Số hóa

Ứng dụng AI viết app trong 1 phút bùng nổ internet Trung Quốc

App ‘vibe coding’ LingGuang cho thấy AI Trung Quốc không chỉ tạo nội dung mà còn cả ứng dụng hoàn chỉnh trong chớp mắt.

Tuệ Minh

Một tuần qua, Ant Group đã gây chấn động thị trường công nghệ toàn cầu khi thông báo LingGuang - ứng dụng “vibe coding” thế hệ mới ra mắt ngày 18/11 - vượt mốc 1 triệu lượt tải chỉ sau 4 ngày, nhanh hơn cả ChatGPT và Sora.

Lượng truy cập quá lớn khiến tính năng tạo ứng dụng từ mô tả bằng văn bản phải tạm ngừng để ổn định máy chủ. Trên App Store Trung Quốc, LingGuang leo lên vị trí số 1 trong nhóm ứng dụng tiện ích và đứng thứ 7 trong toàn bộ bảng xếp hạng.

d5572e31a531626a6b69ab0881be9acc.jpg
Ứng dụng LingGuang có thể viết ra phần mềm từ mô tả của người dùng.

Theo Ant Group, cột mốc này cho thấy LingGuang đang trở thành nhân tố đáng chú ý trong cuộc đua AI toàn cầu, đặc biệt khi “vibe coding” - cách tạo phần mềm từ ngôn ngữ tự nhiên - đang là xu hướng được săn đón.

Tại Mỹ, Replit - nền tảng dẫn đầu trong mảng này - đạt doanh thu thường niên 100 triệu USD vào tháng 6, tăng mạnh từ 10 triệu USD cuối năm 2024. Tuy nhiên, trong khi Replit dùng AI để sinh mã, LingGuang đi xa hơn khi sinh ra cả ứng dụng hoàn chỉnh, biến mỗi người dùng thành “lập trình viên AI” của chính mình.

LingGuang được xây dựng như một trợ lý đa phương thức có khả năng tạo nội dung 3D, bản đồ tương tác, biểu đồ, âm thanh, video và thậm chí tạo ra mini-app trong 30 giây đến một phút.

Khi người dùng đặt câu hỏi, LingGuang không trả lời bằng văn bản đơn thuần mà “biểu diễn” câu trả lời như một triển lãm trực quan: từ phân lớp kiến thức, mô hình 3D đến đồ họa mô tả chi tiết, giúp việc tiếp nhận thông tin trở nên rõ ràng và sinh động.

Có rất nhiều ứng dụng vibe-coding hỗ trợ lập trình viên nhưng chưa đạt đến trình độ flash-app như LingGuang.

Khả năng này dựa trên nền tảng “full-code multimodal”, cho phép ứng dụng kết nối nhiều agent xử lý ảnh, dựng hình 3D, tạo hoạt hình và sinh bản đồ theo thời gian thực.

Điểm đột phá nhất của LingGuang là tính năng Flash App. Chỉ với một câu mô tả, ứng dụng có thể xây dựng một mini-app có đầy đủ front-end lẫn khả năng gọi mô hình AI ở backend.

Người dùng có thể yêu cầu một “máy tính thời gian luộc trứng” hay “công cụ tính chi phí bảo dưỡng xe” và LingGuang ngay lập tức tạo ứng dụng với các tham số tùy chỉnh theo nhu cầu.

Trung bình người dùng thực hiện 6 lượt chỉnh sửa cho mỗi ứng dụng, vượt xa kỳ vọng ban đầu của đội ngũ kỹ thuật. LingGuang Eye - camera AGI tích hợp - cũng cho phép người dùng trỏ máy vào vật thể để ứng dụng tạo chú thích, tóm tắt hoặc biến đổi thành hình ảnh, video theo yêu cầu.

Hệ thống này là sản phẩm chủ lực trong chiến lược trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) của Ant Group. Dự án được giám sát bởi Giám đốc công nghệ He Zhengyu, người từng lấy bằng tiến sĩ tại Viện Công nghệ Georgia.

Ant Group thời gian qua tăng tốc đầu tư AI, từ việc giới thiệu trợ lý y tế AQ đến hỗ trợ công ty robot Lingbo và phát triển mô hình Bai Ling với quy mô hàng nghìn tỷ tham số.

Việc LingGuang ra mắt cùng thời điểm Alibaba Cloud tung ứng dụng Qwen càng khiến thị trường AI trong nước sôi động, đặc biệt khi Jack Ma bất ngờ xuất hiện tại trụ sở Ant Group để thể hiện sự ủng hộ chiến lược ưu tiên AI.

He Zhengyu khẳng định LingGuang và Qwen ra mắt cùng lúc chỉ là “trùng hợp”, đồng thời xem họ như những người “đồng chí” hướng về AGI.

Dựa trên xu hướng 2025, Ant Group nhận định AI sẽ chuyển mạnh sang các công cụ năng suất theo bối cảnh. LingGuang, với triết lý “đơn giản hóa những điều phức tạp”, được kỳ vọng sẽ tái định nghĩa cách người dùng tương tác với AI bằng việc đưa phát triển ứng dụng vào chính cuộc trò chuyện hằng ngày.

Việc vừa sở hữu nền tảng công nghệ, vừa có khả năng triển khai ở quy mô lớn cho thấy Ant Group đang xây dựng một chuỗi giá trị AI hoàn chỉnh từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tế.

Cách làm game bằng AI mà không cần phải biết code.
Ant Group
Link bài gốc
https://www.antgroup.com/en/news-media/press-releases/1763427600000
