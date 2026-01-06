Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
DJ Jenny Yến khoe nhan sắc không tì vết trong bộ ảnh đón Tết sớm

Cộng đồng trẻ

DJ Jenny Yến khoe nhan sắc không tì vết trong bộ ảnh đón Tết sớm

Lấy tông đỏ làm chủ đạo - màu tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và hạnh phúc trong dịp Tết, Jenny Yến chọn cho mình thiết kế sườn xám cách tân đầy tinh tế.

Trầm Phương
Gia nhập đường đua đón Tết nguyên đán sớm, DJ Jenny Yến (tên thật Nguyễn Thị Phi Yến) vừa đăng tải bộ ảnh đậm chất truyền thống. Trong bộ ảnh lần này, "nàng DJ nóng bỏng bậc nhất Việt Nam" đã rũ bỏ hình ảnh năng động, nóng bỏng thường thấy trên sân khấu để hóa thân thành một quý cô kiều diễm. (Ảnh: IGNV)
Gia nhập đường đua đón Tết nguyên đán sớm, DJ Jenny Yến (tên thật Nguyễn Thị Phi Yến) vừa đăng tải bộ ảnh đậm chất truyền thống. Trong bộ ảnh lần này, "nàng DJ nóng bỏng bậc nhất Việt Nam" đã rũ bỏ hình ảnh năng động, nóng bỏng thường thấy trên sân khấu để hóa thân thành một quý cô kiều diễm. (Ảnh: IGNV)
Với mái tóc vàng rực rỡ được tạo kiểu cầu kỳ, kết hợp cùng lối trang điểm sắc sảo, Jenny Yến hiện lên như một nàng búp bê sống giữa không gian hoài cổ. (Ảnh: IGNV)
Với mái tóc vàng rực rỡ được tạo kiểu cầu kỳ, kết hợp cùng lối trang điểm sắc sảo, Jenny Yến hiện lên như một nàng búp bê sống giữa không gian hoài cổ. (Ảnh: IGNV)
Chiếc váy đỏ với chất liệu ren cao cấp, điểm xuyết những chi tiết bắt sáng giúp tôn lên làn da trắng ngần và vóc dáng thanh mảnh của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Chiếc váy đỏ với chất liệu ren cao cấp, điểm xuyết những chi tiết bắt sáng giúp tôn lên làn da trắng ngần và vóc dáng thanh mảnh của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ ảnh chính là sự kết hợp giữa nét truyền thống và sự phá cách. Chiếc quạt tròn nan tre và nhành hoa mộc lan trắng tạo nên vẻ đẹp thanh tao, đài các. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ ảnh chính là sự kết hợp giữa nét truyền thống và sự phá cách. Chiếc quạt tròn nan tre và nhành hoa mộc lan trắng tạo nên vẻ đẹp thanh tao, đài các. (Ảnh: IGNV)
Ánh mắt mơ màng cùng những cử chỉ uyển chuyển với dải lụa mềm mại giúp mỗi khung hình đều như một bức tranh nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Ánh mắt mơ màng cùng những cử chỉ uyển chuyển với dải lụa mềm mại giúp mỗi khung hình đều như một bức tranh nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã nhận được "mưa" lời khen từ cư dân mạng. Nhiều fan nhận xét rằng, dù ở phong cách nào, từ gợi cảm, cá tính đến dịu dàng, sang trọng, Jenny Yến vẫn luôn biết cách làm mới mình và khẳng định đẳng cấp của một trong những nữ DJ hàng đầu. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã nhận được "mưa" lời khen từ cư dân mạng. Nhiều fan nhận xét rằng, dù ở phong cách nào, từ gợi cảm, cá tính đến dịu dàng, sang trọng, Jenny Yến vẫn luôn biết cách làm mới mình và khẳng định đẳng cấp của một trong những nữ DJ hàng đầu. (Ảnh: IGNV)
Jenny Yến từng là nữ DJ đình đám, oanh tạc khắp các câu lạc bộ tại Sài thành với những set nhạc sôi động, ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Jenny Yến từng là nữ DJ đình đám, oanh tạc khắp các câu lạc bộ tại Sài thành với những set nhạc sôi động, ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Thời điểm đó, cô nàng được nhận xét rằng ngoài đời có có gu ăn mặc gợi cảm, táo bạo gấp nhiều lần khi đi show. (Ảnh: IGNV)
Thời điểm đó, cô nàng được nhận xét rằng ngoài đời có có gu ăn mặc gợi cảm, táo bạo gấp nhiều lần khi đi show. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, Jenny Yến tập trung hơn cho công việc kinh doanh riêng, cô nàng có một thương hiệu thời trang khá có tiếng, được nhiều người nổi tiếng lựa chọn. Jenny Yến cũng tự mình làm mẫu ảnh trong nhiều bộ sưu tập mới của shop thời trang của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, Jenny Yến tập trung hơn cho công việc kinh doanh riêng, cô nàng có một thương hiệu thời trang khá có tiếng, được nhiều người nổi tiếng lựa chọn. Jenny Yến cũng tự mình làm mẫu ảnh trong nhiều bộ sưu tập mới của shop thời trang của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Phong cách hiện tại của Jenny Yến nổi bật với nét nữ tính, sang chảnh. Cô nàng thường diện các thiết kế tôn dáng, khoe trọn lợi thế hình thể. (Ảnh: IGNV)
Phong cách hiện tại của Jenny Yến nổi bật với nét nữ tính, sang chảnh. Cô nàng thường diện các thiết kế tôn dáng, khoe trọn lợi thế hình thể. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Jenny Yến #Tết #thời trang #quý cô #ảnh đẹp #nữ DJ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT