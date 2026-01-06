DJ Jenny Yến khoe nhan sắc không tì vết trong bộ ảnh đón Tết sớm

Lấy tông đỏ làm chủ đạo - màu tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và hạnh phúc trong dịp Tết, Jenny Yến chọn cho mình thiết kế sườn xám cách tân đầy tinh tế.
Thanh Hương liên tục góp mặt trong phim truyền hình, điện ảnh. Ngoài sự nghiệp, nhan sắc của nữ diễn viên 'lên hương' về nhan sắc.
Tammy Phạm vừa khiến cộng đồng mạng 'tan chảy' khi tung bộ ảnh áo dài Tết với phong cách nàng thơ vô cùng dịu dàng và đài các.
Sau khi bước vào cuộc hôn nhân lần hai với rapper Đạt G, Cindy Lư khiến nhiều người chú ý bởi nhan sắc thăng hạng và phong thái ngày càng tự tin, rạng rỡ.
Ẩn mình sau núi Langbiang, Mộng Đào Nguyên là ốc đảo hoa mai anh đào, nơi du khách tìm về không gian yên bình và cảnh sắc lãng mạn
Á hậu Tường San diện chân váy ngắn cũn, khéo léo khoe đôi chân dài nuột nà cùng vẻ đẹp ngọt ngào mà vẫn đầy cuốn hút.
Những ngày đầu năm mới, cộng đồng mạng bất ngờ “đứng ngồi không yên” trước loạt ảnh khoe diện mạo mới của Thúy Kiều – gương mặt quen thuộc của nhóm hài FAPtv.
Chiếc yên ngựa da 2.700 năm tuổi được phát hiện trong ngôi mộ một phụ nữ ở Trung Quốc có thể là chiếc yên ngựa cổ nhất từng được tìm thấy.
Được biết đến từ những hóa thạch bí ẩn, Longisquama khiến giới khoa học tranh luận suốt nhiều thập kỷ về tiến hóa của các loài bò sát cổ đại.
Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định đang được đẩy nhanh tiến độ, với kỳ vọng sớm hoàn thành nhằm giảm áp lực giao thông khu vực cảng Cát Lái và phía đông TP HCM.
Những chậu quất mini nhỏ gọn hợp chung cư, văn phòng, tạo thế đẹp và giá cả phải chăng được nhiều khách hàng quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Giữa nhịp sống chậm rãi của Hà Nội những ngày đầu năm, hot mom Phanh Lee chia sẻ khoảnh khắc thư thái ngồi cà phê bên Hồ Hoàn Kiếm.
Quách Ngọc Ngoan từng đăng quang quán quân một cuộc thi âm nhạc. Nam diễn viên hiện tại đóng vai phản diện trong phim Thiên đường máu.
Toyota Yaris Cross 2026 vừa được phân phối chính hãng tại Thái Lan với 4 phiên bản, giá bán dao động từ 809.000 - 929.000 baht (khoảng 677 - 778 triệu đồng).
Nữ ca sĩ Mỹ Tâm khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú khi chia sẻ loạt ảnh selfie đời thường.
Chào đón năm mới, hoa khôi làng bóng chuyền Việt Nam là Nguyệt Anh gây ngỡ ngàng khi xuất hiện trong tà áo dài truyền thống duyên dáng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão có tư tưởng cấp tiến, bắt kịp xu hướng mới và tài chính khá tốt.
Giữa nhịp sống đô thị hối hả, quán cà phê như một điểm dừng chân yên bình – nơi du khách rời xa ồn ào, tìm thấy sự thanh thản ngay giữa lòng thành phố.
Được phát hiện từ năm 1974, các chuyên gia đã khai quật một phần lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Tuy nhiên, phòng chôn cất của Tần Thủy Hoàng vẫn chưa thể mở ra.
Xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim mới, Lê Thị Trâm Anh chú ý khi lựa chọn áo dài truyền thống với gam màu nhã nhặn, thiết kế tinh tế.
Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc chưa đi hưởng tuần trăng mật. Mới đây, nam diễn viên trở lại phim trường.