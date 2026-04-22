Na Uy điều động F-35 chặn máy bay trinh sát Nga gần Bắc Cực

Tiêm kích F-35 của Na Uy đã nhanh chóng xác định và chặn máy bay trinh sát Il-38 Nga, phản ánh căng thẳng gia tăng tại khu vực Bắc Cực.

Nguyễn Cúc

Không quân Hoàng gia Na Uy đã điều động tiêm kích tàng hình F-35A để chặn và nhận dạng một máy bay trinh sát biển Il-38 của Nga hoạt động gần không phận nước này.

Vụ việc diễn ra trong phạm vi nhiệm vụ cảnh báo nhanh (Quick Reaction Alert - QRA), khi radar phát hiện mục tiêu không xác định tiếp cận khu vực giám sát của Na Uy. Hai tiêm kích F-35 xuất phát từ căn cứ Evenes đã nhanh chóng áp sát và xác định đây là máy bay quân sự Nga.

Theo phía Na Uy, đây là hoạt động “thường lệ” trong cơ chế phòng không NATO, nhằm bảo vệ chủ quyền và theo dõi các hoạt động quân sự gần biên giới.

Vai trò của máy bay trinh sát Il-38

Il-38 là máy bay tuần tra biển và chống ngầm do Nga vận hành, được thiết kế để giám sát tàu chiến, phát hiện tàu ngầm và thu thập dữ liệu tình báo trên biển.

Máy bay Il-38 đang phục vụ trong lực lượng Nga

Sự xuất hiện của loại máy bay này gần Na Uy cho thấy Nga đang tăng cường theo dõi hoạt động hải quân của NATO tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Trong một số trường hợp, các chuyến bay như vậy còn giúp Moscow thu thập tín hiệu điện tử, theo dõi tuyến đường di chuyển của lực lượng hải quân đối phương và đánh giá phản ứng của hệ thống phòng không NATO.

Bắc Cực - điểm nóng chiến lược mới

Khu vực “High North” (Bắc Cực mở rộng) ngày càng trở thành tâm điểm cạnh tranh quân sự giữa Nga và NATO.

Đây là khu vực có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, kết nối Đại Tây Dương với Bắc Cực, đồng thời là tuyến đường quan trọng cho tàu ngầm chiến lược và lực lượng tăng viện giữa Bắc Mỹ và châu Âu.

Việc Nga triển khai các máy bay như Il-38 hay Tu-142 cho thấy mục tiêu chính là giám sát hoạt động hàng hải, bảo vệ khu vực triển khai tàu ngầm và duy trì hiện diện quân sự.

F-35 và năng lực kiểm soát không phận

Các tiêm kích F-35 của Na Uy đóng vai trò trung tâm trong nhiệm vụ kiểm soát không phận NATO tại khu vực phía Bắc.

Máy bay tiêm kích F-35A thuộc Không quân Hoàng gia Na Uy

Nhờ khả năng tàng hình và hệ thống cảm biến tiên tiến, F-35 có thể phát hiện và theo dõi mục tiêu từ khoảng cách xa hơn so với các thế hệ máy bay trước, đồng thời chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực với mạng lưới phòng không NATO.

Na Uy hiện duy trì trạng thái trực chiến 24/7 với các máy bay F-35 tại căn cứ Evenes, sẵn sàng xuất kích trong vòng khoảng 15 phút khi có cảnh báo.

Giới phân tích nhận định, các vụ đánh chặn như trên không phải là hành động leo thang mà phản ánh “nhịp độ hoạt động bình thường mới” giữa Nga và NATO.

Các chuyến bay trinh sát của Nga giúp nước này duy trì nhận thức tình huống chiến trường, trong khi NATO thông qua các nhiệm vụ QRA để thể hiện khả năng phản ứng nhanh và kiểm soát không phận.

