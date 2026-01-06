DJ Jenny Yến khoe nhan sắc không tì vết trong bộ ảnh đón Tết sớm

Gia nhập đường đua đón Tết nguyên đán sớm, DJ Jenny Yến (tên thật Nguyễn Thị Phi Yến) vừa đăng tải bộ ảnh đậm chất truyền thống. Trong bộ ảnh lần này, "nàng DJ nóng bỏng bậc nhất Việt Nam" đã rũ bỏ hình ảnh năng động, nóng bỏng thường thấy trên sân khấu để hóa thân thành một quý cô kiều diễm.

(Ảnh: IGNV)