Đoàn quân đội Nga, Lào, Campuchia tham quan triển lãm 80 thành tựu đất nước

Quân sự

Đoàn quân đội Nga, Lào, Campuchia tham quan triển lãm 80 thành tựu đất nước

Sáng 31/8, các đoàn quân nhân thuộc Nga, Lào và Campuchia đã đến tham quan triển lãm khu trưng bày của Bộ Quốc phòng tại triển lãm 80 thành tựu đất nước.

Trà Khánh
Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng các nước Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia đã cử các đoàn quân nhân sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sáng 31/8, sau khi các đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã di chuyển sang tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
Đoàn Lực lượng vũ trang Liên bang Nga gồm 33 quân nhân do Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich, khối trưởng.
Đây là các quân nhân thuộc biên chế của Trung đoàn chỉ huy số 154 Preobrazhensky, một đơn vị đặc biệt có lịch sử truyền thống gắn liền với Trung đoàn Preobrazhensky huyền thoại, biểu tượng của vinh quang và danh dự quân đội Nga.
Trung đoàn Preobrazhensky đảm nhiệm các nhiệm vụ nghi lễ, tổ chức đội danh dự đón tiếp nguyên thủ các quốc gia và tham gia vào những cuộc duyệt binh lớn trong các sự kiện trọng đại của đất nước.
Các quân nhân Nga tham quan khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại triển lãm.
Theo thông tin của Bộ Quốc phòng, hơn 430 vũ khí, khí tài, sản phẩm thuộc 60 chủng loại sẽ được giới thiệu tại khu trưng bày trong nhà và ngoài trời. Trong đó có nhiều trang bị, khí tài hiện đại diện cho các Quân, Binh chủng thuộc Quân nhân dân Việt Nam.
Các quân nhân thuộc Trung đoàn Preobrazhensky cũng đại diện cho các Quân, Binh chủng của các lực lượng vũ trang Nga gồm Lục quân, Hải quân và Hàng không Vũ trụ.
Các quân nhân Nga chụp ảnh lưu niệm cùng các
Quân nhân Nga giao lưu và chụp ảnh cùng nhân dân đến tham quan triển lãm.
Còn đoàn Quân đội nhân dân Lào tham gia diễu binh Quốc khánh 2/9 gồm 120 quân nhân, trong đó có 20 quân nhân từng tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025) của Việt Nam, 49 quân nhân trong khối tham gia Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5-1945 / 9-5-2025) tại Liên bang Nga.
Các quân nhân Lào tham quan khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại triển lãm.
Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia gồm 120 quân nhân.
Các quân nhân Campuchia tham quan khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại triển lãm.
