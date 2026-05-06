UAV tàng hình khổng lồ của Trung Quốc cùng góp mặt tại căn cứ bí mật

Quân sự - Thế giới

Các loại UAV tàng hình cỡ lớn của Trung Quốc bất ngờ tề tựu tại một căn cứ bí mật. Cuộc tập hợp bất thường này còn hé lộ thêm một phương tiện hoàn toàn mới.

Tuệ Minh
Hình ảnh vệ tinh mới đây đã ghi lại được hai máy bay không người lái (UAV) tàng hình cỡ lớn, dạng cánh bay, có khả năng hoạt động ở độ cao lớn và thời gian bay dài (HALE) của Trung Quốc tại căn cứ thử nghiệm bí mật gần Malan.
Trang The War Zone lần đầu tiên xác định được cả hai mẫu UAV chưa từng xuất hiện này vào năm ngoái, thông qua ảnh lưu trữ của Planet Labs tại sân bay, vốn được biết đến là nơi đi đầu trong nỗ lực phát triển máy bay không người lái chiến đấu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cả hai chiếc được ghi nhận cùng lúc bên ngoài nhà chứa, hoặc xuất hiện trên khu vực sân đỗ chính. Bức ảnh chụp ngày 26/3/2026 này cho thấy hoạt động thử nghiệm UAV tiên tiến tại cơ sở này đang gia tăng mạnh mẽ.
Chiếc UAV dạng cánh bay có sải cánh lớn nhất (mũi tên đỏ), được một số người gọi là “WZ-X” và chúng tôi đặt biệt danh là “Quái vật Malan”, đang đỗ trên sân chính cạnh đường băng. Chiếc UAV cỡ lớn này có sải cánh khoảng 173 feet — tương đương với máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Mỹ.
"Monster of Malan" được phát hiện lần đầu tiên qua ảnh vệ tinh tại căn cứ Malan, Tân Cương vào tháng 5/2025. Nó được chọn là dòng HALE (độ cao lớn, thời gian bay dài), có cánh cánh rất rộng (&gt;50m) phục vụ trinh sát, tình báo.
Chiếc UAV cánh bay lớn thứ hai (mũi tên xanh lá) xuất hiện trong ảnh đang đỗ bên ngoài một nhà chứa thuộc khu phức hợp an ninh cao mới xây dựng ở phía đối diện của căn cứ. Mẫu này có thiết kế dạng “cánh diều gãy” với sải cánh khoảng 137 feet, tuy nhiên có vẻ trọng lượng cất cánh lớn hơn đáng kể và trần bay thấp hơn so với mẫu cánh bay lớn hơn.
Theo phân tích trước đây, biến thể này phù hợp với nhiệm vụ trinh sát, giám sát và thu thập thông tin tình báo (ISR), nhưng cũng có thể đảm nhận vai trò máy bay không người lái chiến đấu (UCAV) cỡ lớn, thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa nặng nề.
Cả hai mẫu UAV này dường như đã được thử nghiệm bay trong vài tháng gần đây. Bạn có thể đọc thêm tại đây và tại đây. Bên cạnh đó, trên sân đỗ chính còn xuất hiện một UAV có thiết kế giống máy bay tiêm kích tàng hình và một máy bay vận tải Xi’an Y-20.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã giới thiệu rất nhiều mẫu UAV tiêm kích, có nét tương đồng với chương trình Collaborative Combat Aircraft (CCA) của Mỹ. Cuộc duyệt binh quân sự lớn tại Bắc Kinh năm 2025 đánh dấu bước tiến công khai quan trọng của Trung Quốc trong lĩnh vực phát triển UAV tiêm kích tiên tiến. Kể từ đó, ít nhất một cấu hình UAV đã được đẩy mạnh thử nghiệm đáng kể.
Chỉ cần xem lại các ảnh lưu trữ của Planet Labs về Malan trong vài tháng qua cũng cho thấy mẫu UAV có cấu hình như trên hoạt động rất tích cực tại căn cứ. Mẫu UAV tiêm kích không người lái này có kích thước tương đương máy bay tiêm kích hạng nhẹ đến trung bình có người lái, thiết kế không đuôi, với hình dáng rất giống mẫu tiêm kích thế hệ 6 J-XDS có người lái.
Một mẫu UAV từng được trình diễn trong cuộc duyệt binh lớn của Trung Quốc có hình dáng rất giống mẫu này. Dù vậy, thiết kế tổng thể này dường như là trọng tâm thử nghiệm tại căn cứ Malan. Nhiều mẫu máy bay bí ẩn khác cũng từng xuất hiện tại cơ sở này, vốn được thiết lập đặc biệt để triển khai nhiều chương trình trong môi trường an ninh nghiêm ngặt cùng lúc.
Bắc Kinh đang tích cực phát triển nhiều loại UAV dạng cánh bay với các kích cỡ khác nhau, bao gồm cả UAV HALE cỡ lớn, nhằm thực hiện đa dạng nhiệm vụ như trinh sát, giám sát, thu thập thông tin tình báo và tấn công. Trong nhiều năm qua, đây là lĩnh vực có khả năng bùng nổ đầu tư mạnh mẽ nhất của ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc.
Việc xuất hiện hình ảnh mới về hai mẫu UAV cánh bay chiến đấu cỡ lớn của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh các siêu cường đều tập trung đầu tư vào các thiết bị không người lái đa dạng. Đồng thời, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái tác chiến trên không thế hệ mới với các mẫu UAV đồng hành, đạt được những tiến bộ ấn tượng trong thời gian ngắn.
