U70 chinh phục liên tiếp hai đỉnh núi trong hai tháng khiến người trẻ nể phục

Du lịch

U70 chinh phục liên tiếp hai đỉnh núi trong hai tháng khiến người trẻ nể phục

Không chọn nghỉ ngơi ở tuổi 69, cô Lan lặng lẽ băng rừng, vượt dốc, chinh phục hai đỉnh núi Tây Bắc trong hai tháng, khiến người trẻ cũng phải nể phục.

Vân Giang/ Ảnh Trang Cù
Ở tuổi 69, nhiều người chọn nghỉ ngơi, tận hưởng những chuyến du lịch nhẹ nhàng bên gia đình. Nhưng với cô Lan, tuổi tác không phải là lý do để dừng lại. Trái lại, đó là thời điểm cô bắt đầu những hành trình khiến không ít người trẻ phải ngưỡng mộ: một mình khoác ba lô, băng rừng, vượt dốc, chinh phục liên tiếp hai đỉnh núi cao của Tây Bắc chỉ trong vòng hai tháng.
Theo chia sẻ của bạn Trang Cù trong Phượt Luôn Group, vào cuối tháng 10/2025, cô Lan đăng ký tham gia tour leo núi Lảo Thẩn. Điều khiến ban tổ chức và các thành viên ngạc nhiên không phải chỉ vì cô đã gần 70 tuổi, mà bởi cô đi… một mình. Không con cháu đi cùng, thậm chí cô cũng không nói với gia đình về chuyến đi này.
Giữa biển mây trắng xóa, nụ cười của người phụ nữ U70 rạng rỡ hơn cả ánh nắng sớm vùng cao.
Tưởng rằng sau Lảo Thẩn – một cung trekking không hề dễ – cô Lan sẽ dừng lại. Nhưng chỉ vài ngày sau khi trở về, cô chủ động nhắn tin đăng ký hành trình tiếp theo: Phu Sa Phìn, một trong những đỉnh núi đòi hỏi sức bền và tinh thần thép.
Ngày 12/01/2026, cô Lan tiếp tục lên đường. Lần này, cô ghép đoàn cùng các bạn trẻ sinh năm 2005. Trên những con dốc đá trơn trượt, sườn núi chìm trong sương mù, hình ảnh người phụ nữ tóc bạc khoác áo đỏ, chống gậy trekking, lặng lẽ tiến lên đã trở thành nguồn động viên đặc biệt cho cả đoàn.
Không ít lần, chính các bạn trẻ phải thốt lên đầy nể phục: “Cô leo khỏe hơn tụi em chị ạ!”.
Khi chạm tay vào cột mốc đỉnh Phu Sa Phìn cao 2.868m, cô Lan đã hoàn thành cột mốc đầu tiên của năm 2026 theo cách rất riêng – giữa núi rừng hoang sơ, trong niềm vui giản dị mà trọn vẹn.
Hỏi vì sao ở tuổi này vẫn chọn leo núi – một bộ môn vốn nhiều thử thách, cô Lan chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: “Cô thích đi thế này lắm. Cô được ngắm thiên nhiên, được trải nghiệm những điều mà trước đây cô chưa từng làm”.
Với cô, leo núi không phải để chứng minh điều gì, càng không phải để hơn thua. Đó là cách cô đối thoại với chính mình, lắng nghe cơ thể, cảm nhận từng nhịp thở giữa rừng già, từng bước chân trên con đường mờ sương dẫn lên cao.
Chị Trang cho biết, là người đã dẫn nhiều đoàn trekking, từng gặp không ít câu chuyện chinh phục đỉnh cao, nhưng hình ảnh cô Lan vẫn để lại dấu ấn đặc biệt. Không ồn ào, không khoa trương, cô chọn cho mình những hành trình lặng lẽ nhưng đầy cảm hứng. Ở tuổi 69, cô Lan đã chứng minh rằng: đam mê không có giới hạn tuổi tác và những chuyến đi đáng nhớ nhất đôi khi lại bắt đầu khi ta dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
Vân Giang/ Ảnh Trang Cù