Dù không dẫn tới xung đột trực tiếp, những cuộc “chạm trán” như vậy cho thấy mức độ cạnh tranh quân sự ngày càng gia tăng, đặc biệt tại khu vực Bắc Cực - nơi được xem là một trong những mặt trận chiến lược quan trọng nhất hiện nay.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/russian-surveillance-norway-intercepted-f35
Nga tiếp nhận lô tiêm kích Su-35 mới để tăng cường năng lực không chiến

Lô Su-35 mới từ nhà máy Komsomolsk-on-Amur giúp Nga duy trì lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, sẵn sàng đối phó các mối đe dọa không phận.

Nga đã tiếp nhận thêm một lô tiêm kích Su-35 mới được bàn giao từ nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu lớn nhất nước này, trong nỗ lực tăng cường năng lực không chiến cho các đơn vị tuyến đầu.

Các máy bay được sản xuất tại nhà máy Komsomolsk-on-Amur - cơ sở chế tạo máy bay chiến đấu chủ lực của Nga ở vùng Viễn Đông. Đây là trung tâm sản xuất chính các dòng tiêm kích hiện đại như Su-35 và Su-57, đóng vai trò then chốt trong ngành công nghiệp hàng không quân sự Nga.

Tên lửa Nga xuyên thủng tuyến phòng thủ NATO, F-16 bay theo bất lực

Một tên lửa hành trình của Nga đã “bay lạc” vào lãnh thổ Ba Lan lúc nửa đêm và bay qua căn cứ quân sự Mỹ trong 3 phút; tiêm kích F-16 của Không quân Ba Lan bất lực nhìn tên lửa bay.

Hãng tin Nga Sputnik ngày 29/12 đưa tin, Tướng Klish, chỉ huy lực lượng phòng không Ba Lan cho biết, radar phòng không của Ba Lan đã phát hiện một UFO đang bay về phía Ba Lan từ hướng Ukraine. Các máy bay chiến đấu của Không quân Ba Lan xuất kích đánh chặn, nhưng UFO nhanh chóng biến mất khỏi radar.
Hình ảnh tiêm kích F-35A của Na Uy trong hầm trú ẩn dưới lòng đất

Mới đây, hình ảnh tiêm kích F-35A trong một hầm trú ẩn dưới lòng đất tại Căn cứ Không quân Bardufoss của Na Uy xuất hiện trên mạng xã hội.

Những bức ảnh này được chụp trong một cuộc tập trận gần đây của Không quân Na Uy. Hình ảnh cho thấy việc bố trí các máy bay chiến đấu F-35A Lightning II thế hệ thứ năm trong các hầm trú ẩn dưới lòng đất của một khu phức hợp trên núi. Điều đáng chú ý, Na Uy là thành viên NATO và máy bay F-35 chính thức được chấp thuận mang bom hạt nhân rơi tự do B61-12. Ảnh: Topwar.
Tầng hầm của máy bay trong hầm trú ẩn dưới lòng đất khiến chúng hầu như bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Sau khi Na Uy gia nhập NATO, nhiều cuộc tập trận quân sự khác nhau hầu như được tổ chức liên tục ở khu vực Scandinavi. Đây là bằng chứng trực tiếp về việc quân sự hóa Scandinavia trong bối cảnh ngày càng có nhiều khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự sắp tới ở Bắc Cực. 
 Bardufoss là căn cứ không quân lâu đời nhất của Không quân Na Uy. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, sau khi lực lượng Đồng minh rút khỏi Na Uy, căn cứ không quân đã bị quân Đức chiếm giữ và được họ sử dụng làm căn cứ cho máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay trinh sát hoạt động chống lại các đoàn tàu hải quân ở khu vực Murmansk. Ngoài ra, các máy bay chiến đấu tại căn cứ không quân này còn hỗ trợ trên không cho các hoạt động của Hải quân Đức trong khu vực.
Việc NATO tổ chức các cuộc tập trận gần biên giới phía bắc của Nga được giải thích là do căng thẳng ngày càng gia tăng trong khu vực, do sự leo thang ở phương Tây trước mối đe dọa được cho là từ Nga. 
