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

Bác sĩ kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân bỏng thực quản -- Ảnh BVCC

Cảnh báo mối nguy uống nhầm hóa chất

Nguy cơ khi uống nhầm hóa chất là rất cao, có thể dẫn đến bỏng rát niêm mạc họng – miệng – thực quản – dạ dày, gây xuất huyết, thủng thực quản và dạ dày, di chứng hẹp thực quản, bệnh nhân có thể diễn tiến nặng dẫn tới tử vong.

Ca bệnh của ông V. là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng về việc cẩn thận đối với các hóa chất sinh hoạt, tuyệt đối không được để các hóa chất trong tầm tay của người già và trẻ nhỏ.

Nếu gia đình có người uống nhầm hóa chất thì nên đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và xử trí kịp thời, tuyệt đối không nên tự ý sơ cứu làm vết thương càng thêm nặng hơn.

Người nhà cũng nên nhớ tên nhãn hiệu hóa chất mà bệnh nhân đã uống để cung cấp thông tin cho bác sĩ giúp đưa ra hướng điều trị nhanh chóng.